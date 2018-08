Caprion Biosciences développe sa franchise de surveillance immunitaire et de biomarqueurs avec l'acquisition de la société américaine Primity Bio

MONTREAL, August 21, 2018 /PRNewswire/ --

Caprion Biosciences a annoncé aujourd'hui son acquisition de Primity Bio Inc., un fournisseur spécialisé de services de surveillance immunitaire et de biomarqueurs située à Fremont, en Californie. Caprion mettra à profit les solides capacités technologiques de Primity et son carnet de route innovant pour développer son service d'immunologie et de profilage moléculaire et sa capacité à soutenir ses clients à l'échelle mondiale.

« L'acquisition de Primity Bio nous permet d'accéder à des services de surveillance immunitaire et de biomarqueurs très complémentaires et bien différenciés tout en étendant considérablement notre portée géographique afin de mieux répondre aux exigences cliniques globales de nos clients », a déclaré Martin Leblanc, président-directeur général de Caprion. « En misant sur l'acquisition d'ImmuneHealth, qui a fourni une empreinte européenne déterminante, cette expansion aux États-Unis et l'occasion de travailler avec l'équipe scientifique extrêmement talentueuse et innovante de Primity améliore significativement notre capacité à exécuter la stratégie de diversification de services et d'expansion internationale de Caprion. »

Fondée en 2010 par Peter Krutzik, PhD, et Tom Wehrman, PhD, la société Primity Bio est un fournisseur majeur de services de cytométrie de flux de pointe possédant une expertise approfondie en développement de tests, découverte de médicaments en phase initiale, analyse d'échantillons animaux précliniques, découverte de biomarqueurs et analyses avancées d'échantillons cliniques humains. En utilisant les technologies d'analyse de cellules uniques les plus récentes, Primity se spécialise dans un immunophénotypage, une signalisation intracellulaire, un triage de cellules (FACS), et une analyse CyTOF (cytométrie de masse) à paramètres élevés extrêmement complexes. « Notre association avec Caprion fournira des canaux commerciaux critiques permettant d'offrir nos services innovants à un plus large éventail de partenaires biopharmaceutiques internationaux et facilitera le lancement de notre logiciel d'analyse de cytométrie de flux informatique en nuage distribué CellEngine », a expliqué Peter Krutzik, PDG de Primity Bio. « Les technologies exclusives de Primity en termes de découverte de biomarqueurs, d'analyse de signalisation cellulaire par cytométrie de flux, et la combinaison de capacités précliniques et cliniques sont de vrais facteurs de différenciation dans le secteur, et complètent parfaitement les services et les laboratoires certifiés CAP/CLIA existants de Caprion », a ajouté Tom Wehrman, vice-président de la R&D chez Primity.

Cette annonce marque la deuxième acquisition de Caprion depuis l'investissement de GHO Capital en juillet 2016. Avec cette acquisition, Caprion ajoute un site d'exploitation aux États-Unis en plus de son siège à Montréal, au Canada, et son site européen à Gosselies, en Belgique, acquis en 2016. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

À propos de Caprion Biosciences, Inc. Caprion Biosciences est le plus grand fournisseur de services de laboratoire en immunologie et protéomique spécialisés au secteur des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie. Son unité commerciale de surveillance immunitaire, ImmuneCarta®, offre des services de cytométrie de flux multiparamétriques exclusifs pour l'analyse fonctionnelle des réponses immunitaires adaptatives et innées. Caprion a affiché une croissance de premier ordre ces dernières années en réponse à son offre étendue et à la demande croissante pour des services de surveillance immunitaire de haute qualité pour les patients traités avec des médicaments et des vaccins immunomodulateurs innovants ciblant l'immuno-oncologie, les maladies infectieuses et auto-immunes. L'unité commerciale protéomique de Caprion, ProteoCarta™, offre une spectrométrie de masse (SM) « label-free » et sans gel pour la mesure complète, quantitative et robuste des protéines dans d'importants ensembles d'échantillons biologiques pour la découverte et la validation des biomarqueurs de protéines. Cette plateforme a également permis de déployer des services novateurs pour l'identification et la quantification de néo-épitopes, et pour l'analyse pharmacocinétique et la caractérisation des impuretés protéiques de cellules hôtes des médicaments biologiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.caprion.com.

À propos de Primity Bio. La société Primity Bio a été fondée en 2010 dans le but de fournir à l'industrie biopharmaceutique des plateformes de cytométrie de flux innovantes utilisées dans l'ensemble du processus de découverte de médicaments, de la sélection des pistes à l'analyse des échantillons d'essais cliniques. Son unité de découverte fournit des plateformes spécialisées couvrant le profilage des protéines de signalisation de surface cellulaire et intracellulaires, le triage à grande vitesse des cellules par FACS, et l'interrogation approfondie du mode d'action des médicaments. L'unité clinique de Primity fournit des tests entièrement personnalisés et complexes d'immunophénotypage, d'occupation des récepteurs, et de signalisation cellulaire d'échantillons cliniques pour les analyses pharmacodynamiques exploratoires. Primity offre également une analyse d'échantillons précliniques et cliniques par CyTOF (cytométrie de masse) qui étend le nombre de biomarqueurs mesurables par échantillon à plus de 35. Pour en savoir plus, visiter http://www.primitybio.com.

À propos de GHO Capital (Global Healthcare Opportunities), ou GHO Capital Partners LLP. GHO a été fondée en 2014 en tant que société conseil spécialisée dans l'investissement dans les soins de santé basée à Londres. Sa vision consiste à appliquer des capacités et des perspectives globales afin d'établir une société de financement par capitaux propres spécialisée en soins de santé de classe mondiale en reconnaissant et en saisissant l'opportunité extrêmement attrayante et sous-exploitée que constitue le marché européen. La firme possède une combinaison puissante de compétences en transactions, investissements et industrielles qui la démarque des sociétés de financement par capitaux propres traditionnelles. Pour en savoir plus, visiter http://www.ghocapital.com.

