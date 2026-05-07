CapsCanada hace la transición a Lyfe Group, estableciendo una identidad corporativa unificada

CapsCanada ha unificado sus operaciones bajo una sola marca para mejorar su presencia mundial. Este movimiento estratégico mantiene toda la calidad del producto existente, los estándares de fabricación y la cadena de suministro.

DANIA BEACH, Florida, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CapsCanada, fabricante de cápsulas duras vacías y soluciones de forma de dosificación oral con más de cuatro décadas de experiencia al servicio de las industrias farmacéutica y nutracéutica, anunció hoy su transición a un nuevo nombre e identidad corporativa: Lyfe Group. Este hito unifica las operaciones de la compañía en América del Norte y del Sur bajo una estructura de marca única y cohesiva, fortaleciendo su posición en el mercado global de cápsulas vacías y entrega de medicamentos.

Cápsulas vacías K-CAPS® HPMC, producto emblemático en la cartera del Grupo Lyfe. (PRNewsfoto/Lyfe Group)

La nueva identidad no es el resultado de una adquisición o fusión; es un paso estratégico que consolida las operaciones de la empresa bajo una sola marca. El nuevo nombre fortalecerá su posición en el mercado, mejorará la claridad en todas las regiones y respaldará la escalabilidad a largo plazo a medida que la cartera de negocios y productos continúe creciendo.

El lanzamiento de Lyfe Group marca un nuevo capítulo para una organización que ha invertido constantemente en fabricación, cumplimiento normativo, servicio técnico y fiabilidad de la cadena de suministro. En los últimos años, la compañía amplió su emblemática fabricación de cápsulas vegetarianas K-CAPS® HPMC en Windsor, Ontario; trasladó su sede de distribución a una instalación de última generación de 130,000 pies cuadrados en Dania Beach, Florida; lanzó una extensa biblioteca técnica digital para clientes y agregó productos de cápsulas innovadores a su cartera: Cápsulas de colorante natural K-CAPS® y Cápsulas de liberación retardada K-CAPS ®.

"Convertirnos en Lyfe Group es el siguiente paso natural en nuestra trayectoria. Durante más de 40 años, la confiabilidad y la reputación de CapsCanada se han basado en productos de calidad, una cadena de suministro confiable, un excelente servicio técnico y la profundidad de nuestras relaciones con los clientes. Esta transición reúne todo eso bajo una identidad unificada que refleja el alcance total de quiénes somos hoy y la ambición de hacia dónde vamos. Estamos orgullosos de nuestro legado como CapsCanada, y estamos entusiasmados de escribir el próximo capítulo como Lyfe Group ".

-Jonathan Gilinski, director ejecutivo de Lyfe Group.

La marca Lyfe Group® se lanzará progresivamente a lo largo de 2026.

Acerca de Lyfe Group

Lyfe Group® (anteriormente CapsCanada®) es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de cápsulas vacías de dos piezas de alta calidad y soluciones avanzadas de administración de medicamentos para las industrias farmacéutica, nutracéutica y de suplementos dietéticos. Con el respaldo de más de 40 años de experiencia en fabricación y un legado familiar de tres generaciones, la empresa ofrece una cartera integral de tecnologías de cápsulas de gelatina y no gelatina diseñadas para cumplir con los requisitos normativos y de formulación en evolución. El Grupo Lyfe es reconocido por su compromiso inquebrantable con la calidad, la excelencia regulatoria y el servicio técnico, apoyando a los clientes en todas las etapas, desde el desarrollo hasta la comercialización global.

Más información en:www.lyfegroup.com

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FUENTE Lyfe Group