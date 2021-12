Captive-verzekeringen vormen een kernprioriteit in het strategische vijfjarenplan van Labuan IBFC

"We zien in toenemende mate een wereldwijde stijging van de populariteit van captive, niet alleen gedreven door de pandemie, maar ook door de uitdagingen op de verzekeringsmarkt en door natuurrampen. Captive-formaties blijken een effectief hulpmiddel te zijn bij het omgaan met risico's en veranderende marktomstandigheden, en zijn gestaag gegroeid", aldus Nik Mohamed Din Nik Musa, directeur-generaal van de Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), tijdens zijn welkomsttoespraak vandaag op de vierde Asian Captive Conference (ACC).

"Tegelijkertijd heeft het bedrijfsmodel van Labuan captive, dat gebruik maakt van protected cell companies (PCC's), als een kosteneffectieve methode voor het exploiteren van captives het voortouw genomen. Dit kan worden toegeschreven aan een grotere waardering van de zelfverzekering als onderdeel van een dynamische risicobeheerstrategie en de erkenning van de kostenvoordelen ervan in het licht van de verhardende (her)verzekeringsmarkt".

Hij voegde hieraan toe: "Labuan FSA zal zich blijven richten op het versterken van de positie van Labuan IBFC als een captive domicile hub door van de captive sector een kernprioriteit te maken in het strategische plan van Labuan IBFC voor de komende vijf jaar", en "een van de doelen is om de complementaire rollen van Labuan IBFC voor de Maleisische economie, waaronder de ontwikkeling van de Labuan verzekeringsbranche als geheel, te versterken."

Ondertussen, volgens Farah Jafar, CEO van Labuan IBFC Inc.: "De groei van 18 nieuwe captives in het derde kwartaal is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de zeven captives die er in dezelfde periode van het afgelopen jaar zijn bijgekomen. Het is duidelijk dat de moeilijkere verzekeringsmarkt, waar voor de pandemie ook al sprake van was en die nog steeds last ondervindt van door de pandemie, professionals op het gebied van risicobeheer de mogelijkheid heeft geboden om de voordelen van het zelf verzekeren op de voorgrond te plaatsen."

Ze voegde hieraan toe dat celcaptives die de barrièretoegang effectief verlagen kleinere bedrijven in staat stellen om gebruik te maken van zelfverzekeringsmogelijkheden, om op die manier kosten te besparen ten opzichte van hun verzekeringsprogramma en een holistische risicobeheerstrategie kunnen volgen.

Farah zei verder dat de voortdurende inzet van Labuan IBFC voor het ontwikkelen van een robuuste "toolbox" voor risicobeheer en herverzekering het leiderschap van het rechtsgebied op de wereldwijde captive-markt zal versterken.

Nik Mohamed Din zei dat Labuan FSA de wetgeving in overleg met de relevante belanghebbenden, waaronder de spelers in de branche, zal blijven herzien om ervoor te zorgen dat zij in overeenstemming is met internationale normen en best practices en om de diversificatie en uitbreiding van het nicheproducten- en dienstenaanbod in Labuan IBFC mogelijk te maken.

In vergelijking met andere gesloten markten wordt de huidige Labuan-wetgeving gezien als het meest adaptieve, met name gelet op de bepaling over beschermde - conventionele en islamitische - celbedrijven (Protected Cell Companies, PCC). Labuan IBFC is inderdaad goed gepositioneerd om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten als een van de toonaangevende captive-verzekeringshubs in Azië, met een kritische massa aan ervaring op het gebied van verzekeringen, een robuust en flexibel regelgevend kader en een breed scala aan risicobeheerproducten.

"Sinds het derde kwartaal van 2021 is de totale premie met 71 miljoen dollar gestegen, voornamelijk als gevolg van de door captive-entiteiten onderschreven premies. De premie voor captive-bedrijven is met 28% gestegen, met 18 nieuwe captives die tijdens het derde kwartaal van 2021 zijn goedgekeurd", aldus Nik Mohamed Din.

Hij voegt hieraan toe: "De ontwikkeling van Labuan IBFC in de loop der jaren heeft geleid tot een breed scala aan financiële instellingen, waaronder een groot aantal internationale verzekeraars en herverzekeraars, die zich positioneren om het groeiende potentieel van Azië te benutten."

Als de snelst groeiende intermediair voor risicobeheer herverzekering voor in Azië en MENA is Labuan IBFC nu de thuisbasis van 232 verzekeringsbedrijven- en verzekeringsgerelateerde entiteiten, waaronder 64 captives, met een bijdrage van bijna 92% van de totale captives, met de resterende 8% gevestigd in de VS en Europa.

Het rechtsgebied heeft onlangs tijdens de European Captive Review Awards voor het eerst de International Captive Domicile award gewonnen, na drie jaar op een rij de beste Aziatische Domicilie te hebben gewonnen tijdens de Asian Captive Review Awards.

Captives zijn zelfverzekeringsinstrumenten en strategische risicobeheertools die door veel bedrijven over de hele wereld worden gebruikt. Tot op heden zijn er wereldwijd ongeveer 7000 captive-verzekeringsmaatschappijen opgericht om van dit voordeel te kunnen profiteren.

Tijdens de 4de editie van de Asian Captive-conferentie over "de democratisering van de zelfverzekering" werd gesproken over de evoluerende rol van risicobeheer na COVID-19, het veranderende internationale belastinglandschap en de gevolgen voor captive-oplossingen, en hoe celcaptives snelle en kostenefficiënte toegang tot herverzekering kunnen bieden.

Deze virtuele conferentie, die in samenwerking met de Labuan International Insurance Association (LIIA) werd georganiseerd, werd bijgewoond door meer dan 350 afgevaardigden, waaronder risicobeheerprofessionals, bedrijfseigenaren, leiders van wereldwijde bedrijven en bedrijfsadviseurs.

OVER LABUAN IBFC

HET MIDSHORE INTERNATIONAAL ZAKELIJKE EN FINANCIËEL CENTRUM VOOR HET AZIATISCH-PACIFISCH GEBIED

Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC), Maleisië, is dankzij het internationaal erkende en bedrijfsvriendelijke juridische kader het geprefereerde internationale zakelijke en financiële centrum in Azië. Het in 1990 opgerichte Labuan IBFC wordt gereguleerd door de Labuan Financial Services Authority (Labuan FSA), de wettelijke regelgevende instantie onder de bevoegdheid van het ministerie van Financiën van Maleisië.

Als midshore-rechtsgebied bieden we mondiale investeerders en bedrijven de voordelen van een goed gereguleerd en gecontroleerd rechtsgebied, dat voldoet aan internationale normen voor naleving op het gebied van fiscale transparantie. We bieden ook fiscale neutraliteit en zekerheid in een valutaneutrale bedrijfsomgeving. Labuan IBFC, dat gelegen is in het midden van Azië, beschikt over een kostenefficiënte omgeving waardoor het een ideale locatie is voor het creëren van inhoud voor zowel internationale bedrijven die in Azië willen doordringen als Aziatische entiteiten die internationaal zaken willen doen.

Het bedrijf biedt een breed scala aan bedrijfsstructuren en investeringsoplossingen aan die gericht zijn op grensoverschrijdende transacties en internationale zakelijke transacties, waaronder fintech-gerelateerde oplossingen. We bieden ook diensten en oplossingen in niches als risicobeheer, goederenhandel, herverzekering, vermogensbeheer, internationale zakenbedrijven en islamitische financiële diensten. Labuan IBFC hanteert heldere en uitgebreide wettelijke bepalingen, richtlijnen en praktijknotities, opgelegd door een enkele regelgevende instantie, Labuan FSA, en is een aantrekkelijke jurisdictie voor zowel bedrijven als vermogende particulieren die internationaal opereren.

Om op de hoogte te blijven van alles rondom Labuan IBFC, volg ons op LinkedIn, Facebook of Twitter @LabuanIBFC. Kijk anders op www.labuanibfc.com.

