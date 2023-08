Carbon Centric und Fidelis New Energy schließen Absichtserklärung für Onshore-CO2-Speicherung ab

KOPENHAGEN, Dänemark, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Carbon Centric AS („Carbon Centric") und Fidelis New Energy Europe ApS („Fidelis") haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um CO 2 -Emissionen der Kunden von Carbon Centric sicher und dauerhaft zu speichern und dabei das kürzlich angekündigte Norne Carbon Storage Hub ("Norne") von Fidelis in Dänemark zu nutzen. Diese Vereinbarung ist ein Meilenstein für die Dekarbonisierung kleinerer und mittlerer biogener und schwer abbaubarer Emittenten in Nordeuropa. Diese Vereinbarung stellt sicher, dass Unternehmen, die bei der Kohlenstoffabscheidung und -speicherung ("CCS") eine Vorreiterrolle anstreben, bis 2027 abgeschiedenes CO 2 speichern können.

Receiving facility for the Norne Carbon Storage Hub

Carbon Centric plant, im Jahr 2024 mit der Installation von Abscheidungsanlagen in den Anlagen seiner Kunden zu beginnen und wird voraussichtlich bis 2027 mindestens 800.000 Tonnen CO 2 pro Jahr bei Norne speichern. Das CO 2 von Carbon Centric wird zur CO 2 -Aufnahmeeinrichtung von Fidelis im Hafen von Aalborg transportiert. Carbon Centric ist seit langem führend auf dem Gebiet des Kohlenstoffmanagements mit bereits laufenden Abscheidungsprojekten in Norwegen und Island und geplanten Abscheidungsprojekten in Dänemark und Schweden.

Am 15. Mai 2023 kündigte Fidelis den Norne Carbon Storage Hub an, ein Onshore-CO 2 -Speichernetz in Dänemark Norne bietet CO 2 -Emittenten die Möglichkeit, auf eine sichere und kosteneffiziente Dekarbonisierungslösung zuzugreifen, die Dänemark helfen soll, seine ehrgeizigen Klimaziele für 2030 und 2050 zu erreichen. Norne wird voraussichtlich 2027 den CO 2 -Speicherbetrieb für Carbon Centric aufnehmen und will bis 2030 mehr als 20 Millionen Tonnen pro Jahr speichern. Carbon Centric reiht sich in eine wachsende Liste von Norne-Kunden ein, die eine sichere, ESG-freundliche und wirtschaftlich vorteilhafte Kohlenstoffspeicherung anstreben.

Seit 2021 arbeitet Carbon Centric daran, kostengünstige Lösungen zur Kohlenstoffabscheidung für bestehende Abfall- und Biomasseheizkraftwerke anzubieten. Carbon Centric bietet den Bau, den Besitz und den Betrieb von Anlagen zur Kohlendioxidabscheidung für kleine und mittelgroße Abfall- und Biomasseanlagen an und bietet den Anlagenbesitzern die Möglichkeit, ihre Emissionen ohne hohe Investitionskosten zu reduzieren. Carbon Centric bietet auch erschwingliche und schlüsselfertige Kohlenstoffabscheidungsanlagen für den gleichen Markt an und kümmert sich um alles, vom Front End Engineering Design über den Bau, die Installation, den Betrieb und die Wartung.

"Bei Carbon Centric haben wir nach einem Unternehmen wie Fidelis gesucht, das in der Lage ist, unseren Kunden eine kosteneffiziente Kohlenstoffspeicherung in großem Maßstab zu gewährleisten. Norne ist ein visionäres Unternehmen mit der Fähigkeit, schnell zu skalieren, und wird es uns ermöglichen, unsere Geschäfte gemeinsam auszubauen", sagte Kenneth Juul, Chief Commercial Officer und Mitbegründer von Carbon Centric. "Mit der Weitsicht Dänemarks, sich schnell in Richtung Onshore-Kohlenstoffspeicherung zu bewegen, und mit den Plänen von Fidelis und der vorangegangenen dreijährigen Arbeit an der Norne-Vision, Lösungen für die Kohlenstoffspeicherung sowohl auf Jütland als auch auf Seeland anzubieten, sehen wir eine große Chance, unsere Aktivitäten in Dänemark zu erweitern. Unser Ziel ist es, unseren Kunden erschwingliche CCUS-Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette zu bieten und in großem Umfang CO 2 einzusparen, indem wir kleinen bis mittelgroßen Anlagen bei der Dekarbonisierung helfen. Mit dieser Partnerschaft sind wir gut aufgestellt, um unsere ehrgeizigen Ziele für die CO 2 -Speicherung zu erreichen und damit Dänemark und der EU bei der Dekarbonisierung zu helfen", so Kenneth Juul abschließend.

"Wir sind begeistert, dass wir Carbon Centric und seinen Kunden eine sichere und kosteneffiziente Dekarbonisierungslösung anbieten können. Carbon Centric bietet schlüsselfertige Emissionsminderungsdienste für kleine und mittlere Emittenten und ermöglicht es diesen Unternehmen, Lösungen für den Klimawandel jetzt umzusetzen. Wir sind stolz darauf, mit Carbon Centric bei der Bereitstellung dieser Dienstleistungen für ihre Kunden zusammenarbeiten zu können", sagte Ulrik Weuder, Managing Director von Fidelis New Energy Europe. "Norne ermöglicht die sichere und umweltfreundliche Dekarbonisierung von Schlüsselsegmenten der dänischen und europäischen Wirtschaft und stellt gleichzeitig sicher, dass die Industrien aufgrund der niedrigen Gesamtkosten der CO 2 -Minderung global wettbewerbsfähig bleiben", fügte Bengt Jarlsjo, Mitbegründer, Präsident und Chief Operating Officer von Fidelis, hinzu. "Diese Ankündigung mit Carbon Centric ist ein wichtiger Meilenstein für die Dekarbonisierung von Dänemark und Nordeuropa. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Carbon Centric".

Informationen zu Carbon Centric

Carbon Centric ist ein reines CCUS-Projekt- und Dienstleistungsunternehmen, das aktiv an der Reduzierung der weltweiten Kohlenstoffemissionen arbeitet, indem es die Umsetzung und Einführung von Kohlenstoffabscheidungsmöglichkeiten beschleunigt. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Anlagen zur Energiegewinnung aus Abfall und Biomasse. Um die Kapazitäten für die Kohlenstoffabscheidung in hohem Tempo zu installieren, bedienen sie sowohl den CCS- als auch den CCU-Markt und übernehmen die Verantwortung für die nachgelagerte Behandlung von CO 2 . Carbon Centric entwickelt ein umfangreiches Portfolio von CCUS-Projekten und will bis 2028 mehr als 2 Millionen Tonnen Abscheidungskapazität installieren. Ihre erste großtechnische Anlage zur Kohlenstoffabscheidung wird bis Ende 2024 in Betrieb gehen. Um mehr über Carbon Centric zu erfahren, besuchen Sie bitte www.carboncentric.no.

Informationen zu Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC ist ein Unternehmen, das die Energiewende durch Investitionen in Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, erneuerbare Brennstoffe und Produkte mit niedrigem oder negativem Kohlenstoffgehalt in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika vorantreibt. Fidelis verfolgt eine "all of the above"-Energiephilosophie mit dem Schwerpunkt auf der Verringerung der Kohlenstoffintensität durch innovative neue Technologien und die Integration bewährter Technologien.

Der Hauptsitz von Fidelis New Energy befindet sich in Houston, Texas, mit Niederlassungen in Kopenhagen, Dänemark (Europazentrale), und Baton Rouge, Louisiana. Fidelis verfügt auch über ein Portfolio von zum Patent angemeldeten Technologien, die durch die innovative Integration bewährter Technologien Klimavorteile bieten. Um mehr über Fidelis und seine Technologien zu erfahren, einschließlich FidelisH2®, H2PowerCool™ und CO2PowerGrow™, besuchen Sie bitte http://www.fidelisnewenergy.com/.

