CARBON FLY lance Caltema (TM), une installation de production à grande échelle de nanotubes de carbone (CNT), à l'ICCM 23 pour une entrée sur les marchés du Royaume-Uni et de l'UE

TOKYO, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- CARBON FLY, Inc. lance Caltema (TM), une installation de production à grande échelle de nanotubes de carbone (CNT, de l'anglais « carbon nanotubes »), à l'ICCM 23, la 23e conférence internationale sur les matériaux composites. Celle-ci se tiendra à Belfast, en Irlande du Nord, du 30 juillet au 4 août 2023.

Logo de CARBON FLY : https://kyodonewsprwire.jp/img/202307217357-O1-6897oGXK

Logo de Caltema (TM) : https://kyodonewsprwire.jp/img/202307217357-O2-6IRHe615

Images : https://kyodonewsprwire.jp/release/202307217357?p=images

CARBON FLY dispose de la technologie permettant de produire des CNT avec une longueur, un diamètre et une densité de défauts contrôlés en utilisant une méthode CVD. La société vient de développer sa machine de fabrication : Caltema (TM). Sa technologie originale, appelée « TECHNOLOGIE CIRCULAIRE DU CARBONE », permet la fabrication successive de nanotubes CNT de très haute qualité. Elle intègre toutes les technologies de processus originales et permet de fabriquer des matériaux CNT sous forme de poudre, fibres et films. Cette technologie de production de masse innovante a atteint une capacité de production annuelle de la classe des 5 tonnes par an et par ligne. Il s'agit d'une première, avec une perfection à grande échelle pour des installations de fabrication individuelles de CNT dans l'industrie. Des matières premières en carbone pourraient notamment être obtenues et utilisées pour la société industrielle.

L'ICCM, une conférence internationale de premier plan dans le domaine des matériaux composites, a eu lieu pour la première fois en 1975. Depuis, cette conférence se tient tous les deux ans dans des villes du monde entier. CARBON FLY participera à l'ICCM 23 à l'ICC de Belfast, en Irlande du Nord, en tant que partenaire exécutif, et présentera Caltema (TM) à des chercheurs et praticiens de premier plan dans le but de travailler avec eux et de favoriser l'utilisation de Caltema (TM) en Europe.

À propos de CARBON FLY, Inc.

CARBON FLY a été fondée en janvier 2022 à Tokyo, au Japon, par un scientifique des matériaux. CARBON FLY est une start-up dont la cible principale est le développement et la production de masse de CNT de très haute qualité. CARBON FLY a réussi à développer une technologie pour contrôler et produire en masse des CNT de haute qualité, apportant ainsi une solution à un problème de longue date dans l'industrie des CNT. Les CNT de CARBON FLY peuvent prendre des formes différentes : poudre, fibre et film. Les CNT peuvent être appliqués non seulement à la pâte conductrice pour les batteries lithium-ion, mais également être utilisés dans l'aérospatiale, ainsi que dans le secteur de la mobilité, de l'énergie et de nombreux autres domaines.

SOURCE CARBON FLY, Inc.