Carbon Mapper lanceert satellietprogramma om bedrijven te lokaliseren die veel methaan en kooldioxide uitstoten

De staat Californië, NASA JPL en Planet werken samen met University of Arizona, ASU, RMI, High Tide Foundation en Bloomberg Philanthropies in een unieke coalitie om klimaatverandering te bestrijden

SAN FRANCISCO, 16 april 2021 /PRNewswire/ -- Carbon Mapper , een nieuwe non-profitorganisatie, en haar partners, de staat Californië, NASA's Jet Propulsion Laboratory (NASA JPL), Planet, de University of Arizona, Arizona State University (ASU)), High Tide Foundation en RMI, hebben vandaag een baanbrekend programma aangekondigd om de kennis te vergroten van de wereldwijde uitstoot van methaan en kooldioxide (CO 2 ) en die uitstoot te verminderen. Bovendien kondigde het Carbon Mapper-consortium zijn plan aan om een baanbrekende, hyperspectrale satellietconstellatie in te zetten met de mogelijkheid om de uitstoot van methaan en CO 2 van bronnen te lokaliseren, te kwantificeren en te volgen.

"Dit decennium vertegenwoordigt een periode voor de mensheid waarin alle zeilen moeten worden bijgezet om cruciale vooruitgang te boeken bij het beperken van klimaatverandering", zegt Riley Duren, CEO van Carbon Mapper en onderzoekswetenschapper aan de Universiteit van Arizona. "Onze missie is om hiaten te helpen opvullen in het opkomende wereldwijde ecosysteem van methaan- en CO 2 -bewakingssystemen door gegevens te leveren die tijdig, bruikbaar en toegankelijk zijn voor op wetenschap gebaseerde besluitvorming."

"Het Carbon Mapper-consortium is een nieuw partnerschap met meerdere belanghebbenden, waarbij elke deelnemer een expert is in zijn eigen domein, waardoor we meer kunnen doen dan we alleen kunnen", aldus Robbie Schingler, medeoprichter van Planet en Chief Strategy Officer. "Planet is er trots op de commerciële en technologiepartner te zijn die de benodigde gegevens voor klimaatactie levert en de mensheid sneller op weg helpt naar een efficiëntere, duurzamere wereldeconomie."

Nu het venster om de opwarming van de aarde te beperken kleiner wordt, is het dringend nodig om nieuwe technologieën in te zetten die de uitstoot van broeikasgassen over de hele wereld snel en nauwkeurig kunnen meten. De huidige methoden om de uitstoot van methaan- en CO 2 te meten op ordergrootte van individuele fabrieken, vooral intermitterende activiteiten, bieden uitdagingen, vooral wat betreft transparantie, nauwkeurigheid, schaalbaarheid en kosten. Kortom, als je het niet kunt meten, kun je het niet beheren.

"Deze satellieten van eigen bodem brengen daar verandering in. Ze bieden Californië een krachtig, ultramodern hulpmiddel om ons te helpen de uitstoot van het superverontreinigende methaan te verminderen, zowel lokaal als over de hele wereld. Dat is precies de soort dynamische, vooruitstrevende oplossing die we nu nodig hebben om de existentiële crisis van klimaatverandering aan te pakken", aldus de gouverneur van Californië, Gavin Newsom.

Carbon Mapper zal helpen deze technologische barrières te overwinnen en versnelde actie mogelijk te maken door bronnen die veel methaan en CO 2 uitstoten snel, aanhoudend en op fabrieksniveau publiekelijk zichtbaar te maken. De gegevens die door de Carbon Mapper-satellietconstellatie verzameld zullen worden, zullen een completere, nauwkeurigere en tijdige meting van methaan en CO 2 -uitstoot op locatieniveaus opleveren, evenals 25+ andere milieu-indicatoren.

"Wat Carbon Mapper uniek maakt, is dat het de transparantie van uitstoot van methaan en CO 2 aanzienlijk vergroot voor besluitvormers en de civiele gemeenschap", aldus RMI Senior Fellow Deborah Gordon. "RMI kan Carbon Mapper gebruiken om aardgas met een laag methaangehalte te helpen certificeren en om uitstoot zichtbaar te maken om actie op wereldniveau te versnellen."

Carbon Mapper ontwikkelt in samenwerking met zijn publieke en private partners de satellietconstellatie in drie fasen. De eerste studiefase is voltooid en omvatte twee jaar voorbereidende technische ontwikkeling en fabricage. Fase 1 is aan de gang en omvat de ontwikkeling van de eerste twee satellieten door Planet en NASA JPL, gepland voor lancering in 2023, bijbehorende gegevensverwerkingsplatforms en gezamenlijke proefprojecten voor methaanbeperking die gaande zijn met vliegtuigen in Californië en andere Amerikaanse staten. Fase 2, die in ontwikkeling is, zou de uitbreiding naar een operationele multisatellietconstellatie vanaf 2025 omvatten.

Carbon Mapper ontwikkelt, in samenwerking met de California's Air Resources Board (CARB), ook een openbare portal om de gegevens beschikbaar te maken voor gebruik door de industrie, overheden en particulieren om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, reparatie van lekken te versnellen, rampenbestrijding te ondersteunen, en de veerkracht van het milieu verbeteren.

"Deze satellieten zullen Californië helpen bij het identificeren en verminderen van methaanuitstoot uit industriële en energiebronnen, en leveren ook waardevolle gegevens om ons te helpen onze natuurlijke en landbouwgronden te beheren voor klimaatbestendigheid", zegt CARB Executive Officer Richard Corey. "CARB kijkt ernaar uit om een openbaar platform te bieden voor de gegevens over de uitstoot van broeikasgassen en om te onderzoeken hoe de gegevens op aarde tot beslissingen kunnen leiden over bosbeheer, brandpreventie en waterkwaliteit."

"High Tide leidde de financieringsinspanning voor Carbon Mapper om een goedkope vermindering van broeikasgassen te katalyseren, door een innovatief partnerschapsmodel te creëren voor het vaststellen van gevaarlijke lekken van methaan (CH₄) en kooldioxide (CO 2 ). Carbon Mapper bevindt zich in een unieke positie om de impact van filantropische dollars te maximaliseren", zegt Richard Lawrence, oprichter en directeur van High Tide Foundation.

Aangedreven door filantropie, roept Carbon Mapper een unieke coalitie van deelnemers uit de private en publieke sector samen met de gecombineerde expertise en middelen om voor maximale impact een door wetenschap gedreven, duurzame en operationele ondersteuningsdienst voor besluitvorming in te zetten.

NASA JPL levert het laadvermogen voor de hyperspectrale beeldvormingsspectrometer voor de eerste Carbon Mapper-satelliet, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde teledetectietechnologie met vele jaren ervaring in vliegtuigen en ruimtevaartuigen. JPL zal ook technische assistentie verlenen bij de ontwikkeling van Planet's laadvermogen voor de extra satellieten. Deze spectrometers bieden een ongeëvenaarde gevoeligheid, resolutie en veelzijdigheid.

Planet , exploitant van de grootste vloot satellieten ooit die de aarde in beeld brengt, zal de satellieten ontwerpen en bouwen, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de hyperspectrale beeldvormingssensor van NASA JPL, en de vloot besturen met de bestaande architectuur van het missiesysteem. Planet zal verder bijdragen aan het leveren van zijn rapid revisit-satellieten, gegevens en analysetechnologieën om de uitstoot van methaan te lokaliseren voor overheden, particuliere en openbare instellingen, burgers, exploitanten van fabrieken en meer. Het vermogen van Planet om dataproducten op de markt te brengen, is de sleutel tot de opbouw en continuïteit van de multi-satellietconstellatie.

California Air Resources Board (CARB) handhaaft beleid en een baanbrekende aanpak om kennis te vergroten en actie te ondernemen om stoffen die het klimaat verontreinigen, alsmede de blootstelling daarvan in gemeenschappen die door luchtverontreiniging getroffen worden, te verminderen. CARB werkt al samen met de Universiteit van Arizona , JPL en ASU om prototypes van Carbon Mapper in de lucht te gebruiken om vermindering en betere resultaten te bereiken met fabrieksexploitanten in heel Californië.

High Tide Foundation heeft geleid tot de uitgebreide filantropische investering in Carbon Mapper waarmee ze proberen hun doel te bereiken om een significant meetbare impact te hebben op het verminderen van de klimaatverandering.

The University of Arizona biedt wetenschappelijk leiderschap bij het leveren van gegevens over de uitstoot van methaan en CO 2 , inclusief het ontwikkelen van nieuwe algoritmen en analytische kaders en het testen ervan met een lopend onderzoeksprogramma in de lucht. De universiteit stelt ook sleutelpersoneel en andere middelen ter beschikking van de non-profitorganisatie Carbon Mapper.

Arizona State University (ASU) biedt wetenschappelijk leiderschap voor niet-methaan- en CO 2 -dataproducten en ondersteunt de inspanningen van Planet om nieuwe milieu-indicatoren op het land en in de oceanen te ontwikkelen. ASU's Global Airborne Observatory is ook van cruciaal belang voor de prototypes in de lucht en veldcampagnes van Carbon Mapper.

RMI helpt bij het begeleiden van toepassingen voor het gebruik van methaan voor Carbon Mapper, gericht op satellietobservatie, mogelijkheden voor reductie in de industrie en beleidsontwikkeling via het Oil and Gas Solutions Initiative .

Bloomberg Philanthropies , een van de oorspronkelijke financiers van Satellites for Climate Action, gelooft dat toegang tot nauwkeurige gegevens een van de krachtigste instrumenten is die we hebben om de klimaatcrisis aan te pakken. Deze coalitie bouwt voort op het milieuportfolio van Bloomberg Philanthropies, dat een lange staat van dienst heeft op het gebied van data- en transparantieoplossingen voor de strijd tegen klimaatverandering, waaronder initiatieven zoals de Bloomberg Global Coal Countdown .

"De uitstoot van methaan is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering wereldwijd, maar we hebben meer data nodig om de meest effectieve manieren te identificeren om deze te verminderen", aldus Michael R. Bloomberg, V.N. Speciale gezant van de secretaris-generaal voor klimaatambitie en -oplossingen, oprichter van Bloomberg LP en Bloomberg Philanthropies, en 108e burgemeester van New York City. "Zoals ik graag zeg, als je het niet kunt meten, kun je het niet beheren, en de Carbon Mapper zal een waardevol hulpmiddel zijn om ons te helpen beide te doen."

Carbon Mapper wil bijdragen aan de groeiende gemeenschap van organisaties die op wetenschap gebaseerde begeleiding bieden aan besluitvormers op alle niveaus van de samenleving en bouwt voort op Satellites for Climate Action , een initiatief dat in 2019 werd gelanceerd om regeringen, filantropen, milieugroeperingen en technologiebedrijven samen te brengen om satelliettechnologieën te gebruiken om de uitstoot van broeikasgassen te monitoren en satellietgegevens om te zetten in bruikbare informatie.

Carbon Mapper wordt ondersteund door financiering van een groep vooraanstaande filantropen: High Tide Foundation, Grantham Foundation for Protection of the Environment, Bloomberg Philanthropies, Zegar Family Foundation, andere filantropische donateurs en de Universiteit van Arizona.

Ga naar carbonmapper.org voor meer informatie over Carbon Mapper. Kijk voor meer informatie over de satellietconstellatie van Planet, de data en het platform op www.planet.com/carbonmapper .

Over Carbon Mapper

Carbon Mapper, Inc., is een non-profit (501c3) organisatie met als missie het leveren en begeleiden van de acceptatie van digitale publieke goederen die tijdige actie mogelijk maken om de menselijke impact op het klimaat en de ecosystemen van de aarde te verminderen.

Perswoordvoerder: Riley Duren

[email protected]

Over Planet

Planet is de toonaangevende leverancier van wereldwijde, dagelijkse satellietbeelden en geospatiale oplossingen. Planet wordt gedreven door een missie om de wereld elke dag in beeld te brengen en verandering zichtbaar, toegankelijk en uitvoerbaar te maken. Planet, opgericht in 2010 door drie NASA-wetenschappers, ontwerpt, bouwt en exploiteert de grootste vloot aardobservatiesatellieten voor het vastleggen en verzamelen van data van meer dan 3 miljoen afbeeldingen per dag. Planet biedt bedrijfskritische gegevens, geavanceerde inzichten en softwareoplossingen aan meer dan 600 klanten, bestaande uit 's werelds toonaangevende bedrijven in de landbouw, bosbouw, aan inlichtingendiensten, onderwijsinstellingen, financiële dienstverleners en overheidsinstanties, waardoor gebruikers eenvoudig en effectief unieke waarde kunnen ontlenen aan satellietbeelden. Kijk voor meer informatie op www.planet.com en volg ons op Twitter op @planetlabs.

Perswoordvoerder:

Claire Bentley Dale

[email protected]

