CarbonChain bringt 10 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Series A Finanzierung auf, um die globale Dekarbonisierung durch CO²-Bilanzierung zu beschleunigen

CarbonChain schafft Kohlenstoff-Intelligenz von der Quelle bis zum Versand und verfolgt mit seiner verifizierten Methodik 80 % der globalen Emissionen, um Unternehmen über die Dekarbonisierung ihrer Lieferkette zu informieren und diese voranzutreiben.

LONDON, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- CarbonChain, eine KI-unterstützte CO²-Bilanzierungsplattform, die granulare Daten verwendet, um einen durchgängigen Einblick in den CO²-Fußabdruck der Lieferkette eines Unternehmens zu bieten, hat heute seine Finanzierungsrunde der Series A in Höhe von 10 Millionen Dollar angekündigt, die gemeinsam mit Union Square Ventures und Voyager Ventures geleitet wird. CarbonChain wird diese Mittel verwenden, um neue CO²-Bilanzierungs- und Berichterstattungsprodukte aufzubauen, seinen Kundenstamm in den CO²-intensivsten Wertschöpfungsketten (Fertigung, Rohstoffe und Schwerindustrie) zu erweitern und sein Team zu vergrößern, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Der weltweite Warenhandel beläuft sich auf über 20 Billionen Dollar pro Jahr und die Lieferketten, die diesen Handel bespeisen, sind für 60 % der weltweiten Emissionen verantwortlich. Trotz der weltweiten Forderung nach einer Quantifizierung und Verringerung der Kohlendioxidemissionen, um bis 2050 ein Netto-Null-Ziel zu erreichen, tun sich viele Organisationen schwer, ihren Kohlendioxid-Fußabdruck genau zu messen und zu melden.

„CarbonChain hilft klimakritischen Sektoren, Maßnahmen zu ergreifen, indem es die Datenlücke für die Verfolgung von Emissionen in der Lieferkette mit Genauigkeit und Granularität schließt," so Adam Hearne, Geschäftsführer und Mitbegründer von CarbonChain. „Unsere jüngste Investitionsrunde ist der Startschuss für ein großartiges Jahr für CarbonChain: Wir stellen 30 neue Mitarbeiter ein und eröffnen ein Büro in New York, um den nordamerikanischen Markt besser unterstützen zu können. Wir freuen uns darauf, unseren Kundenstamm zu erweitern und dazu beizutragen, die Weltwirtschaft näher an Netto-Null zu heranzubringen."

CarbonChain bietet Unternehmen und Finanzinstituten eine genaue Bilanzierung über Scope-3- und Lieferkettenemissionen. Das World Economic Forum schätzt, dass die Scope-3-Emissionen bis zu 90 % des CO²-Fußabdrucks eines Unternehmens ausmachen werden. CarbonChain bezieht Daten von der Rohstoffgewinnung bis hin zum Verbrauch ein, um Einblicke in die Emissionen der gesamten Lieferkette zu erhalten. Durch seine geprüfte und validierte Methodik und seine umfangreiche Datenbank, die 80 % der weltweiten Emissionen abdeckt, ermöglicht CarbonChain die Rückverfolgbarkeit von Kohlenstoff, die Erstellung von Kohlenstoff-Fußabdrücken von Produkten und die Identifizierung von Möglichkeiten zur Reduzierung in Echtzeit.

CarbonChain hat für Unternehmen mit komplexen Lieferketten einen enormen Wert geschaffen. Durch die genaue Quantifizierung der Emissionsintensität von weltweit gehandelten Waren bietet CarbonChain einen klaren Mehrwert für Händler, Hersteller und Kapitalgeber, die die mit emissionsintensiven Lieferketten verbundenen Verpflichtungen erkennen und den geschäftlichen Nutzen einer Verbesserung dieser Ketten sehen. Wichtige Vorschriften sowohl in den USA als auch der Europäischen Union werden den Wert, den CarbonChain bietet, nur noch steigern und gleichzeitig die Nachfrage aller wichtigen Käufer und Verkäufer von emissionsintensiven Waren und Dienstleistungen erhöhen.

,,CarbonChain verfügt über ein Team von ambitionierten, fachkundigen Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Vertriebsleitern, die sich der Bekämpfung der weltweit größten Quellen von Treibhausgasemissionen verschrieben haben," so Rebecca Kaden, General Partner von Union Square Ventures. ,,Ihre CO²-Bilanzierungsplattform wird immer mehr zur bevorzugten Lösung für führende Unternehmen in den Bereichen Rohstoffe, Metallherstellung, Handelsfinanzierung und Logistik. Wir freuen uns, diese Investitionsrunde mit geleitet zu haben, die es CarbonChain ermöglicht, seinen Kundenstamm durch diese wichtigen Lieferketten weiter auszubauen."

,,Die Integration von Transparenz bei den Treibhausgasen in die Lieferketten von thyssenkrupp ist von entscheidender Bedeutung," so Jörg Heiles, Geschäftsführer des Geschäftsfeld Materialien, thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe. „Durch den Zusammenschluss mit Zulieferern wie Hütten und die Nutzung der führenden technischen Lösung von CarbonChain kann die Branche damit beginnen, eine hohe Emissionstransparenz zu schaffen, so dass Dekarbonisierungsentscheidungen auf Ebene der Zulieferer, Produkte und Unternehmen getroffen werden können. Die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten wird uns dabei helfen, unsere Lieferketten auf die Berichterstattung und die Regulierung der Kohlenstoffpreise vorzubereiten, sinnvolle Klimaziele zu entwickeln und unser kontinuierliches politisches Engagement zu unterstützen."

,,Die Klimakrise ist für viele der Bankkunden, die im globalen Rohstoffhandel tätig sind, von größter Bedeutung. Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, ist daher eine unserer höchsten Prioritäten," so Deia Markova, Leiterin des Bereichs Trade and Sustainable Commodity Finance (Handel und nachhaltige Rohstofffinanzierung) und Sustainability Ambassador (Nachhaltigkeitsbotschafterin) bei der Societe Generale in der Schweiz. „In dieser Hinsicht trägt unsere Partnerschaft mit CarbonChain weiter zum Weg der Dekarbonisierung unserer Kunden bei, und zwar auf sehr pragmatische und innovative Art und Weise, indem wir Technologie einsetzen, sowie zu dem starken Engagement von Societe Generale für positive Veränderungen der Welt."

,,Die zuverlässige, robuste und transparente Methodik von CarbonChain, die es unseren Kunden ermöglicht, den Emissions-Fußabdruck ihrer Transaktionen zu verstehen, stellt einen deutlichen Mehrwert für das weltweite Kohlenstoffgeschäft von Macquarie dar," erklärte David Schmidt, Senior Vice President der Global Carbon Group von Macquarie, einer Abteilung innerhalb des Geschäftsbereichs Rohstoffe und globale Märkte. ,,Es hat uns ermöglicht, eine Reihe bahnbrechender Transaktionen zum Ausgleich von Treibhausgasemissionen durchzuführen."

Zu den Kunden von CarbonChain gehören unter anderem thyssenkrupp Materials Services Eastern Europe, Societe Generale, Rabobank Concord Resources, IXM und Gunvor. Weitere Informationen finden Sie auf www.carbonchain.com.

Informationen zu CarbonChain

CarbonChain befähigt Unternehmen, klimabewusste Entscheidungen zu treffen, um den Weg zu einer Netto-Null-Wirtschaft zu beschleunigen. Seine KI-unterstützte Kohlenstoffbilanzierungsplattform automatisiert die Verfolgung von Emissionen mit präzisen, detaillierten Daten auf Anlagenebene für kohlenstoffintensive Lieferketten, einschließlich Metalle, Bergbau und Fertigung. Sie ermöglicht Herstellern, Rohstoffhändlern, Kapitalgebern und Frachtunternehmen einen unvergleichlichen Einblick in kohlenstoffbezogene Risiken und Chancen in nahezu Echtzeit.

CarbonChain wurde 2019 gegründet und ist ein CPD-akkreditierter Lösungsanbieter, ein Unterstützer der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und ein stolzes Mitglied von ResponsibleSteel. CarbonChain wird von der Innovationsabteilung der britischen Regierung (Innovate UK) unterstützt und war Teil der Y Combinator Summer 2020-Kohorte. Weitere Informationen finden Sie auf carbonchain.com.

Medienkontakt:

BAM im Namen von CarbonChain

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2034985/carbon_chain_logo_full_02__3___1___1_Logo.jpg

SOURCE CarbonChain