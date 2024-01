CarbonChain et thyssenkrupp Materials Services lancent une nouvelle solution pour l'achat de métaux à faible teneur en carbone

LONDRES, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- thyssenkrupp Materials Services et CarbonChain annoncent un partenariat visant à faire progresser les achats à faible émission de carbone grâce à un nouvel outil de traçabilité et d'intensité du carbone.

Les fournisseurs et les clients des unités européennes de distribution de matériaux de thyssenkrupp Materials Services peuvent désormais accéder sur demande aux empreintes carbone des produits

La solution numérique fournira des rapports sur les émissions de carbone afin d'améliorer la prise de décision en matière de marchés publics à faible émission de carbone

Des calculs complets « du berceau au client » permettent d'éclairer les stratégies de décarbonisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement

Grâce au logiciel de comptabilité carbone de CarbonChain, thyssenkrupp Materials Services améliore ses capacités d'évaluation de l'empreinte carbone de ses produits. L'initiative consiste à déployer un outil innovant de traçabilité et d'intensité carbone auprès des clients et des fournisseurs des unités de distribution de thyssenkrupp Materials Services en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest.

Cette collaboration vise à renforcer les normes du secteur en matière de transparence des émissions et de qualité des données, afin de fournir plus rapidement des intensités de carbone plus précises. L'outil utilisera des facteurs d'émissions spécifiques aux actifs et des méthodes basées sur les activités, au lieu de s'appuyer sur des moyennes globales. Les clients qui recherchent des matériaux à faible teneur en carbone pourront ainsi facilement les identifier, les comparer et les sélectionner, tout en tirant parti de ces données pour élaborer des stratégies d'approvisionnement durable afin d'atteindre leurs objectifs de réduction nette à zéro.

La base de données complète de CarbonChain sur les émissions des métaux sera enrichie de données primaires provenant des fournisseurs de thyssenkrupp Materials Services, couvrant l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux. Globalement, ces métaux sont responsables d'environ 12 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, mais il existe des variations importantes et un potentiel de réduction des émissions. Par exemple, l'intensité carbone d'une tonne d'aluminium primaire peut être aussi faible que 3 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone (CO 2 e) ou plus de 28 tonnes de CO 2 e, en fonction de l'intensité carbone des sources d'énergie utilisées et du type de processus de production.

Les rapports sur l'empreinte carbone des produits de thyssenkrupp Materials Services seront fournis sur demande, sur devis ou à la livraison, et détailleront les émissions par étape du cycle de vie et par source, offrant une vision claire des points chauds en matière de carbone et englobant toutes les émissions de gaz à effet de serre depuis le point d'origine jusqu'à la porte du client.

Jörg Heiles, directeur général de l'unité opérationnelle « Matériaux Europe de l'Est », a déclaré :

« thyssenkrupp Materials Services s'engage à promouvoir la transparence en matière de carbone dans l'industrie des métaux. Notre calculateur amélioré de l'empreinte carbone des produits fournira une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement et des calculs d'intensité, afin que les acheteurs puissent faire des choix plus durables et se préparer aux réglementations sur le carbone qui se répandent dans les chaînes d'approvisionnement des métaux. »

Adam Hearne, PDG et cofondateur de CarbonChain, a déclaré :

« Les acheteurs ne peuvent pas atteindre leurs objectifs nets zéro sans connaître l'empreinte carbone des biens qu'ils achètent. Parallèlement, les producteurs de métaux qui décarbonisent leurs processus industriels se heurtent à des obstacles pour quantifier et communiquer leurs réductions d'émissions. thyssenkrupp Materials Services et CarbonChain sont idéalement placés pour combler ce fossé et fournir en temps voulu des données de qualité pour un commerce éclairé par le carbone. »

À PROPOS DE CARBONCHAIN

CarbonChain permet aux entreprises de prendre des décisions soucieuses du climat afin d'accélérer l'adoption d'une économie nette zéro. Sa plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA automatise le suivi des émissions grâce à des données précises, granulaires et au niveau des actifs pour les chaînes d'approvisionnement à forte intensité de carbone, y compris les métaux, l'exploitation minière et la fabrication. La méthodologie V0.94 de CarbonChain a été validée par SGS et vérifiée par Bureau Veritas pour les fabricants, les négociants en matières premières et les banques afin d'obtenir un aperçu inégalé des risques et des opportunités liés au carbone en temps quasi réel.

Fondé en 2019, CarbonChain est un fournisseur de solutions accrédité par le CDP et fier membre de ResponsibleSteel, Aluminium Stewardship Initiative, Minor Metals Trade Association et Aluminium Federation. CarbonChain a levé 10 millions de dollars en 2023 pour soutenir son expansion continue de la technologie de l'empreinte carbone à l'échelle mondiale, en se concentrant principalement sur le champ d'application 3 et les émissions de la chaîne d'approvisionnement. www.carbonchain.com

À PROPOS DE THYSSENKRUPP MATERIAL SERVICES

thyssenkrupp Materials Services est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de distribution de matériaux indépendants des usines, avec près de 380 sites - dont environ 270 sites d'entreposage - dans plus de 30 pays. Au cours de l'exercice 2022/23, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 13,6 milliards d'euros et un bénéfice de 178 millions d'euros. La gamme polyvalente de services proposés par les experts en matériaux permet aux clients de se concentrer encore davantage sur leurs activités principales individuelles. Dans le cadre de son développement stratégique « Materials as a Service », l'entreprise se concentre sur la fourniture de matières premières et de matériaux, ainsi que de produits et de services dans le domaine de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions numériques garantissent aux clients des processus efficaces et économes en ressources et constituent ainsi la base d'une action durable. À partir de 2030, Materials Services fonctionnera sur une base climatiquement neutre.