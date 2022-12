Carbonfuture et Swiss Re signent un accord d'achat pluriannuel visant à favoriser des normes de qualité élevées sur le marché de l'élimination du carbone par le biochar

FRIBOURG, Allemagne, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- La signature de cet accord d'achat pluriannuel entre Carbonfuture et Swiss Re illustre la manière dont les acheteurs peuvent soutenir les solutions d'élimination du carbone qui garantissent des normes de qualité élevées. Le renouvellement du partenariat entre l'un des principaux réassureurs mondiaux et la plateforme MRV et place de marché de crédits de suppression du carbone Carbonfuture montre que la gestion des risques sur le marché de la suppression du carbone est une priorité pour les acteurs du marché. Des indications fortes de la demande pour des solutions de haute qualité comme celles proposées par Carbonfuture contribueront à garantir l'intégrité de l'industrie de l'élimination du carbone au fur et à mesure de sa croissance et, en fin de compte, à accélérer l'adoption généralisée de l'élimination du carbone en vue de parvenir à la carboneutralité.

Pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, le monde doit atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Cela nécessite avant tout des réductions drastiques des émissions, suivies de l'élimination active de gigatonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Pour y parvenir, des normes strictes, des méthodes comptables transparentes, ainsi qu'un suivi, un rapport et une vérification (MRV) de haute qualité sont nécessaires afin de garantir l'intégrité de ce marché en pleine croissance.

Tom Spencer, spécialiste de la gestion environnementale chez Swiss Re, a déclaré : « La technologie de suivi des puits de carbone de Carbonfuture, qui consigne l'endroit où chaque sac de charbon bio est ajouté à un puits de carbone, garantit que les acheteurs "savent où se trouve le carbone". Cela permet d'éviter que le charbon bio ne soit utilisé à d'autres fins que l'élimination du carbone et c'était là une raison importante pour Swiss Re de choisir Carbonfuture comme fournisseur. »

Cet engagement tourné vers l'avenir entre Swiss Re et Carbonfuture figure parmi les plus grands accords sur le biochar jamais signés et illustre la pertinence que peuvent jouer les approches de confiance en matière de crédits d'élimination du carbone et soutient le développement de la technologie climatique à grande échelle.

Hannes Junginger-Gestrich, PDG de Carbonfuture, a ajouté : « Ce partenariat avec Swiss Re est d'une importance vitale pour Carbonfuture. Son engagement pluriannuel envoie une fois de plus un signal fort qui met l'accent sur le fait qu'une solution climatique transparente et fondée sur l'impact est nécessaire pour atteindre une meilleure qualité de crédit à moindre risque et, en fin de compte, amplifier l'action climatique pour rester dans les limites fixées par l'accord de Paris. »

À propos de Carbonfuture

Carbonfuture est une plateforme de bout en bout destinée aux entreprises qui souhaitent participer à l'élimination du carbone de l'atmosphère. La startup spécialisée dans les technologies climatiques offre un accès à un système d'élimination du carbone de haute qualité et une participation à la communauté du carbone la plus avant-gardiste au monde. Contrairement aux marketplaces traditionnelles, la combinaison de la plateforme numérique de Carbonfuture, des outils de financement de projets et des partenariats à long terme garantit un nouveau niveau de qualité de crédit, tout en réduisant simultanément les frictions pour la croissance des technologies d'élimination du carbone les plus prometteuses au monde.

Des entreprises comme Microsoft, Swiss Re, Klarna, et South Pole font confiance à Carbonfuture pour les aider à respecter leurs engagements climatiques de manière transparente, vérifiable et scientifiquement robuste.

Carbonfuture opère à l'échelle mondiale avec des bureaux à Fribourg, en Allemagne et à San Francisco, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site carbonfuture.earth .

