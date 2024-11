Cardo AI annonce un financement de série A de 15 millions de dollars codirigé par Blackstone, FINTOP Capital et JAM FINTOP

Le nouveau financement de Blackstone Innovations Investments, FINTOP Capital et JAM FINTOP contribuera à l'expansion de Cardo AI sur le marché américain et accélérera sa mission visant à augmenter le financement sur l'actif et le crédit privé grâce à la technologie moderne.

MILAN, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Cardo AI, une plateforme technologique de financement sur l'actif et de crédit privé de nouvelle génération, a achevé son tour de série A de 15 millions de dollars. L'investissement a été codirigé par Blackstone Innovations Investments, la branche d'investissement stratégique en phase de démarrage de Blackstone, FINTOP Capital et JAM FINTOP. Andy Horwitz et Kevin MacDonald, cofondateurs de Black Mountain Systems, ont également participé à ce tour de table.

Le marché du financement sur l'actif et du crédit privé, d'une valeur de 40 billions de dollars, continue de fonctionner avec des systèmes obsolètes, des processus manuels et des données fragmentées. Alors que le marché se développe avec des stratégies d'investissement de plus en plus complexes, Cardo AI modernise les activités du secteur grâce à une modélisation avancée du portefeuille et une technologie de gestion des données collatérales. La plateforme facilite la prise de décision en matière d'investissement et le suivi des portefeuilles de crédit multi-stratégies pour les acteurs du secteur - des investisseurs aux banques et aux gestionnaires de crédit - en tirant parti de flux de travail logiciels avancés, d'un puissant moteur de données et d'algorithmes d'IA prédictive. La plateforme aide également les gestion, les fiduciaires et les administrateurs de fonds à rationaliser leurs activités et à réduire leurs coûts.

Fondée en 2018, Cardo AI a rapidement étendu sa présence à travers l'Europe, avec le soutien précoce de Fasanara Capital, avant d'entrer sur le marché américain plus tôt cette année. Ces derniers mois, Cardo a intégré plusieurs des investisseurs privés les plus sophistiqués dans le domaine du crédit et du financement sur l'actif aux États-Unis. En plus de co-diriger le tour de table de la série A, Blackstone exploite la technologie de Cardo AI dans ses activités de crédit et d'assurance pour soutenir les prêts directs et les opérations de financement sur l'actif.

Les co-financeurs FINTOP Capital et JAM FINTOP apportent une profonde expertise opérationnelle et un réseau stratégique de près de 100 banques régionales et communautaires. Rick Kushel dirige les investissements pour FINTOP et apporte plus de 30 ans d'expérience dans la création d'entreprises telles que iLevel Solutions et DealCloud.

Altin Kadareja, fondateur et PDG de Cardo AI : « Notre expansion sur le marché américain, avec l'appui d'établissements aussi prestigieux, met en exergue la capacité de Cardo AI à fournir une technologie puissante pour le secteur du crédit alternatif. Nous sommes ravis de collaborer avec de nouveaux investisseurs et sommes convaincus que notre plateforme jouera un rôle important dans l'expansion du marché et l'amélioration de l'excellence opérationnelle pour nos clients. »

John Stecher, directeur général de la technologie chez Blackstone, a déclaré : « Chez Blackstone, nous avons pu constater par nous-mêmes la croissance rapide du crédit alternatif. Pour rester dans la course, le secteur doit s'éloigner des processus manuels basés sur des feuilles de calcul et adopter des solutions technologiques évolutives. Notre équipe de crédit et d'assurance a été impressionnée par les solides capacités de gestion de portefeuille de Cardo AI pour les instruments complexes. »

Rick Kushel, associé gérant chez FINTOP Capital a déclaré : « Nous voyons un énorme potentiel pour Cardo AI de transformer un secteur qui a été lent à adopter l'innovation technologique. Forte de plusieurs décennies d'expérience, leur équipe apporte l'expertise nécessaire pour relever les défis auxquels ce marché est confronté. Nous sommes ravis de les aider à établir la norme en matière de technologie de financement sur l'actif et de crédit privé. »

À propos de Cardo AI

Technologie intelligente pour le marché du financement sur l'actif. Cardo AI est une entreprise mondiale de fintech qui a pour mission de rendre le marché plus efficace, transparent et accessible à tous les acteurs. Grâce à une technologie propriétaire qui intègre les logiciels, les données et l'intelligence, Cardo AI accompagne les banques, les initiateurs de crédit, les gestionnaires de crédit, les gestionnaires d'actifs et les propriétaires d'actifs tout au long du processus d'investissement financier sur l'actif : de la gestion des données à la formulation d'analyses prédictives, en passant par l'optimisation des portefeuilles. À ce jour, plus de 40 milliards de dollars sont gérés à travers ses plateformes technologiques, grâce à une équipe de plus de 120 talents.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cardoai.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2563139/Cardo_AI_Logo.jpg