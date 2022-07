Cardo Systems inaugura centro de pesquisa "Cardo Sound Labs" na Alemanha

A nova instalação irá concentrar-se no desenvolvimento da futura geração de soluções em acústica, de processamento de voz e som da Cardo para a sua ampla gama de dispositivos de comunicação para motociclismo, desportos motorizados, ao ar livre e profissional. A instalação de Straubing posiciona a Cardo como o único participante do setor com recursos de desenvolvimento de áudio dedicados e totalmente próprios.

Com a inauguração, a Cardo conseguiu reunir uma equipa de cientistas com 150 anos de experiência acumulada em áudio automotivo e doméstico. A equipa tem especialistas em som, física, eletrónica, processamento de voz, engenheiros mecânicos e doutorados, e é responsável por mais de 1.550 patentes obtidas através da sua experiência de trabalho anterior na Harman, Samsung, Nokia, NXP e DSPG.

A instalação de 600 metros quadrados viabilizará os futuros desenvolvimentos de som da Cardo, permitindo manter e aumentar as vantagens competitivas da empresa, além de oferecer novas gerações de soluções de som para seus utilizadores em todo o mundo. Para alcançar isso e suportar os desenvolvimentos da equipa daqui para frente, a nova instalação de Straubing conta com laboratórios de som totalmente equipados, incluindo câmara anecoica (sem eco), sala do ETSI (Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações), laboratório de prototipagem rápida, laboratório automotivo, laboratório NVH (ruído, vibração e aspereza) e uma área de escritórios.

Alon Lumbroso, CEO da Cardo Systems, comentou: "Por muitos anos, a Cardo identificou o áudio e a acústica no interior do capacete entre os principais fatores na experiência de pilotagem de hoje. Em 2018, fomos os primeiros a disponibilizar som premium da JBL e agora, com a adição do novo laboratório Cardo Sound Labs, pretendemos aumentar ainda mais o diferencial de áudio."

Sobre a Cardo Systems

A Cardo é líder mundial em sistemas sem fios de comunicação e entretenimento para motociclistas. A Cardo foi a primeira a apresentar um sistema de comunicação Bluetooth para motociclistas e foi a primeiro a apresentar os comunicadores Mesh em 2015. Os produtos da empresa já estão disponíveis para compra em mais de cem países.

