CARDO SYSTEMS SI SPINGE OLTRE: UN NUOVO STANDARD NELL'INNOVAZIONE PER I CASCHI DA MOTO

Il nuovissimo casco Cardo BEYOND rappresenta due decenni di innovazione che culminano in una fusione rivoluzionaria di sicurezza, audio e tecnologia intuitiva.

PLANO, Texas, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Cardo Systems, leader nelle soluzioni di comunicazione wireless per i motociclisti e motoviaggiatori, presenta con orgoglio BEYOND GTS e BEYOND GT, i primissimi caschi da moto sport-touring completamente integrati del marchio. La linea di caschi BEYOND rappresenta la convergenza di due decenni di innovazione nella connettività per motociclisti e quattro anni di ricerca e sviluppo avanzati, focalizzati sulla creazione del casco integrale più avanzato sul mercato. Più che un semplice casco, Cardo BEYOND offre un compagno di viaggio di nuova generazione, progettato per proteggere, connettere ed elevare ogni esperienza di guida.

Cardo BEYOND GTS

Tra le sue numerose innovazioni, BEYOND presenta in anteprima mondiale i primi altoparlanti da casco da 53 mm, messi a punto con precisione da Cardo Sound Labs per una chiarezza e una potenza ineguagliabili. Un'altra novità a livello mondiale è il sistema di Cancellazione Attiva del Rumore (Active Noise Cancellation) appositamente creato per i motociclisti per contrastare l'affaticamento e i danni all'udito. L'introduzione del primo indicatore dello stato di salute del casco monitora e segnala continuamente le condizioni del casco, offrendo ai motociclisti una visione in tempo reale dell'integrità della propria attrezzatura. BEYOND continua a stabilire nuovi primati nel settore con funzionalità mai viste prima in un casco: moduli tecnologici aggiornabili, una batteria rimovibile con ricarica wireless, funzionalità di accensione/spegnimento automatico e un pulsante personalizzabile, solo per citarne alcune.

"Dopo 20 anni all'avanguardia nella comunicazione per motociclisti, questo è, senza dubbio, un momento di svolta per Cardo Systems", ha dichiarato Alon Lumbroso, Amministratore Delegato di Cardo. "Abbiamo sempre creduto che la tecnologia dovesse migliorare l'esperienza di guida senza distrarre, ed è esattamente ciò che abbiamo raggiunto con questo casco. Non si tratta solo di aggiungere funzionalità, ma di integrarle in un modo che sia fluido e naturale, intuitivo e creato su misura per i motociclisti."

Progettato da zero, il BEYOND GTS presenta una calotta leggera in fibra di carbonio abbinata a un rivestimento interno in EPS a densità multipla, una combinazione che offre una protezione dagli impatti elevati senza compromettere il peso o il comfort sulle lunghe distanze. I motociclisti noteranno anche una grande differenza nel flusso d'aria e nella stabilità, grazie a un'aerodinamica ampiamente testata in galleria del vento e a un sistema di ventilazione ad alta efficienza che riduce l'affaticamento e mantiene la visibilità chiara in qualsiasi condizione meteorologica.

Mentre i caschi tradizionali si fermano alla protezione passiva, BEYOND GTS progredisce verso la sicurezza intelligente. Funzionalità come il Sistema di Sgancio d'Emergenza e l'omologazione multi-regionale completa (certificata DOT ed ECE 22.06) garantiscono la conformità globale e la tranquillità del motociclista. Il Rilevamento Incidenti integrato avvisa altri contatti in tempo reale in caso di potenziale impatto, mentre un ampio campo visivo, migliorato dalla prima lente anti appannamento Pinlock® 200 al mondo per ridurre drasticamente l'appannamento della visiera, migliora la visibilità frontale. Una Luce di Frenata Attiva aumenta la visibilità da dietro.

Nel suo nucleo, BEYOND GTS include una potente suite di comunicazione con una portata interfono di 2 km, integrazione Bluetooth e controllo vocale a mani libere, assicurando che i motociclisti possano rimanere in contatto, navigare o controllare la musica senza mai togliere le mani dal manubrio.

Ulteriori miglioramenti pensati per il motociclista sono integrati in modo fluido in tutto il casco. Un visierino parasole a scomparsa consente passaggi graduali tra diverse condizioni di luce senza la necessità di cambiare visiera. La funzionalità di Accensione/Spegnimento Automatico preserva la durata della batteria, spegnendo il dispositivo quando non è in uso. Una batteria sostituibile e componenti di facile manutenzione assicurano durata a lungo termine, mentre un pacchetto tecnologico aggiornabile permette al casco di evolversi con i futuri progressi. All'interno, tessuti premium traspiranti mantengono il motociclista fresco e comodo, viaggio dopo viaggio.

Per affiancare il modello top di gamma BEYOND GTS, Cardo ha presentato anche BEYOND GT, una versione più essenziale che mantiene gli stessi valori fondamentali di sicurezza, prestazioni e connettività, offrendo ai motociclisti un'alternativa accessibile e ricca di funzionalità. Costruito con una calotta leggera in fibra di vetro e dotato di un catarifrangente posteriore per una maggiore visibilità, BEYOND GT mantiene la compatibilità con la tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) e offre una potente batteria da 1000mA. Pur rinunciando alla ricarica wireless, include una lente anti appannamento Pinlock® 120XLT® per ridurre drasticamente l'appannamento ed è rifinito con imbottiture comfort GT per un comfort di guida duraturo. È una scelta intelligente per i motociclisti che desiderano l'esperienza completa di sicurezza e comunicazione integrata, senza compromessi.

Dai tragitti quotidiani alle avventure su strada, BEYOND GTS e BEYOND GT sono costruiti per fare tutto, con stile, intelligenza e prestazioni senza compromessi.

I modelli BEYOND GTS e GT saranno disponibili dall'estate 2026 con un prezzo di listino consigliato per il GTS di $1199.00/€1199.00 e per il GT di $949.00/€949.00. Scopri di più su cardobeyond.com.

