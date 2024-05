CARDO SYSTEMS VERÖFFENTLICHT PACKTALK PRO - EINE NEUE ÄRA VON SICHERHEIT, SOUND UND STIL

Das neue Super-Premium-Kommunikationssystem von Cardo Systems hat Fähigkeiten

wie kein anderes: Das PACKTALK PRO bringt großen Sound und einen starken Look zurück

PLANO, Texas, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Cardo Systems, der Weltmarktführer bei drahtlosen Kommunikationssystemen für Motorradfahrer, hat heute ein Super-Premium-Kommunikationsssystem vorgestellt, das PACKTALK PRO. Das PACKTALK PRO verfügt über ein völlig neues Aufprallerkennungssystem, das ein dreiteiliges System verwendet. Die Sensoren des Geräts fühlen, was Ihr Kopf fühlt, und sparen so wertvolle Reaktionszeit, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Die Cardo Connect App, die Telefonparameter hinzufügt und mit der Cardo Cloud kommuniziert, die wiederum Ihren Notfallkontakt informiert, schafft ein einzigartiges und zuverlässiges Aufprallerkennungssystem, das speziell für Motorradfahrer auf der Straße entwickelt wurde.

Cardo Systems PACKTALK PRO

Cardo hat große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass das System das robusteste und genaueste in der Branche ist. Cardo Systems hat zahlreiche Crashtests in Auftrag gegeben sowie umfangreiche und fortlaufende Datenerhebungen bei zahlreichen Fahrern in aller Welt durchgeführt. Das Aufprallerkennungssystem von Cardo basiert auf einem ständig lernenden Algorithmus. Mit Tausenden von Cardo-Fahrern weltweit, die zur kontinuierlichen Datenanalyse und ständigen Weiterentwicklung des Aufprallerkennungssystems von Cardo beitragen, ist die Leistung der aktuellen Lösung erst der Anfang.

Das PACKTALK PRO ist mit hochwertigen 45-mm-Lautsprechern von JBL und einem fortschrittlichen Soundprozessor ausgestattet. Es liefert einen Klang wie in einer Arena, egal ob Sie Ihre Lieblingsmusik hören oder sich mit anderen Fahrern unterhalten. Darüber hinaus schaltet sich der mattschwarze PACKTALK PRO automatisch ein und aus. Einmal aktiviert, schaltet sich das PACKTALK PRO im Stand ab und während der Fahrt wieder ein, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

„Das PACKTALK Pro ist das fortschrittlichste Kommunikationsgerät, das wir in unserer Geschichte entwickelt haben", sagte Alon Lumbroso, geschäftsführender Direktor von Cardo System. „Die Einführung der Aufprallerkennung und der Notfallwarnungen bietet den Fahrern ein höheres Maß an Sicherheit und hebt das ohnehin schon fortschrittlichste und funktionsreichste System auf dem Markt auf ein neues Niveau."

„Seit zwei Jahrzehnten setzen wir uns dafür ein, das Fahrerlebnis zu verbessern und die Branche mit Innovationen voranzubringen, die den Fahrern wirklich wichtig sind. Wir haben die Absicht, diese Führungsposition noch viele Jahre beizubehalten", sagte Lumbroso.

Das PACKTALK PRO verfügt über die Eigenschaften, die für die branchenführenden Kommunikationsgeräte von Cardo Systems stehen. Inklusive Wasserdichtigkeit IP67, Bluetooth 5.2, Over-The-Air-Software-Updates, Schnellladefunktion, USB Typ-C, integriertem FM-Radio, universeller Bluetooth-Gegensprechanlage und einer 3-jährigen Garantie.

Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale:

Aufprallerkennung Wacht still über den Fahrer, wenn er am meisten gebraucht wird.

Automatisches Ein-/ausschalten Praktische Funktion, sodass Sie nichts tun müssen.

Air Mount Patentierte Magnethalterung

DMC der 2. Generation Einfache Gruppierung Selbstheilung Gegensprechanlage mit bestem Sound.

JBL-Soundsystem mit 45-mm-Lautsprechern Der große Sound ist zurück!



PACKTALK PRO hat einen MSRP von $ 459 / € 469 und wird ab Mitte Juni im Handel als Einzelpackung erhältlich sein. Alternativ, und ab sofort, kann es direkt bei www.cardosystems.com bestellt werden. Das PACKTALK EDGE wird weiterhin neben dem PACKTALK PRO angeboten und weltweit erhältlich sein.

Weitere Informationen über Cardo Systems und die gesamte Produktpalette an Kommunikationsgeräten, die für jedes Fahrerbudget geeignet sind, finden Sie unter cardosystems.com oder beteiligen Sie sich an der Diskussion auf Facebook, X, Instagram, TikTok und sehen Sie sich die neuesten Videos auf YouTube an.

Informationen zu Cardo

Cardo Systems, ein Anbieter von hochmodernen Geräten und Anwendungsdiensten für Motorrad- und Outdoor-Fans, feiert in diesem Jahr stolz sein Jubiläum mit „20 Jahren Innovation in Bewegung". Seit der Markteinführung des weltweit ersten drahtlosen Intercom-Headsets auf Bluetooth-Basis im Jahr 2004 ist Cardo Systems für viele Innovationen in der Branche verantwortlich, die die Kommunikation revolutionieren, technologische Grenzen verschieben und die Sicherheit der Benutzer erhöhen. Cardo wird inzwischen in über 100 Ländern verkauft und ist stolz darauf, das weltweit führende Kommunikationsgerät für Gruppen in Bewegung zu sein.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2416450/Packtalk_Pro_PKG_Mockup_1_Shadow.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1772689/Cardo_Systems_Logo.jpg