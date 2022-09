Care Plus investe fortemente em planos individuais

Agregando a expertise e o conhecimento global à sua estratégia, operadora entra no mercado de planos odontológicos individuais com posicionamento competitivo e e-commerce próprio

SAO PAULO, 21 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com 30 anos de mercado e histórico de excelência na assistência à saúde, a Care Plus lança, em 2022, seu produto dental individual. A estratégia está em linha com o DNA premium da companhia, cuja prioridade é manter o cliente sempre ao centro do negócio, oferecendo suporte ao(à) beneficiário(a) ao longo de toda sua jornada em saúde. A entrada no segmento também leva em conta o cenário promissor do mercado nacional de planos odontológicos: dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), apontam para o crescimento de 9,61% no número de beneficiários(as) de planos exclusivamente odontológicos, entre 2020 e 20211. "Ainda existe uma boa parcela da população nacional desatendida, e buscamos preencher esta lacuna", afirma Caio Abdalla, diretor comercial da Care Plus.

Para atender à demanda, a operadora mira os públicos das classes A e B, com possibilidade de contratação em todo o território nacional. "Nossa rede é bastante robusta e está pronta para atender em todas as regiões do país", explica Abdalla. São seis categorias de planos, oferecidos a partir de R$ 44,90, com diferentes formas de pagamento, e opções de serviços que incluem tratamento com alinhadores ortodônticos, como o Invisalign. "Apostamos nos planos odontológicos e no crescimento do mercado no Brasil.", ressalta o diretor comercial da Care Plus.

Outra vantagem é que os(as) beneficiários(as) têm acesso garantido às clínicas próprias da Care Plus, Care Plus Clinic, e às unidades da Prime Clinic – rede de estética e odontologia parte da Bupa, companhia britânica –, além da rede credenciada em todo o país.

Expansão e parcerias estratégicas

Em junho, a Care Plus firmou uma parceria exclusiva com o Banco Original, e passou a oferecer os produtos odontológicos para clientes do banco digital. Com quase 7 milhões de clientes distribuídos em todo o território nacional, o Original disponibiliza os produtos da operadora em condições especiais.

Além da parceria, a operadora passou a oferecer os produtos em seu próprio e-commerce para planos odontológicos, lançado recentemente. "Esperamos posicionar a marca Care Plus em odontologia em novos mercados e expandir consideravelmente a nossa base de clientes ainda em 2022", diz Caio Abdalla.

Sobre a Care Plus

A Care Plus faz parte da Bupa, que tem presença em mais de 190 países. Há três décadas, a Care Plus fornece soluções premium de saúde por meio de uma ampla gama de produtos (medicina, odontologia, saúde ocupacional e medicina preventiva). É a principal operadora de saúde no Brasil em seu nicho de mercado. Atende mais de mil empresas e cerca de 200 mil beneficiários.

Sobre a Prime Clinic

A Prime Clinic é uma rede de clínicas de saúde que inaugurou um novo modelo no Brasil, ao reunir especialidades complementares, odontologia e dermatologia, no mesmo local. Faz parte da companhia britânica Bupa, presente em mais de 190 países.

