Caress, socia fundadora de IFundWomen of Color, renueva su compromiso de elevar a emprendedoras diversas

Caress sabe que aún queda mucho por hacer para apoyar a estas empresarias diversas durante 2022, siendo consciente de la brecha de financiamiento para las fundadoras de color y el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia y la injusticia racial sobre las propietarias diversas de pequeñas empresas. También hemos visto a millones de mujeres estadounidenses salir de la fuerza laboral durante "La gran renuncia" debido a limitaciones inducidas por la pandemia, como la falta de cuidado infantil adecuado y las condiciones laborales inflexibles. La disminución del empleo femenino en todo el país, denominada la "She-cession" ("Recesión femenina"), ha alentado a muchas mujeres, especialmente mujeres de color, a llevar sus aspiraciones empresariales al siguiente nivel. Sin embargo, según una investigación de Caress y IFundWomen of Color, un importante 75 % de las mujeres de color que son propietarias de pequeñas empresas dice necesitar más orientación para la recaudación de fondos en general y experimenta dificultades al idear formas de recaudar y apalancar el capital para sus negocios.

Como parte de su renovado compromiso, el Fondo Caress Dreams to Reality 2022 incorporará a 60 fundadoras a través de programas aceleradores de financiamiento colaborativo que culminarán en una subvención de $5,000 para cada empresa y oportunidades de presentaciones empresariales, además de los servicios creativos y de capacitación necesarios para ejecutar campañas de recaudación de fondos exitosas. Las postulaciones para la primera cohorte, que apoyará a 30 fundadoras diversas, están abiertas desde ahora hasta el 4 de marzo de 2022.

Además, como patrocinador principal, Caress financiará a las homenajeadas de la competencia anual de presentaciones empresariales de IFundWomen of Color durante el Mes de la Historia de la Mujer, donde la ganadora del gran premio y la primera finalista recibirán, respectivamente, subvenciones de $20,000 y $10,000 para sus empresas junto con membresías anuales para programas de entrenamiento. Otras dos finalistas también recibirán este tipo de membresías para brindarles educación y acceso a recursos de la plataforma IFundWomen of Color para ampliar su perspicacia para los negocios.

La investigación de Caress y IFundWomen of Color también revela que el autocuidado se entiende como la clave para conservar la mente y cuerpo fuertes que se requieren para dirigir una empresa; el 95 % de la encuestadas están de acuerdo con que se sienten más empoderadas cuando se toman tiempo para cuidar de sí mismas, y una de cada tres emprendedoras dice que encuentra la creatividad en la ducha. "Caress cree que las experiencias sensoriales despiertan la creatividad. Esto es lo que inspira nuestra creencia de que ninguna buena idea debería irse por el drenaje. Estamos orgullosos de nuestro apoyo y financiamiento continuo a las emprendedoras de color, y junto con IFundWomen of Color, nos comprometemos a luchar contra los sistemas de desigualdad para garantizar que estas emprendedoras diversas tengan una base sólida para hacer realidad sus sueños y que estén preparadas para el éxito a largo plazo", expresó Karen Laker, directora de marketing de Elida Beauty.

Las mujeres, especialmente las de color, son más propensas a lanzar nuevos emprendimientos y a realizar proyectos que les apasionan. De las 1,800 empresas nuevas iniciadas por mujeres cada día en este país, el 89 % es creado por una mujer de color. Lamentablemente, menos del 1 % de las mujeres de color reciben financiamiento de riesgo para nuevas empresas, y más del 70 % de las fundadoras citan la falta de acceso al capital como el principal obstáculo para iniciar un negocio.

"No es secreto que estos dos últimos años han sido desafiantes, especialmente para las fundadoras diversas. Muchas mujeres han salido de la fuerza laboral tradicional, y la She-cession – exacerbada por las tensiones de la pandemia – ha alentado a las mujeres, especialmente a las de color, a dar un giro y embarcar en su propio camino empresarial. Desde el lanzamiento de IFundWomen of Color en enero de 2020, nuestro socio fundador Caress ha apoyado a mujeres de color propietarias de pequeñas empresas para que persigan sus sueños con confianza al proveer el capital necesario para pagar deudas comerciales, desarrollar nuevos productos, comercializar a nuevos clientes, y más", señaló Olivia Owens, creadora y gerente general de IFundWomen of Color, la principal plataforma para que emprendedoras diversas recauden capital.

Para obtener más información sobre la alianza entre Caress y IFundWomen of Color, y para postularse al Fondo Caress Dream to Reality, visite ifundwomen.com/woc.

Acerca de Caress®

Caress®, una marca de belleza de Unilever Estados Unidos y un nombre de confianza desde hace más de 30 años, es conocido por productos que les brindan a las mujeres una hermosa piel que querrán ostentar. Con una variedad excepcional, las barras de belleza y los jabones líquidos Caress® dejan una sensación de hidratación en tu piel al instante, y se complementan con exquisitas fragancias para que las mujeres puedan tenerlo todo. Caress® conserva su compromiso de crear productos que conviertan cada ducha en una experiencia sensorial totalmente envolvente; momentos que se ha comprobado que estimulan la creatividad. Esto es lo que inspira la convicción de Caress de que ninguna gran idea debería irse por el drenaje. Caress® está comprometida a ayudar a las mujeres, en particular a las de color, a que sus ideas pasen de ser sueños a ser realidades. Visite www.caress.us para obtener más información.

Acerca de IFundWomen of Color

Lanzada en enero de 2020, IFundWomen of Color es una plataforma dedicada a incentivar a las emprendedoras afrodescendientes, indígenas y de color (BIPOC) a través del acceso a capital, la capacitación y las conexiones lucrativas que se necesitan de manera específica para que las mujeres de color puedan lanzar y desarrollar empresas exitosas. Después de su primer año de existencia, IFundWomen of Color niveló el campo del financiamiento con la plataforma IFundWomen. Obtenga más información en www.IFundWomen.com/woc

Acerca de Unilever North America

Unilever es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos de belleza y cuidado personal, cuidado del hogar y alimentos y refrescos, con ventas en más de 190 países y productos utilizados a diario por 2,500 millones de personas. Tenemos 149,000 empleados, y en 2020 generamos ventas por EUR 50,700 millones. Más de la mitad de nuestra presencia está en mercados emergentes y en desarrollo. Tenemos alrededor de 400 marcas que se encuentran en hogares de todo el mundo. En los Estados Unidos y Canadá, la cartera incluye marcas icónicas como: Dove, Knorr, Hellmann's, Lipton, Magnum, Axe, Ben & Jerry's, Degree, Dollar Shave Club, Q-tips, Seventh Generation, St. Ives, Suave, TRESemmé y Vaseline.

Nuestra visión es ser el líder global en negocios sostenibles y demostrar cómo nuestro modelo comercial orientado hacia el propósito y adaptado al futuro impulsa un desempeño superior. Tenemos una larga tradición de ser un negocio progresista y responsable. Se remonta a los días de nuestro fundador William Lever, quien lanzó la primera marca con propósito del mundo, Sunlight Soap, hace más de 100 años, y es el centro de la forma en que operamos nuestra compañía en la actualidad.

Unilever Compass, nuestra estrategia comercial sostenible, se establece para ayudarnos a ofrecer un desempeño superior e impulsar un crecimiento sostenible y responsable, asegurando lo siguiente:

mejorar la salud del planeta;

mejorar la salud, la confianza y el bienestar de las personas; y

contribuir a un mundo más justo y socialmente inclusivo.

Aunque aún queda mucho por hacer, nos enorgullece haber sido reconocidos en 2020 como líderes del sector según el Índice de Sostenibilidad Dow Jones y, por décimo año consecutivo, como la compañía mejor clasificada en la encuesta GlobeScan/SustainAbility 2020 de Sustainability Leaders.

Para obtener más información sobre Unilever U.S. y sus marcas, visite: www.unileverusa.com

Para obtener más información sobre Unilever Canada y sus marcas, visite: www.unilever.ca.

