Cargill a pour objectif de remplir les paniers de Pâques des chefs avec une gamme élargie de chocolat de couverture

« En développant nos nouveaux produits Signature Origins, nous avons exploré les régions productrices de cacao du monde entier afin de proposer aux chefs des chocolats avec saveurs uniques qui se distinguent véritablement des offres gastronomiques actuelles », a déclaré Wim Bastiaens, directeur des produits gastronomiques et de la distribution de Cargill. « Notre chocolat de couverture noir Usulután 65 Signature Origin d'El Salvador et notre chocolat de couverture noir Okapi 65 Signature Origin de la République démocratique du Congo en sont le résultat, des chocolats gourmands qui surprendront et raviront le palais des consommateurs. »

Alors que seules de petites quantités de fèves de cacao sont produites au Salvador, celles qui poussent dans des sols riches et volcaniques sont très prisées. Pour rendre les saveurs uniques du pays accessibles aux chefs, Cargill s'est associée aux producteurs de cacao de troisième génération de l'Hacienda San José Real de la Carrera, attirés par leurs fèves de cacao savoureuses, infusées de notes complexes de noisettes, fruitées et florales.

Près de 12 000 kilomètres à l'est, Cargill a découvert la coopérative Okapi en République démocratique du Congo, qui produit un cacao herbacé intense aux saveurs d'épices et de fruits secs. Ces fèves de cacao uniques seront cultivées exclusivement pour Cargill et utilisées pour fabriquer son chocolat de couverture noir Okapi Signature Origins.

Parallèlement au lancement de nouveaux produits, Cargill dévoile un site web remanié et de nouveaux emballages refermables et recyclables qui représentent les différents chefs et agriculteurs à l'origine du chocolat gastronomique de l'entreprise. L'amélioration de l'emballage ne représente qu'une partie d'un engagement croissant envers l'environnement.

« Depuis son introduction sur le marché gastronomique en 2016, la durabilité est un pilier de la marque Veliche », a déclaré Bastiaens, notant que la plupart des produits de cacao et de chocolat Veliche issus de sources durables de Côte d'Ivoire et du Ghana, et qu'ils sont tous certifiés par Rainforest Alliance™. « Cinq ans plus tard, et nous sommes toujours la seule ligne de produits gastronomiques à proposer du cacao et du chocolat 100 % issue de sources durables. Nous allons maintenant plus loin en dévoilant un programme destiné à soutenir l'entrepreneuriat dans nos pays où le cacao est issu. »

Cargill investit $950 000 (800 000 EUR) dans une nouvelle initiative de développement durable en Côte d'Ivoire, soutenue par Veliche, qui vise à donner aux foyers producteurs de cacao les moyens de devenir des « agripreneurs » et de gérer leurs exploitations comme des entreprises. Le programme, mis en œuvre par notre partenaire, l'organisation à but non lucratif de développement international TechnoServe, comprend un accompagnement individuel sur les bonnes pratiques agricoles, une aide à la diversification des revenus sur l'exploitation et en dehors de celle-ci, et une formation à l'entrepreneuriat pour les femmes et les jeunes.

« Lorsque nous investissons dans des initiatives de développement durable, nous équipons également nos clients pour qu'ils réussissent », a déclaré Bastiaens. « Les consommateurs d'aujourd'hui, soucieux de l'environnement et de la société, privilégient de plus en plus les produits durables et éthiques. Avec le programme de développement durable Veliche, nous encourageons nos partenaires industriels à se joindre à nous, en investissant dans les communauté cacaoyères et, en même temps, en développant leurs propres marques plus durables. »

Les actions de Cargill visant à étendre sa gamme Veliche et à réaffirmer son engagement dans le secteur du chocolat gastronomique interviennent six mois à peine après avoir annoncé son investissement dans des moyens supplémentaires pour son usine Kalmthout, Belgique, site de production gastronomique en 2020. Cette décision fait suite à une série d'investissements dans le secteur gastronomique, y compris les acquisitions de l'activité mondiale du chocolat d'Archer Daniels Midland Co. en 2015 et des décorations Smet en 2019.

À propos de Cargill

Les 155 000 employés de Cargill dans 70 pays travaillent sans relâche pour atteindre notre objectif : nourrir le monde de manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous mettons en relation les producteurs avec les marchés, les clients avec les ingrédients, les personnes et les animaux avec les aliments dont ils ont besoin pour prospérer.

Nous cumulons 155 ans d'expérience avec les nouvelles technologies et connaissances pour servir de partenaire de confiance pour les clients du secteur alimentaire, agricole, financier et industriel dans plus de 125 pays. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus solide et durable pour l'agriculture. Pour plus d'informations, visitez le site Cargill.com et notre centre d'actualité.

À propos de l'activité mondiale de Cargill dans le domaine du cacao et du chocolat

Cargill Cocoa & Chocolate fournit du cacao et du chocolat de haute qualité de manière plus durable dans le monde entier et apporte à nos clients tranquillité d'esprit, intégrité et enthousiasme. Grâce à des efforts pondérés en matière de sécurité d'approvisionnement, de projets de développement durable et d'expertise sensorielle, nous créons une large gamme de produits et de services exceptionnels, standardisés ou sur mesure. En outre, nous fournissons à nos clients une connaissance approfondie du marché. Nous développons une chaîne d'approvisionnement robuste, équitable et transparente, de la fève à la dégustation, désireuse de façonner en permanence les normes du secteur. Pour assurer un approvisionnement plus transparent en fèves de cacao de qualité, Cargill a établi ses propres opérations d'approvisionnement et de commercialisation au Brésil, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en Indonésie. La promesse de Cargill Cocoa souligne notre engagement à permettre aux agriculteurs et à leurs communautés d'obtenir de meilleurs revenus et un meilleur niveau de vie. Notre équipe de 3 600 experts passionnés du cacao et du chocolat travaille sur 54 sites et fait partie des 160 000 collègues de Cargill dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.cargillcocoachocolate.com.

À propos de Veliche™

Veliche s'adresse aux chefs entrepreneurs qui souhaitent réussir en affaire en utilisant leur passion pour la boulangerie, la pâtisserie et la chocolaterie afin de ravir leurs clients. Veliche permet aux chefs de se régaler en partageant leur savoir-faire et leur inspiration, et en nourrissant la créativité grâce à la qualité de leurs chocolats belges de haute qualité et faciles à travailler. Veliche soutient également l'esprit d'entreprise dans les pays d'origine du cacao en donnant aux agriculteurs les moyens de devenir des « agripreneurs » et de gérer leurs exploitations comme des entreprises dans le but de maximiser la rentabilité et d'accroître la prospérité. Pour en savoir plus, visitez le site : http://www.veliche.com/. Veliche est une marque soutenue par Cargill.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1456921/Veliche_Image.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg

Related Links

www.cargill.com



SOURCE Cargill, Inc.