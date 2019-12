Cargill amplía sus compromisos con el cambio climático

La empresa se compromete científicamente a reducir las emisiones de la cadena de suministro en un 30% para 2030; refuerza su compromiso con los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

WAYZATA, Minnesota, 5 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Con presencia global y participación en las principales cadenas de suministro de alimentos y productos agrícolas de todo el mundo, Cargill se compromete a proteger los recursos naturales vitales de la Tierra y a reducir su impacto medioambiental. En línea con su compromiso con el cambio climático, Cargill ha adoptado el Objetivo "Scope 3" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en su cadena de suministro global en un 30% por tonelada de producto para el año 2030.

Este objetivo está alineado con el de muchos de los clientes de Cargill, quienes están impulsando objetivos climáticos similares. Cargill también ha reforzado su intención de priorizar la atención al cambio climático a través de tres actividades recientes alineadas con empresas de todo el mundo, incluyendo la promesa de la declaración climática del CEO, la firma de We're Still In Coalition para continuar apoyando el Acuerdo sobre el Cambio Climático de París y la convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP 25 que se celebrará esta semana en Madrid.

El compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de su cadena de suministro mundial en un 30% por tonelada de producto para 2030, en combinación con el objetivo operativo anunciado anteriormente de reducir las emisiones absolutas en un 10%, ha sido aprobado por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés), una colaboración entre CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de los Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

"Sin acciones audaces y decisivas por parte de todos los involucrados en la producción de alimentos, el cambio climático desestabilizará al sistema alimentario", dijo David MacLennan, presidente y director ejecutivo de Cargill. "Estamos decididos a innovar, escalar e implementar soluciones junto con los productores, nuestros clientes y los gobiernos de todo el mundo. La agricultura es la forma en la que mitigaremos el cambio climático, regeneraremos nuestros suelos y mejoraremos el uso del agua, a la vez que nutriremos al mundo de una manera más sostenible".

Priorizar el clima en las cadenas de suministro de Cargill

Para reducir su impacto climático, Cargill se centra en intervenciones específicas en la cadena de suministro y en soluciones de programación y políticas que benefician a los agricultores, a los clientes y al sistema alimentario en general.

- Acelerar el Progreso Sostenible en la Carne de Res: Cargill se basa en la eficiencia de la industria norteamericana de la carne de res, que ya es un 35% más eficiente desde el punto de vista de los GEI que el promedio mundial, mediante el establecimiento de programas en torno a la gestión del pastoreo, la producción de piensos y la reducción de residuos de alimentos. La iniciativa BeefUp Sustainability tiene como objetivo lograr una reducción del 30% de los GEI por libra de producto producido para el año 2030. Cargill trabajará mano a mano con los agricultores, ganaderos e innovadores a lo largo de la cadena de suministro de carne vacuna para acelerar la adopción de prácticas conocidas para mejorar los resultados de sostenibilidad, como la salud del suelo y el almacenamiento de carbono. Como paso inicial, Cargill patrocina el Yield Lab Institute's Manure Innovation Challenge. El desafío guiará a empresas de nueva creación (start-ups) con soluciones que capturen el valor de los nutrientes, la fibra y la energía basados en el estiércol, en un camino expedito hacia el mercado, a la vez que crean rentabilidad en la granja.

- Avanzando en la Salud del Suelo: Un suelo sano es vital para ayudar a frenar el cambio climático. También es fundamental para la prosperidad a largo plazo de los agricultores y ganaderos. Cargill se encuentra en una posición ideal para aprovechar su conectividad y sus alianzas para ayudar a los productores a implementar prácticas agrícolas regenerativas que mejoren la salud del suelo, impulsando la productividad agrícola y la resiliencia económica general de la granja. Como miembro fundador del Ecosystem Services Market Consortium (ESMC), Cargill apoya el establecimiento de un mercado que permita y aliente a los agricultores y ganaderos a adoptar y mantener prácticas de gestión de la conservación para mejorar la salud del suelo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del agua y reducir el uso del agua. Cargill también está equipando a los agricultores con investigación y conocimientos necesarios para entender cómo el invertir en la salud del suelo puede producir beneficios financieros y económicos con el Instituto de Salud del Suelo.

- Reducir el carbono para un transporte marítimo sostenible: Cargill está comprometido a liderar la industria marítima hacia un futuro más sostenible. En 2018, la empresa redujo las emisiones brutas de CO2 en 350,000 toneladas (4.5%) y mantuvo el mismo nivel de actividad de transporte. Además, Cargill forma parte del Grupo de Trabajo de Descarbonización del Foro Marítimo Mundial, que trabaja junto a más de 50 líderes de la industria para hacer avanzar el transporte marítimo hacia un futuro sin emisiones de carbono. Cargill está poniendo su atención en las nuevas tecnologías con potencial a largo plazo para cumplir los ambiciosos objetivos de GEI de la Organización Marítima Internacional y hacer la transición de la industria naviera mundial hacia la neutralidad de carbono para el año 2050.

- Proteger los bosques en colaboración con los agricultores: Cargill está trabajando activamente para abordar las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo como parte de su estrategia de sostenibilidad. Cargill está comprometido con la protección de los bosques en apoyo de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques en todas las cadenas de suministro clave. Por ejemplo, en el caso de la palma, Cargill está comprometiendo 3.5 millones de dólares para un proyecto forestal comunitario de 25 años de duración ubicado en la aldea de Nanga Lauk, en Kalimantan Occidental, Indonesia, que permite a los miembros de la comunidad proteger y gestionar el bosque a la vez que obtienen ingresos del uso sostenible de los recursos naturales. Como parte de nuestro Plan de Acción para Proteger nuestro Planeta y del compromiso con la Iniciativa Cacao y Bosques, las intervenciones comunitarias de Cargill en Costa de Marfil llevaron a la plantación de más de 320,000 árboles de sombra, gracias al compromiso de 3,000 agricultores de 12 cooperativas entre 2018 y 2019. En la cadena de suministro de soja sudamericana, Cargill se ha comprometido con la Moratoria Amazónica de la Soja desde 2006 y está invirtiendo 30 millones de dólares para encontrar soluciones innovadoras que protejan los bosques sudamericanos de forma económicamente viable para los agricultores.

"Nos complace ver que Cargill ha establecido un objetivo agresivo para reducir, en su Scope 3, sus emisiones de gases de efecto invernadero en su cadena de valor, como un complemento a su objetivo, científicamente diseñado, para sus operaciones", dijo Cynthia Cummis, Directora de Mitigación del Clima en el Sector Privado de WRI. "Como empresa grande e influyente en el sector agrícola, las acciones de Cargill tendrán un impacto positivo en la industria alimentaria y ayudarán a las empresas más al final de la cadena productiva a reducir sus propias emisiones. Durante todo el proceso de fijación de objetivos, Cargill ha sido un socio reflexivo y estratégico que reconoce la urgencia crítica de abordar el cambio climático".

