Cargill étend l'utilisation de la protéine de pois RadiPure® aux marchés des pays de la région META et de l'Inde

Sur le plan fonctionnel, la protéine de pois RadiPure® offre la solubilité et le profil de saveur dont les clients ont besoin pour le développement d'applications alimentaires. Ces avantages, ainsi que ses propriétés émulsifiantes, viscosifiantes et gélifiantes, font de la protéine de pois un excellent choix pour une large gamme d'applications, notamment les produits laitiers et leurs substituts, les snacks, la boulangerie, les substituts de viande à base de plantes, les solutions végétaliennes et végétariennes.

Sur le plan nutritionnel, la protéine de pois est très appréciée pour son remarquable profil d'acides aminés et sa haute digestibilité. L'offre de Cargill fournit un minimum de 80 % de protéines avec la marque RadiPure®. Elle peut être combinée à d'autres protéines végétales pour obtenir un profil protéique complet. La protéine de pois est également très attrayante sur l'étiquette. L'ingrédient est familier aux consommateurs et permet d'apposer des allégations précieuses sur les produits, telles que sans OGM, sans produits laitiers et sans gluten.

« Nous nous engageons à fournir à nos clients de la région META des solutions innovantes qui les aident à progresser sur le marché en pleine expansion des produits à base de végétaux », a ajouté Banu Oksun. « En intégrant la protéine de pois RadiPure® à notre portefeuille de produits, nous donnons à nos clients l'accès à l'une des protéines végétales les plus polyvalentes actuellement disponibles ».

Cargill élargit son offre de protéines végétales dans la région META, car la demande d'aliments riches en protéines et à base de plantes continue de croître au sein de celle-ci. Quatre-vingt-trois pour cent des consommateurs de la région META choisissent systématiquement/généralement des aliments ou des boissons parce qu'ils sont riches en protéines1. Alors que de plus en plus de consommateurs se tournent vers les options à base de plantes pour diversifier leur alimentation avec une valeur nutritionnelle ajoutée, les fabricants d'aliments et de boissons dynamiques se développent pour répondre à la demande. Le nombre de produits lancés avec des allégations de teneur élevée en protéines et à base de plantes a augmenté de 31 % au cours des cinq dernières années2.

Au cours des 60 dernières années, la société a investi plus de 530 millions de dollars américains en Turquie et a élargi son portefeuille de produits pour inclure un large éventail d'ingrédients alimentaires, notamment la protéine de pois RadiPure®. Cargill accompagne également les consommateurs grâce à son expertise technique de classe mondiale et à ses ressources telles que son nouveau centre d'application de pointe et une usine de production de mélange d'ingrédients de haute technologie à Orhangazi, en Turquie, qui servira de centre régional pour l'innovation laitière.

