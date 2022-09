Cargobase annonce une levée de fonds couronnée de succès

SINGAPOUR, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de logiciel de gestion des transports (Transport Management Software, ou TMS) - qui réalise des bénéfices pour la troisième année consécutive - lève des fonds auprès de Lufthansa Innovation Hub et Trestle Partners, renforçant ainsi leur engagement commun en faveur de l'innovation technologique et de la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. L'investissement sera consacré à l'accélération de la croissance mondiale de Cargobase.

Cargobase, célèbre logiciel de gestion des transports réputé pour sa simplicité d'utilisation et son approche pragmatique, a annoncé aujourd'hui avoir bouclé avec succès son financement de croissance. Le dernier tour de table a été mené par Trestle Partners et suivi par Lufthansa Innovation Hub qui ont investi pour accélérer la croissance mondiale de Cargobase.

Après deux années de forte croissance, la société, qui est désormais rentable pour la troisième année consécutive, s'appuiera sur ce succès et consacrera l'injection de capital à l'expansion de sa présence internationale, au développement de produits et au succès client (Customer Success).

La société a ouvert un bureau au Mexique et étend sa présence aux États-Unis et en Europe grâce à l'établissement de bureaux régionaux.

Reconnue comme une entreprise leader en matière d'innovation produit, cet investissement permettra également à Cargobase d'affiner l'expérience utilisateur, de multiplier les intégrations, de collecter des données plus riches, d'effectuer des analyses prédictives et d'automatiser la prise de décisions.

Les membres de la direction actuelle, avec à la tête le PDG et fondateur Wiebe Helder , continueront à diriger l'entreprise.

« Nous (Cargobase et Trestle) partageons la même vision, celle de faire bouger le monde, et son PDG a une attitude pragmatique et se concentre sur le concept du 'Getting Ship Done'. Cargobase a fourni aux professionnels de la logistique un logiciel SaaS bien conçu, complet et simple à utiliser. Nous sommes ravis de collaborer avec Wiebe et son équipe. » - Thomas Babcock, Directeur associé de Trestle

« Notre ambition est de poursuivre la croissance de notre portefeuille d'activités, qui se compose de création d'entreprises, de partenariats et d'investissements. Cargobase est un excellent complément. Les atouts du logiciel, qui permet de réduire les complications et d'améliorer l'efficacité des chaînes d'approvisionnement mondiales, reflètent l'importance que nous accordons aux modèles commerciaux dans le digital et élargissent nos connaissances dans le domaine des logiciels de gestion des transports. Le réseau mondial de Cargobase, dont le siège est à Singapour, souligne notre engagement envers l'Asie et notre objectif de stimuler les entreprises qui ont un impact à l'échelle mondiale ». – Christine Wang, Directrice générale de Lufthansa Innovation Hub

«« L'hiver approche », comme certains disent, tant pour la chaîne d'approvisionnement que pour les investissements. Mais alors que les chaînes d'approvisionnement se préparent à une toute nouvelle vague de changement, nous anticipons. Chez Cargobase, nous sommes fiers de notre technologie car elle permet aux professionnels de la logistique de passer au digital, à une époque où les prestataires de services logistiques comptent - plus que jamais - sur des flux connectés pour maximiser l'efficacité et la rapidité. L'obtention de ces investissements confirme que nous sommes sur la bonne voie et indique que nous avons le potentiel de façonner le futur des chaînes d'approvisionnement, qui se trouvent au tournant de la transformation numérique. » – Président-directeur général et fondateur de Cargobase, Wiebe Helder

« Nous utiliserons cette dernière tranche de financement pour accélérer la mise en place de la technologie pour tous nos utilisateurs par l'intermédiaire de notre équipe chargée du succès client, ainsi que pour étendre notre réseau d'utilisateurs grâce à notre équipe chargée du développement commercial. » – Directeur de la stratégie de Cargobase, Arnout Wagenaar

« Alors que le secteur évolue vers des méthodes de travail plus collaboratives et en temps réel, nous sommes fiers de proposer des logiciels qui fonctionnent, des logiciels qui contribuent à la réussite et à la réduction des coûts de nos clients au quotidien. Nos clients continuent de reconnaître et de récompenser Cargobase pour son innovation et pour être le meilleur TMS de sa catégorie. Nous consacrerons une partie de cet investissement à rendre la vie des professionnels de la logistique aussi facile et automatisée que possible, afin qu'ils puissent se concentrer sur les choses qui ont vraiment de l'impact. » – Directeur produit de Cargobase, Gert Jan Spriensma

À propos de Cargobase

Fondée à Singapour en 2013 par Wiebe Helder (PDG), Cargobase a pour mission de simplifier les opérations logistiques pour tous. Sa solution : « un logiciel transport qui marche ».

Initialement créée pour aider les professionnels de la logistique à acheter du fret au comptant, l'entreprise Cargobase a rapidement été saluée par le secteur et appréciée par ses utilisateurs. Elle a été récompensée pour son caractère innovant et a reçu de nombreux éloges pour son interface utilisateur, ses fonctionnalités et sa facilité d'utilisation. La plateforme couvre l'ensemble du cycle de vie d'une expédition, de la demande de devis au suivi et à la traçabilité, en passant par l'audit, les données et l'informatique décisionnelle.

Aujourd'hui, Cargobase se positionne comme un TMS (logiciel de gestion des transports) à part entière, et est actuellement classé 6ème sur 184 solutions TMS dans le monde par G2.

Le logiciel de gestion des transports de Cargobase est utilisé dans 55 pays par des entreprises classées au Fortune 500 dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des semi-conducteurs, de la mode, du pétrole et du gaz, de l'aviation et de l'agriculture.

www.cargobase.com

À propos de Lufthansa Innovation Hub

Le Lufthansa Innovation Hub (LIH) met en relation le plus grand groupe aéronautique du monde avec les acteurs concernés de l'écosystème mondial des technologies du voyage et de la mobilité. Dans ce rôle, LIH initie, entre autres, des partenariats stratégiques entre les compagnies aériennes du groupe Lufthansa et les entreprises numériques concernées, tout en développant de nouveaux produits et services numériques internes. L'accent est toujours mis sur un engagement sans compromis envers les besoins des voyageurs et une validation itérative forte des innovations du modèle d'entreprise, ainsi qu'une collaboration étroite avec des fondateurs en série, des investisseurs et des start-ups existantes.

www.lh-innovationhub.de/

À propos de Trestle Partners

Trestle Partners est un fonds privé qui investit uniquement dans des entreprises de logiciels d'entreprise (SaaS) à forte croissance et ayant un historique d'efficacité du capital. Trestle s'attache à établir des partenariats avec des entreprises qui fournissent à leurs clients des produits essentiels à leur mission et à fort rendement.

www.trestlelp.com

