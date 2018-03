Carl Data signe une lettre d'intention portant sur l'acquisition de Connected Fintech, afin de poursuivre le développement de la blockchain et des services de données Fintech

Les atouts de Connected se composent de serveurs (mineurs) de crypto-monnaies et du matériel connexe, d'installations de centres de données, de contrats d'hébergement, ainsi que de l'expertise et des connaissances de l'équipe de spécialistes et de développeurs du réseau de Connected. Tous ces atouts vont donner un avantage concurrentiel à Carl Data en adaptant les logiciels actuels et les analyses prédictives pour optimiser le traitement des transactions et le développement continu des capacités transactionnelles révolutionnaires de machine à machine (M2M) via la technologie blockchain destinée à l'Internet industriel des objets (IIoT).

Greg Johnston, président du conseil et PDG de Carl Data, a commenté à ce sujet : « Cette acquisition va nous permettre de tirer parti d'un certain nombre d'occasions immédiates et va aussi nous donner un avantage concurrentiel en travaillant avec les données de l'IIoT grâce à la nouvelle technologie que nous sommes en train de développer. Nos outils de Big Data en tant que service (BDaaaS) seront appliqués au marché de la Fintech, et exploiteront les besoins actuels en termes de services d'hébergement du minage des crypto-monnaies, puisque les opérations menées à l'étranger se tournent vers le Canada en vue l'expansion et de la relocalisation. Les progrès récents de notre matériel de collecte de données, couplés à l'expertise du personnel et des collaborateurs de Connected, nous permettront de poursuivre le développement de nos solutions de contrats intelligents et de transactions M2M basées sur la technologie blockchain ».

Jay Yu, PDG de Connected, a souligné : « La fusion avec Carl Data va nous permettre d'accélérer nos plans d'expansion. L'équipe de Carl apporte une expérience approfondie dans le domaine des Big data et de l'intelligence artificielle, qui aidera Connected Fintech à offrir des services à valeur ajoutée à ses clients. Tout ceci octroiera un véritable avantage concurrentiel en attirant des clients qui utilisent nos services pour héberger leurs serveurs de minage de crypto-monnaies. Notre relation s'est renforcée tout au long de l'année dernière, et le fait de travailler avec le PDG, Greg Johnson, et avec le reste de l'équipe de direction de Carl nous convient parfaitement. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie d'une entreprise ouverte aussi dynamique ».

En vertu de la lettre d'intention, Carl Data et Connected ont convenu de conjuguer leurs meilleurs efforts commerciaux pour élaborer une structure servant l'Acquisition, qui respectera toutes les exigences légales et réglementaires nécessaires, minimisera ou éliminera les conséquences fiscales défavorables et s'avèrera aussi rentable que possible. Il est prévu que la lettre d'intention soit annulée et remplacée par un accord définitif entre Carl Data et Connected et que ledit accord comprenne des déclarations, des garanties et des engagements caractéristiques d'une opération de nature similaire à l'Acquisition, ainsi que des conditions suspensives habituelles, notamment l'exécution de la diligence raisonnable, la réception de tous les consentements et approbations requis et la conclusion par Carl Data d'un accord de consultation avec Jay Yu, le PDG de Connected, prévoyant que M. Yu poursuive son rôle de président de Connected à la suite de l'Acquisition.

Des précisions sur l'Acquisition seront apportées dans un communiqué de presse plus complet lorsque la Société et Connected auront conclu un accord définitif.

À propos de Connected Fintech Inc.

Disposant de bureaux à Vancouver, en Colombie-Britannique, et à Wall Street, New York, Connected Fintech Inc. est une société de technologie financière diversifiée, spécialisée dans les secteurs en plein essor des cryptomonnaies, de la technologie blockchain, des solutions de paiement, des renseignements sur les données (data intelligence), de l'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique et de l'analytique prédictive.

Connected gère actuellement un centre de données et deux autres sites en cours de développement. Connected apporte des professionnels techniques spécialisés en matériel et logiciels qui soutiennent la construction de services et d'installations de minage de données de crypto-monnaies. Connected crée un portefeuille de propriété intellectuelle (PI) dans le secteur des solutions de paiement, des crypto-monnaies et des technologies blockchain. http://www.ConnectedFintech.com

À propos de Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. est une entreprise axée sur l'Internet industriel des objets (IIoT), qui s'attache à apporter des solutions de collecte, stockage et analyse d'informations de nouvelle génération aux entreprises centrées sur les données. S'appuyant sur ses récentes acquisitions, Carl aide ses clients à analyser et à comprendre toutes les formes de données environnementales grâce à une robuste plate-forme de collecte, surveillance et rapport des données et à des outils d'analyse prédictive.

Carl Data continue de développer des applications pour travailler avec de nouveaux services de mémoire de masse basés sur le cloud et des outils d'analyse (Big data en tant que service - BDaaS) basés sur le cloud, afin de fournir une évolutivité aux municipalités, aux prestataires de services publics et à d'autres secteurs verticaux industriels. Ces méthodes de collecte et de stockage des données permettent à la Société de créer des applications intelligentes basées sur les SaaS (logiciels en tant que service), capables de collecter des données provenant de nombreuses sources diverses et de fournir des informations approfondies servant à une prise de décision plus éclairée. Vous trouverez un complément d'informations en cliquant sur http://www.CarlSolutions.com.

Au nom du Conseil d'administration :

Greg Johnston

Président du conseil, président-directeur général, directeur

Carl Data Solutions Inc.

La Bourse canadienne des valeurs mobilières (exploitée par CNSX Markets Inc.) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Exonération de responsabilité sur les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse et relatifs à l'Offre et aux titres pouvant être émis en vertu de celle-ci constituent des énoncés prospectifs et sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs ne sont pas fondés sur des faits historiques, mais plutôt sur des attentes et des prévisions actuelles se rapportant à des évènements futurs, et sont donc soumis à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « peut », « devrait », « aura », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « prévoit », « s'attend à », « croit » ou « continue », ou par la négative des termes précédents ou encore des nuances similaires. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent des énoncés concernant : l'Acquisition proposée ; la capacité des parties à élaborer une structure adaptée à l'Acquisition et à conclure un accord définitif ; le respect des conditions préalables à la clôture de l'Acquisition, ainsi que les avantages prévus de l'Acquisition. Les énoncés prospectifs sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui peuvent entraîner une nette différence entre les résultats réels et ceux dont il est question dans les énoncés prospectifs et, même si ces résultats réels se réalisent en grande partie, rien ne garantit qu'ils aient les conséquences ou les effets escomptés sur la Société. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats ou les évènements réels et les attentes actuelles, on trouve, entre autres choses : le fait que l'Acquisition ne se réalise pas ; que les parties ne construisent pas une structure satisfaisante pour l'Acquisition ou ne concluent pas d'accord définitif ; que les conditions préalables à la clôture de l'Acquisition ne soient pas remplies ; que l'Acquisition ne profite pas comme prévu à la Société ou ne lui profite pas du tout ; la capacité de la Société d'établir un marché pour ses services ; la concurrence dans l'industrie ; la conjoncture économique générale au Canada et à l'échelle mondiale ; l'incapacité d'obtenir d'autres financements ; la concurrence en termes, notamment, d'immobilisations et de personnel qualifié ; les retards éventuels ou les changements dans les plans relatifs au déploiement des services ou aux dépenses en capital ; les éventuels changements de politiques ou de lois gouvernementales ; les changements technologiques ; les risques liés à la concurrence à laquelle est exposée la Société ; le fait que la Société ne protège pas sa propriété intellectuelle comme il se doit ; l'interruption ou la défaillance des systèmes de technologie de l'information ; ainsi que les risques réglementaires liés aux activités, au financement et aux acquisitions stratégiques de la Société. Les informations contenues dans le présent communiqué et tout énoncé prospectif ne sont valables qu'à la date à laquelle ils/elles sont faits(es) et sont sujets(tes) à des changements. Nous rejetons toute intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'évènements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Bien que nous estimions que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et il est par conséquent demandé de ne pas se fier indûment à ces énoncés en raison des incertitudes qui leur sont propres.

Contact :

Kimberly Bruce

communication d'entreprise

Carl Data Solutions Inc.

téléphone : +1-778-379-0275

courriel : kimberly@carlsolutions.com



SOURCE Carl Data Solutions Inc.