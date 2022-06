Carl's Jr. Australia anuncia parceria com o UFC

Conhecido por seus ousados e desejáveis hambúrgueres, o Carl's Jr. está lançando uma campanha criativa completa com uma combinação de mídia local e nacional em canais tradicionais e digitais, incluindo mídia social e impressa. No final deste ano, um hambúrguer inspirado no UFC com edição limitada será lançado em comemoração a essa parceria icônica. Os clientes também terão a oportunidade de participar e ganhar vários prêmios, como acesso à hospitalidade e bilheteria dos eventos do UFC, assinaturas do UFC Fight Pass, cartões-presente da loja UFC, produtos do Carl's Jr. e outros prêmios, até dezembro de 2022.

"Estamos entusiasmados em anunciar que o Carl's Jr. Australia é o 'hambúrguer oficial do UFC' na Austrália. O UFC e o Carl's Jr. são duas potências globais, e sabemos que esta parceria permitirá que ambas as marcas alcancem novos públicos", disse Mike Woida, presidente internacional da CKE Restaurants Holdings. "À medida que continuamos a expandir nossos negócios na Austrália, estamos ansiosos para colocar nossos deliciosos hambúrgueres nas mãos dos fãs do UFC em toda a região e ao redor do mundo."

Para gerar entusiasmo sobre a primeira noite de luta do UFC em Paris, o Carl's Jr. Australia está dando a um cliente sortudo a chance de ganhar um pacote de prêmios Ultimate: uma viagem VIP a um evento do UFC em Las Vegas. Mais detalhes serão postados nos canais de redes sociais do Carl's Jr. Australia e do UFC ANZ no próximo mês. Fique de olho.

"Temos o prazer de fazer parceria com uma marca tão icônica e amada como a Carl's Jr. Australia e de dar-lhes as boas-vindas como nosso primeiro parceiro oficial de restaurante de serviço rápido dentro da região da Austrália e Nova Zelândia", disse Nick Smith, vice-presidente de parcerias globais do UFC. "Assim como o UFC, o Carl's Jr. reconhece o apetite e as oportunidades de crescimento dentro desta região, e não poderíamos estar mais ansiosos para colaborar e nos engajar com novos públicos e fãs dentro desta categoria."

Com a criatividade personalizada das duas marcas, os convidados poderão curtir o sabor do UFC e celebrar a mais nova estrela do octógono!

Sobre a CKE Restaurants Holdings, Inc.

A CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE"), uma empresa privada sediada em Franklin, Tennessee, nos Estados Unidos, dirige e opera o Carl's Jr. e o Hardee's, duas amadas marcas regionais, conhecidas por itens de menu únicos e inovadores, como 100% Black Angus Thickburgers®, Freshly Baked Biscuits e Hand-Breaded Chicken Tenders™. Com presença nacional e internacional, a Carl's Jr. Restaurants LLC e a Hardee's Restaurants LLC têm quase quatro mil restaurantes franqueados ou operados pela empresa em 44 estados dos EUA e mais de 35 mercados internacionais e territórios ultramarinos dos EUA. Para mais informações sobre o Carl's Jr. Australia, acesse https://carlsjr.com.au/. Para mais informações sobre a CKE, acesse https://ckefranchise.com/ ou os sites da marca www.carlsjr.com e www.hardees.com.

Sobre o UFC®

O UFC® é a principal organização de artes marciais mistas (MMA) do mundo, com mais de 688 milhões de fãs e 198 milhões de seguidores em redes sociais. A organização produz mais de 40 eventos ao vivo anualmente em algumas das arenas de maior prestígio do mundo, além de fazer transmissões para aproximadamente 900 milhões de residências com TV em mais de 170 países. A lista de atletas do UFC conta com os melhores atletas de MMA do mundo, que representam mais de 75 países. Entre as ofertas digitais da organização está o UFC FIGHT PASS®, um dos principais serviços de streaming do mundo para esportes de combate. O UFC é de propriedade da empresa global de esportes, entretenimento e conteúdo Endeavor e está sediado em Las Vegas, no estado de Nevada. Para mais informações, acesse UFC.com e siga o UFC no Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram e TikTok: @UFC.

