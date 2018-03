Carlos Augusto Montenegro prestigia novo restaurante do filho, Dona Désirée

"O Dona Désirée alia o melhor da nossa gastronomia a um ambiente agradável, requintado e com a descontração da cozinha familiar", diz Montenegro, lembrando que a inspiração do nome do restaurante veio da avó de Bernardo, Dona Désirée. Ela costumava receber as visitas com a famosa empadinha da Marizinha, que a auxiliava na cozinha.

Bernardo herdou da avó o gosto culinário e o dom de receber bem. Por isso, a família abraçou a ideia de seu novo empreendimento. Em sua coluna em O Globo, Lucina Fróes destaca o novo endereço:

"Paulo Maneiro assina o cardápio e comanda a cozinha. Conheço Maneiro de suas passagens por Oro, Aprazível e Pérgula, onde fez a façanha de incluir no menu pão de queijo recheado com barriga de porco. A cozinha do Dona Désirée tem essa pegada brasileira, recheada de carioquices ou mineirices de receitas bem familiares com toques remoçados e requintados."

Aliás, o pão de queijo recheado com barriga de porco é uma das atrações de entrada, coroado com maionese caseira de limão e rúcula (R$ 26). Entre outras opções, estão o torresmo crocante com uma colherada de doce de casca de jabuticaba (R$ 24) e chips de banana da terra com carne de sol com requeijão da casa (R$ 22).

Os pratos principais apresentam o leitãozinho cozido em baixa temperatura com feijão tropeiro, abóbora caramelizada, couve e tartar de banana (R$ 85), a inesquecível galinha-d'angola, que recheia a panquequinha de milho (R$ 49), o tentáculo de polvo na brasa com batata-baroa em três texturas – purê, chips e na brasa – (R$ 76).

A sobremesa traz o melhor da doceria nacional, indo do pudim de leite aos doces da fazenda, passando por queijos brasileiros e algodão-doce.

Dona Désirée

Av. General San Martin 359, Leblon - 2323-6919

De terça a quinta, do meio-dia a meia noite; sexta e sábado, do meio-dia à 1h; domingo, do meio-dia às 18h

