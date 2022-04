Carnaval 2022: Com muito samba no pé e esbanjando beleza, Sabrina Sato revela como manteve o corpo saudável para o desfile

"Pensando em manter o corpo e a mente em dia, eu malho desde sempre. Mas, depois do nascimento da minha filha, passei a investir em tratamentos para reposição de colágeno no corpo todo. Quando conheci o Sculptra®, fiquei apaixonada! É um procedimento injetável, super-rápido e que faz com que o corpo produza o próprio colágeno. Ou seja, oferece um resultado natural. Eu noto a diferença em semanas e o melhor, não doeu nada! Não fico mais sem e uso no corpo todo", conta a musa.

Há 18 anos no mercado de estética, o bioestimulador de colágeno Sculptra®, estimula o aumento de produção dessa proteína em 66,5%¹, que é a principal responsável por garantir a firmeza e sustentação da pele. A aplicação pode ser feita nos braços, abdômen, coxas, glúteos e em algumas áreas do rosto. Seus efeitos são duradouros e progressivos, podendo durar até dois anos².

"Meu médico indicou Sculptra® também para o rosto, afinal, mais colágeno melhora a qualidade da pele como um todo! Mas, além disso, fiz tratamento com Restylane® para diminuir o aspecto de rugas e dar um pouco mais de volume para os meus lábios", diz Sabrina.

"Com o avançar dos anos, nosso corpo diminui a capacidade natural de produzir colágeno e ácido hialurônico, substâncias fundamentais para manter a saúde da nossa pele. Além disso, sofremos com a perda de gordura e estrutura óssea, que vão dando aquela sensação de rosto caído e acentuando sulcos e rugas. Os preenchedores à base de ácido hialurônico são indicados para essa reposição de estrutura da face", explica o médico dermatologista Dr. Alberto Cordeiro (CRM SP-125757).

A linha de ácido hialurônico injetável Restylane® oferece diversas apresentações que se diferem por suas texturas, com o objetivo de melhor atender a necessidade de cada pele. Por exemplo, para quem precisa definir a estrutura da face ou dar um efeito de projeção, há um gel mais denso; quem busca resultados mais refinados, que amenizem a aparência de olheiras ou tragam um efeito lifting, suavizando as rugas, há um gel com textura mais leve. Outra opção é Restylane® Kysse™, uma apresentação produzida para aderir de forma natural à região dos lábios, mantendo suas funcionalidades de comer e falar, e melhorando a sensação do beijo.

Por fim, Restylane® SkinboostersTM age como um reservatório hídrico e pode ser aplicado no rosto, pescoço e mãos para um boost de hidratação de dentro para fora, promovendo mais maciez, frescor, suavidade e brilho à pele. Todas essas apresentações ficam disponíveis para que o profissional da saúde habilitado à prática de injetáveis possa escolher o melhor de acordo com a avaliação individualizada dos seus pacientes.

Os resultados podem ainda ser potencializados por meio da combinação de Sculptra® e Restylane®, como fez Sabrina. A chamada Firm&Lyft Technique® consiste na aplicação de Restylane® em pontos de sustentação do rosto, no mesmo protocolo de tratamento de Sculptra®. O resultado é uma pele com efeito lifting imediato e mais firme.

"Sculptra® estimula a produção do nosso próprio colágeno, ou seja, faz com que meu corpo produza algo que já faz normalmente, mas que vamos perdendo com o tempo. Já com Restylane®, conseguimos amenizar a aparência de rugas e linhas finas. Depois que descobri essa dupla, não fico mais sem!", conclui Sabrina Sato.

Sculptra®, Restylane® e Restylane® SkinboostersTM são procedimentos não cirúrgicos e pouco invasivos, que só podem ser realizados por profissionais da saúde habilitados à prática de injetáveis, capazes de avaliar qual tratamento é mais indicado para cada tipo de pele. Para acompanhar as novidades e ficar por dentro de tudo sobre estes produtos, clique aqui.

Sobre a Galderma

A Galderma é a maior empresa independente de dermatologia do mundo, presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

