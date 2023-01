Carnaval 2023: Feijoada dos Embaixadores de Turismo do RJ, que marca as celebrações da festa carioca, acontece no sábado, no Jo&Joe Rio

RIO DE JANEIRO , 30 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A espera, finalmente, acabou! Vão começar as comemorações de carnaval da Associação dos Embaixadores de Turismo do Rio de Janeiro, presidida por Viviane Fernandes, atualmente. Neste sábado, 04 de fevereiro, acontecerá, às 13h, a _Feijoada dos Embaixadores_, no Hotel Jo&Joe Rio. A edição de 2023, amadrinhada por Isabelita dos Patins, marca a retomada deste evento ao calendário carnavalesco após quase três anos suspenso, em razão do cenário pandêmico. Já o palco da festa, um hotel recém-inaugurado e tipicamente carioca, escolhido devido à semelhança com a cidade do RJ.

As vendas ainda estão disponíveis. O valor custa R$400. Durante a celebração, os foliões terão direito à feijoada, à caipirinhas, a chopp, além da camiseta convite, com estampa exclusiva Philippe Seigle, entregue na casa deles, na quarta, 01. Na ocasião, os presentes poderão, também, "cair na folia", dançar sem parar, com as apresentações de vários integrantes de Escolas de Samba do RJ, ao mesmo tempo.

Para entrar em contato com a comissão organizadora e reservar ou obter mais informações, os interessados deverão enviar e-mail para [email protected]_.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1992007/image0.jpg

FONTE Carnaval 2023

SOURCE Carnaval 2023