Carrefour et Danone avec neuf grands industriels de l'agroalimentaire remportent le Prix SIRIUS 2022 de l'initiative « Collaboration durable pour une vie plus saine » en France

PARIS, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- L'initiative de collaboration en magasin et numérique « Mondays are Veggie » (« Le lundi c'est veggie ») menée par la coalition d'action Collaboration for Healthier Lives par les coprésidents Carrefour et Danone avec l'engagement de Barilla, Bel, Bonduelle, Fleury Michon, Happyvore, Labeyrie, Nutrition Santé, Savencia et Unilever a remporté le prestigieux prix SIRIUS de la collaboration durable pour avoir encouragé la consommation de recettes plus saines et plus durables. Ce prix met en évidence l'importance de la collaboration entre les principales parties prenantes, qui est essentielle pour favoriser le changement de régime alimentaire.

Développées en collaboration avec les consommateurs, les activations en magasin comprenaient des offres promotionnelles et des recettes multimarques pour inspirer un changement de comportement et inciter les consommateurs à adopter un régime flexitarien. Les chiffres clés du projet pilote publiés par Carrefour en juin 2022 comprennent :

augmentation des ventes de 189 % grâce aux activités en magasin.

1,7 million de personnes sensibilisées par la communication numérique « Healthy Bundles ».

Il est essentiel de s'appuyer sur les enseignements de nos partenaires d'évaluation, KPMG et Catalina, pour que l'initiative continue à évoluer et à avoir un impact à grande échelle. Dans le contexte actuel de la crise du coût de la vie, les fabricants et les détaillants doivent continuer à collaborer, à s'engager et à tirer des enseignements des projets pilotes qui répondent aux besoins de santé des communautés locales, en aidant à maintenir des produits abordables et plus sains sans compromettre le goût. De cette manière, l'équipe de CHL France a continuellement collaboré pour faire évoluer les consommateurs et les restaurateurs vers des régimes alimentaires plus sains et plus durables.

Depuis 2018, les prix SIRIUS menés par Institut de Commerce récompensent les bonnes pratiques collaboratives industrie-commerce qui répondent aux attentes sociétales et des consommateurs en France.

Pauline Guillaume, chef de projet RSE, Carrefour a déclaré : « Pour Carrefour, la collaboration avec nos partenaires est essentielle pour promouvoir des régimes alimentaires plus sains et flexibles, en l'occurrence avec des recettes végétariennes, et faire en sorte que la transition alimentaire concerne toutes les assiettes. »

Thomas Kyriaco, directeur client RSE, Danone : « Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre et de la manière la plus durable possible est notre mission chez Danone. Cela ne peut être réalisé que par des initiatives et des collaborations incessantes et concrètes. »

Pour en savoir plus sur les résultats du programme « Le lundi c'est veggie »,cliquez ici .

À propos de la coalition Collaboration for Healthier Lives

La coalition Collaboration for Healthier Lives (CHL) du Forum des biens de consommation (FBC), dirigée par les PDG, a pour but de faciliter l'adoption de modes de vie plus sains pour les personnes du monde entier et leurs familles. Il s'agit de rendre les décisions plus saines, plus faciles et plus habituelles pour les personnes de toutes les communautés du monde. La CHL est un mouvement mondial mené par les fabricants, les détaillants, les autorités de santé publique et les communautés locales, qui met en œuvre des mouvements locaux dans les communautés du monde entier. Les initiatives CHL se déroulent dans 9 pays et impliquent plus de 160 organisations. En tant que collectif, les membres de la FGC et leurs partenaires explorent, expérimentent, innovent et font évoluer les modèles d'affaires pour soutenir le changement positif, tout en partageant les données et les connaissances à l'échelle, à travers l'industrie. La santé n'est pas un atout concurrentiel ; c'est un besoin fondamental. En outre, il est clair qu'aucune entreprise ne peut résoudre ce problème seule. La collaboration est nécessaire à l'échelle et entre les secteurs si l'industrie des biens de consommation veut jouer le rôle nécessaire dans la santé et le bien-être des gens. Pour en savoir plus, consultez le site www.tcgfhealthierlives.com .

À propos du Forum des biens de consommation

Le Forum des biens de consommation (« FBC ») est un réseau industriel mondial et paritaire qui est animé par ses membres afin d'encourager l'adoption globale de pratiques et de normes au service de l'industrie des biens de consommation dans le monde entier. Il rassemble les PDG et les cadres supérieurs de quelque 400 détaillants, fabricants, prestataires de services et autres parties prenantes dans 70 pays, et reflète la diversité de l'industrie en matière de géographie, de taille, de catégorie de produits et de format. Les ventes combinées de ses entreprises membres s'élèvent à 4 600 milliards d'euros et ces dernières emploient directement près de 10 millions de personnes, sans compter les quelque 90 millions d'emplois apparentés émaillant toute la chaîne de valeur. Il est dirigé par son conseil d'administration, qui comprend plus de 55 PDG de fabricants et de détaillants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.theconsumergoodsforum.com .

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Zoe Daruwalla

Cheffe de la communication

Le Forum des biens de consommation

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1279200/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg

SOURCE The Consumer Goods Forum