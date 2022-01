Carrefour étend son partenariat avec Blackhawk Network sur l'ensemble de ses territoires

LONDRES, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Blackhawk Network , leader mondial des paiements de marque, annonce aujourd'hui sa nouvelle collaboration avec le Groupe Carrefour pour gérer son programme de cartes-cadeaux de marque tierce en France, en Belgique, en Pologne, en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Argentine et au Brésil. Carrefour, leader mondial de la distribution alimentaire, a prévu d'étendre sa distribution de cartes-cadeaux de marque à travers le monde, en s'appuyant sur l'expansion des jeux et du shopping en ligne.

Avec ce partenariat élargi, Carrefour proposera des cartes-cadeaux de marques internationales et locales de renom, parmi lesquelles des revendeurs haut de gamme et des fournisseurs de jeux et de divertissements.

Cette collaboration élargie avec Blackhawk Network permettra au Groupe Carrefour d'assurer une efficacité et une croissance mondiales à partir d'une approche unifiée. Carrefour, déjà l'un des leaders de la croissance des catégories de cartes-cadeaux de marque avec des innovations et une expansion du contenu, renforcera sa coopération actuelle avec les grandes marques.

Blackhawk Network proposera le programme de cartes-cadeaux de marque Carrefour en tant que service entièrement géré dans les huit régions, notamment dans la chaîne d'approvisionnement, les opérations et le service à la clientèle.

Laurent Baert, directeur monde de Carrefour Media / CRM & Branded Gift Cards déclare : « Nous collaborons avec Blackhawk Network depuis plus de 11 ans et sommes ravis d'étendre notre partenariat avec le leader de la distribution de cartes-cadeaux. Le service exceptionnel de Blackhawk Network nous permettra d'avoir un programme de cartes-cadeaux physique et numérique unifié dans toutes nos régions. Ainsi, nous pourrons non seulement nous concentrer sur la croissance, mais nous deviendrons également un pionnier dans l'innovation et les tendances du design avec nos marques partenaires. Cette collaboration est un pas en avant dans la réalisation de notre objectif : répondre en permanence aux besoins de nos clients avec les meilleurs services. »

Brett Narlinger, responsable du commerce mondial de Blackhawk Network, a déclaré : « Il s'agit d'une extension significative de l'un de nos partenariats de base pour Blackhawk Network et nous sommes ravis de travailler avec Carrefour pour construire un programme de cartes-cadeaux sensationnel et adapté à l'avenir. Il ne fait aucun doute que la demande de cartes-cadeaux augmente. En fait, notre dernière recherche a révélé qu'un consommateur sur quatre a acheté une carte-cadeau physique ou numérique pour lui-même au cours de la dernière année. Avec notre service entièrement géré, l'objectif est de générer un chiffre d'affaires mondial, d'offrir les meilleures solutions et d'améliorer l'expérience de vente au détail pour les clients de Carrefour sur l'ensemble de ses marchés. »

À propos de Blackhawk Network

Blackhawk Network offre des solutions de paiement de marque à travers les produits prépayés, les technologies et le réseau qui connectent les marques et leurs utilisateurs. Nous collaborons avec nos partenaires pour innover, en traduisant les tendances du marché dans les paiements de marque pour accroître la portée, la fidélité et les revenus. Nous exécutons de manière fiable des solutions axées sur la sécurité dans le monde entier. Rejoignez-nous pour façonner l'avenir des paiements de marque mondiaux.

Pour plus d'informations, consultez le site www.blackhawknetwork.co.uk .

À propos du Groupe Carrefour

Avec un réseau multi-formats de 13 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est l'un des leaders mondiaux de la distribution alimentaire. En 2020, Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires brut de 78,6 milliards d'euros. Le Groupe compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant à chacun un accès quotidien à une alimentation de qualité, pour un prix abordable, sur tous les sites.

Pour en savoir plus, consultez le site www.carrefour.com ou retrouvez-nous sur Twitter (@GroupeCarrefour) et LinkedIn (Carrefour).

Related Links

http://www.blackhawknetwork.co.uk

www.carrefour.com



SOURCE Blackhawk Network; Carrefour