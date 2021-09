Carrier avanza en la estrategia de diversidad e inclusión con la firma del compromiso Hispanic Promise

Los altos dirigentes de Carrier firmaron el Hispanic Promise en el evento inaugural del mes de la Herencia Hispana de la compañía, con empleados de todo el mundo observando el evento de manera virtual. El evento de la firma fue patrocinado por el grupo de recursos para empleados hispanos y latinos de Carrier y tuvo lugar en la sede mundial de la compañía en Palm Beach Gardens, Florida.

Con más de 56,000 empleados, Carrier está comprometido con la creación de un entorno donde todos sientan que pertenecen (_belong™). La compañía se enfoca en reducir la brecha mediante la contratación de talento más diverso, a través de la expansión de su compromiso con universidades y colegios universitarios históricamente de la comunidad afroamericana y organizaciones profesionales como el Society of Hispanic Professional Engineers, Society of Women Engineers y más. Los esfuerzos de Carrier para construir una fuerza laboral diversa están dando resultados y, desde 2015, han aumentado con éxito la representación de la diversidad. El Hispanic Promise es un paso importante en el proceso de transformación cultural de Carrier.

"Nos sentimos entusiasmados de que Carrier se una al Hispanic Promise," expresó Claudia Romo Edelman, directora ejecutiva y fundadora de la fundación We Are All Human, una organización enfocada en promover un programa de diversidad, equidad e inclusión. "Nos complace contar con el apoyo de una organización como Carrier que comprende que defender a los empleados hispanos impulsa el progreso y el crecimiento para todos".

En 2020, Carrier lanzó una estrategia centrada en la diversidad y la inclusión para crear un entorno más inclusivo, e incluyó su enfoque para lograr una fuerza laboral diversa representativa de sus comunidades como una de sus metas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) para 2030. Para obtener más información sobre el compromiso de Carrier con un lugar de trabajo inclusivo, visite https://www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/social-impact/our-employees/.

