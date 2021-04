Carrier Transicold lance la solution Lynx Fleet en Europe, améliorant ainsi les capacités numériques pour la réfrigération des transports

La solution numérique Lynx Fleet de Carrier peut aider les transporteurs frigorifiques à fonctionner plus efficacement grâce à la technologie et à la différenciation en :

Fournissant des données essentielles telles que les températures, la localisation et les mouvements.

Fournissant intelligemment un flux de données centralisé sur les unités de réfrigération de transport et les marchandises.

Améliorant la visibilité des actifs de la chaîne du froid.

Fournissant des informations analytiques et diagnostiques sur les unités de réfrigération.

Lynx Fleet s'appuiera sur la télématique des équipements de réfrigération et les sources de données, ainsi que sur l'apprentissage automatique, pour aider les clients à prendre plus rapidement des décisions fondées sur les données afin d'améliorer l'efficacité, la productivité et la durabilité de leurs chaînes d'approvisionnement. Conçues avec une interface de programmation d'application ouverte, les données de Lynx Fleet peuvent également être introduites dans le propre système de gestion des transports du client.

La solution numérique Lynx fait partie du programme de chaîne du froid saine, sûre et durable de Carrier qui vise à préserver et à protéger l'approvisionnement en aliments, médicaments et vaccins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Carrier.com/Lynx ou suivez Carrier Transicold sur Twitter @SmartColdChain et sur LinkedIn à Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

À propos de Carrier Transicold

Carrier Transicold contribue à améliorer le transport et l'expédition de cargaisons à température contrôlée grâce à une gamme complète d'équipements et de services pour le transport réfrigéré et la visibilité de la chaîne du froid. Depuis plus de 50 ans, Carrier Transicold est un leader de l'industrie, fournissant à ses clients du monde entier des systèmes de réfrigération de conteneurs et des groupes électrogènes avancés, économes en énergie et respectueux de l'environnement, des unités pour camions à entraînement direct et diesel, et des systèmes de réfrigération pour remorques. Carrier Transicold fait partie de Carrier Global Corporation, le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres et durables. Pour plus d'informations, visitez carriertransicold.eu. Suivez Carrier sur Twitter : @SmartColdChain.

Contact : Julie Cardin

Carrier Transicold Europe

+33 6 20 31 24 80

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488045/Carrier_Transicold_Lynx_Fleet.jpg

SOURCE Carrier Transicold