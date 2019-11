Carros da Geely ganham destaque na feira automotiva de Guangzhou

O outro modelo, o Lynk & Co 01HEV foi apresentado na exposição na última sexta-feira. SUV híbrido de alto desempenho com preço que não ultrapassa 200 mil yuans, ele é uma nova opção de veículo híbrido e com consumo econômico de energia, afirmou Lin Jie, vice-presidente do Geely Auto Group e gerente-geral da Geely Sales Company.

Os dois modelos são a prova da confiança da Geely no êxito em um mercado intensamente competitivo. O investimento prospectivo da Geely em tecnologia, iniciado há vários anos, permitiu ao grupo lançar novos produtos em um ritmo acelerado, sem deixar de controlar os custos, aumentando assim sua competitividade geral, prosseguiu Lin.

A montadora investiu cerca de 21 bilhões de yuans em pesquisa e desenvolvimento em 2018, representando 6,4% do faturamento total. Na última década, esse investimento já totalizou cerca de 100 bilhões de yuans. Ela também criou cinco centros de pesquisa e desenvolvimento de engenharia em Hangzhou e Ningbo (China), Gotemburgo (Suécia), Coventry (Reino Unido) e Frankfurt (Alemanha), observou Lin.

Além disso, a Geely tem trabalhado em uma transformação, passando da fabricação de automóveis para a prestação de serviços de mobilidade. Por exemplo, ela lançou o serviço de transporte por aplicativo Cao Cao para trazer ao mercado soluções de mobilidade positivas para o meio ambiente. Atualmente, mais de 40 mil carros elétricos Cao Cao estão rodando em mais de 30 cidades da China.

A Geely tornou-se um grupo internacional que se dedica à produção e à venda de automóveis e peças, bem como a vários outros negócios como serviços de viagens, inovação tecnológica, serviços financeiros, educação e esportes, concluiu Lin.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/309634.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036433/Geely_ICON_shows_up_at_the_17th_China_Guangzhou_International_Automobile_Exhibition.jpg

FONTE Xinhua Silk Road Information Service

SOURCE Xinhua Silk Road Information Service