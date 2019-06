Carros elétricos no Brasil - Portal Carro Lindo traz informações sobre modelos e preços no país

CURITIBA, Brasil, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Os carros elétricos de tornaram a principal opção para redução da emissão de gases poluentes. É uma grande aposta também para minimizar o aquecimento global. Atualmente, os veículos elétricos já ganharam espaço na Europa e Reino Unido, mas ainda caminham em passos lentos em território brasileiro. O preço para o país também não é muito atrativo, o que dificulta a compra e venda dos veículos elétricos.

Algumas políticas atuais têm ajudado para que essa compra seja mais acessível a todos os tipos de consumidores. Por exemplo, a BMW lançou, em 2014 o modelo i3, elétrico, para venda no Brasil. Seu custo inicial era de R$ 200 mil. Mas devido à iniciativa do governo de isentar os impostos de importação em automóveis elétricos e movidos a hidrogênio, o custo do BMW variou cerca de R$ 50 mil. Esse modelo contava com um motor a combustão interna de dois cilindros, que combinado com o seu motor elétrico, garantia uma autonomia de até 300 km.

E aos poucos as vendas dos elétricos vai crescendo no Brasil. Entre janeiro e março de 2018, foram quase 900 unidades emplacadas de veículos elétricos ou híbridos. Comparado ao mesmo período de 2017, esse foi um aumento de 58% nas vendas de elétricos.

Segundo dados do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), circulam no Brasil cerca de sete mil veículos elétricos e híbridos. Considerando que os carros movidos totalmente a energia elétrica ainda são raridade nas ruas.

Mas talvez essa realidade esteja prestes a mudar. As montadoras de veículos já estão começando a trazer mais opções de carros menos poluentes.

A Chevrolet, por exemplo, uma das empresas de carros mais populares no Brasil, já está especulando o lançamento do Bolt Ev para este ano. O Bolt promete ser um veículo elétrico acessível. O modelo já foi lançado nos Estados Unidos em 2017, e apesar de chegar ao Brasil alguns anos depois do lançamento internacional, os dirigentes da marca estudam até a possibilidade de o modelo começar a ser fabricado no Brasil, mas isso ainda está em fase de especulação e poderia acontecer a qualquer momento da próxima década. Mas a grande diferença dos mercados americano e brasileiro, também está no preço. O Bolt custa cerca de US$ 37 mil, e somando todos os impostos e taxas, aqui no Brasil custaria por volta dos R$ 250 mil.

Além da Chevrolet outras marcas já estão lançando seus modelos elétricos.

A Tesla já anunciou que até o fim deste ano será lançado o Model 3, também promete ser um elétrico acessível. O modelo conta com uma navegação embutida, conexão Wi-Fi e 4G, além de um controle por voz. O veículo é extremamente modernizado, a começar que não tem chaves tradicionais – ele é conectado no smartphone do usuário através do sistema Bluetooth Low Energy, que usa um aplicativo específico da Tesla para reconhecer a identidade do usuário, destrancar o veículo e saber em qual momento estará pronto para ligar ou desligar o motor.

A JAC Motors também anunciou seus modelos elétricos, e foi além dos utilitários. Até o fim do ano a JAC prometeu lançar o primeiro caminhão totalmente elétrico, o iET200, que vai custar cerca de R$ 260 mil, um preço consideravelmente baixo comparado com outros veículos da categoria. A novidade ainda precisará de novas leis, sendo o primeiro veículo elétrico da categoria, estudam a possibilidade de cada prefeitura elaborar uma lei onde os empresários que comprarem o carro elétrico, sejam beneficiados. Afinal, será uma grande economia.

A Citröen não ficou atrás e até o fim deste ano e começo do próximo vai anunciar os seus modelos híbridos e elétricos. A marca confirmou que até 2025 cerca de 15 modelos serão apresentados como elétricos. Ou seja, a marca pretende eletrificar modelos que já revende como a gasolina ou etanol.

Com tantas marcas anunciando novos modelos elétricos e híbridos, será fácil, alcançar um novo número de vendas de veículos sustentáveis nos próximos anos. Talvez, até a próxima década, o elétrico seja o novo popular.

