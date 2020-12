Carson Wen apeló ante el Privy Council del Reino Unido sobre un conflicto laboral con Chad C. Holm

TORTOLA, Islas Vírgenes Británicas, 11 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Carson Wen, presidente del grupo Sancus ("Sancus"), hoy presenta una actualización más sobre el conflicto laboral en curso con un exempleado de Financial Holdings (BVI) Limited ("FHL"), un vehículo para fines especiales ("SPV") establecido por Sancus en 2015.

El Sr. Wen obtuvo una licencia definitiva del Tribunal de Apelación del Caribe Oriental el 16 de septiembre de 2020 para apelar ante el Comité Judicial del Consejo Privado, a menudo denominado simplemente "Privy Council" del Reino Unido sobre el conflicto con Chad C. Holm respecto de un asunto de participación societaria.

El Sr. Wen ya presentó el Aviso de apelación ante el Privy Council, el último tribunal de apelación de las Islas Vírgenes Británicas y otras jurisdicciones del Caribe Oriental, el 10 de noviembre de 2020.

Mientras tanto, en octubre de 2016, FHL inició un proceso contra Chad Holm y dos coacusados por incumplimiento de contrato, abuso de confianza e incumplimiento de deberes fiduciarios en el Tribunal Superior de Hong Kong. Esos procesos legales continúan. El Sr. Wen era el director ejecutivo de Financial Holdings (BVI) Limited, que empleó a Chad Holm como subdirector ejecutivo en octubre de 2015.

La declaración anterior del Sr. Wen sobre el conflicto en cuestión puede verse en: Actualización de Carson Wen Ka-Shuen sobre el conflicto laboral con Chad C. Holm.

Carson Wen es el fundador de Bank of Asia (BVI) Limited y BOA Financial Group Limited. También es el presidente del grupo de empresas Sancus, que tiene inversiones en sectores impulsados por políticas, como las nuevas energías, logística, finanzas y tecnología. Ejerció como abogado durante más de 30 años en su propia sociedad de Hong Kong y luego en estudios de abogados líderes en el mundo. El Sr. Wen fue nombrado asesor líder en derecho chino, fusiones y adquisiciones, y trabajó en mercados de capitales en Who's Who of the Law, Asia Pacific Legal 500, AsiaLaw Leading Lawyers, Chambers Asia y China's Top 200. También está nominado en The International Who's Who y en Who's Who of the World.

El Sr. Wen es juez de paz en Hong Kong y ocupó varios cargos públicos en China continental y Hong Kong.

El Sr. Wen es miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Empresas Sostenibles (ESBN) de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Asia y el Pacífico (CESPAP) y expresidente de su grupo de trabajo sobre empresas ecológicas. También es director del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. También es, entre otras cosas, director fundador de la China M&A Association.

El Sr. Wen fue galardonado con la Estrella de Bronce Bauhinia por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong por su aporte a los lazos económicos entre Hong Kong, China continental y el resto del mundo.

El Sr. Wen se graduó en la Universidad de Columbia, donde se especializó en economía, y cursó estudios de grado y maestría en el Balliol College de la Universidad de Oxford, donde estudió derecho y fue Premio Joven de Derecho en 1976.

Grupo Sancus

El grupo Sancus, un vehículo de inversión privada con base en Hong Kong, se estableció en 2007. Tiene intereses comerciales diversos, tales como nuevas energías, logística, finanzas y tecnología. La firma trabaja en estrecha colaboración con empresarios, capitalistas de riesgo, capitales privados y otros organismos profesionales para aprovechar oportunidades comerciales globales. La empresa aprovecha sus sólidas relaciones en China y en el Pacífico asiático, y considera que su función es satisfacer necesidades del mundo en vías de desarrollo, centrándose en necesidades tales como nuevas energías, servicios financieros y alimentos.

El grupo Sancus es accionista indirecto del Bank of Asia a través de Sancus Financial Holdings Limited. Bank of Asia (www.bankasia.com) es un banco global totalmente digitalizado con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

