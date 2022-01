Cartão de Crédito sem juros rotativos pode ser solicitado por meio de aplicativo

BARUERI, Brasil, 17 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Os smartphones facilitam cada vez mais nossas vidas seja para pedir alimentos, chamar um motorista particular, comunicar-se com pessoas ou empresas e até mesmo facilitar o controle da vida financeira. A transformação digital é uma realidade e mais de 150 milhões de brasileiros possuem acesso à internet, segundo o Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI.br). O sistema bancário brasileiro também faz parte dessa transformação e é possível solicitar cartões de crédito, empréstimos, realizar transferências e outros serviços financeiros de qualquer lugar do mundo. Entre os bancos digitais que mostram crescimento de serviços e clientes, está o Digio que oferece um cartão de crédito sem juros rotativos.

Inicialmente, a Bantech oferecia um cartão de crédito com diversas vantagens e está expandindo cada vez mais os seus serviços. "Tivemos um grande avanço no mercado financeiro digital e, hoje, é cada vez mais fácil pedir um cartão de crédito. Estruturamos produtos para facilitar a vida do nosso cliente e estamos ampliando-os cada vez mais. Por exemplo, lançamos nossa conta digital em 2020 e já inserimos vantagens como rendimento acima da poupança e novas modalidades de empréstimos que podem ser de um valor para pagar uma conta ou até mesmo um valor maior. Agora, vamos continuar olhando a manutenção do nosso portifólio e também a expansão para seguros, investimentos e crédito imobiliário", explica Ana Bellino, superintendente de Produtos, Marketing, UX, Inovação e BI do banco Digio.

Além de não possuir anuidade e nem juros rotativos, o cartão de crédito do Digio ainda possibilita aos clientes descontos em estabelecimentos parceiros ao utilizar a plataforma exclusiva na Loja encontrada no app, e receber parte do dinheiro de volta, realizando compras na plataforma de cashback do banco. Há também a possibilidade de contratação do programa de pontos da Livelo, um dos melhores do país.

Veja mais algumas vantagens do cartão:

Utilização do cartão de crédito em lojas físicas e virtuais, nacionais e internacionais;

Cartão virtual para compras online e cadastro em carteiras digitais como: Apple Pay e Google Pay e pagamento por aproximação em lojas físicas;

Parcelamento do Pix direto na fatura do cartão;

Possibilidade de obter empréstimos ou soluções de crédito consumindo o limite ou não do seu cartão;

Pagamento parcelado de contas de consumo usando o limite do cartão de crédito;

Bloqueio e desbloqueio do cartão por meio do aplicativo;

Juros cobrados são menores que as soluções de cartões de crédito tradicionais;

Possibilidade de participar de programas de benefícios da bandeira Visa;

Atendimento via chat 24h.

Como fazer o cartão de crédito Digio?

Para fazer o cartão de crédito Digio, basta seguir um procedimento bastante simples e intuitivo.

Em primeiro lugar, você precisará baixar o aplicativo aqui e preencher os primeiros dados cadastrais na opção "Começar". Depois, basta dar sequência no preenchimento das informações como: comprovante de endereço e uma selfie de comprovação pessoal. Com isso, é só e aguardar a resposta da bantech para saber se o seu cartão Digio está, de fato, a caminho.

Após receber o cartão de crédito em casa, é fácil desbloqueá-lo para começar sua utilização. Primeiro, é preciso entrar no app Digio e clicar em "Ativar". Em seguida, digite os quatro últimos números e o CVV do cartão recebido e siga os próximos passos para concluir o desbloqueio.

Com a sua aprovação, já é possível usar o cartão virtual por meio do app. Dessa forma, não é preciso esperar que o cartão físico chegue em sua casa.

Sobre o Digio

O Digio é a plataforma digital de serviços financeiros com produtos e serviços que facilitam a relação das pessoas com seu dinheiro. Lançado em 2016, o cartão de crédito sem anuidade e sem juros rotativos e com gestão pelo aplicativo foi o primeiro produto da bantech. Logo em seguida os clientes ganharam a DigioConta, 100% digital e sem mensalidade, com rendimento do saldo acima da Selic e da poupança, além de diversas funcionalidades. Entre elas, a DigioLoja com produtos de games, tag de estacionamento e pedágio da Veloe, recarga de celular, entre outros, e também o DigioClub, clube de recompensas em parceria com a Livelo. O Digio é uma Bantech, ou seja, oferece a solidez de um banco e a agilidade de uma fintech.

FONTE DIGIO

SOURCE DIGIO