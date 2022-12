Cartier a ouvert une nouvelle boutique dans la rue P.C. Hooftstraat à Amsterdam

« Je suis ravie d'annoncer l'ouverture de la nouvelle boutique Cartier à Amsterdam. Lorsque Cartier a présenté sa boîte rouge iconique aux Pays-Bas, cela a provoqué un effet d'entraînement qui résonne encore aujourd'hui, entre la ville et le savoir-faire unique de la Maison. Les créations de Cartier rapprochent les gens de manière incomparable. La nouvelle boutique sera une fenêtre ouverte sur un design intemporel, célébrant la créativité et l'artisanat. Un parfait reflet du mariage unique de la tradition et de l'innovation chez Cartier. »

- Valérie Ahner-Boudier, directrice générale de Cartier Benelux & Nordics

AMSTERDAM, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Cet hiver, un nouveau chapitre se dessine pour Cartier à Amsterdam avec l'ouverture de la nouvelle boutique au P.C. Hooftstraat 129. Studio Parisien a réalisé le design de la boutique, de la façade aux intérieurs, inspiré et accompagné par des talents locaux néerlandais.

Influences néerlandaises

La façade en céramique de la boutique, ludique et accueillante, conçue par l'artiste amstellodamoise Eva Crebolder, s'inspire des parfaites imperfections des maisons construites sur les canaux d'Amsterdam. Tous les éléments en céramique ont été produits dans la plus ancienne manufacture de carrelage en activité au monde (Koninklijke Tichelaar Makkum). En pénétrant à l'intérieur, les visiteurs découvrent des éléments délicats tels que les colonnes Atelier Tollis aux formes organiques. Elles ont été sculptées et colorées de façon à réinterpréter les briques qui caractérisent la ville d'Amsterdam. Au fond, un motif de lambris coloré fait référence à De Stijl, influencé par Mondrian et son utilisation des couleurs primaires. Le parquet en chêne français durable présente un motif dérivant de ceux de l'art de Vermeer. À l'étage, dans le salon, le plafond à gorge rappelle les techniques de peinture à la spatule de Van Gogh. Un escalier aérien ouvre le chemin vers un espace de rêve et de lumière situé au premier étage de la boutique. Ici, un chef-d'œuvre de l'Atelier Midavaine en laque et nacre ponctue la progression des canaux vers les paysages nuageux des polders. Au niveau supérieur se trouve une cour-jardin, conçue par les architectes de MAAK space d'Amersfoort. La nouvelle boutique d'Amsterdam répond aux normes écologiques les plus élevées, conformément à la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), reconnue dans le monde entier.

Cartier aux Pays-Bas

Le lien entre Cartier et les Pays-Bas remonte au début du XXe siècle. En 1925, Cartier a exposé un certain nombre de pièces de joaillerie importantes à l'Hôtel des Indes de La Haye. Il s'agissait de modèles qui avaient été présentés à l'Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes qui s'est tenue à Paris cette année-là. L'histoire officielle de Cartier aux Pays-Bas commence avec l'ouverture d'une boutique située au Herengracht 442 en 1975, à l'angle de la Koningsplein d'Amsterdam, dans des locaux qui abritaient divers bijoutiers depuis le début du siècle dernier. En 1994, Cartier quitte la Koningsplein pour s'installer à l'angle de la Hobbemastraat et de la P.C. Hooftstraat. Depuis cette première boutique en 1994, deux autres espaces ont été investis dans la même rue en 2007, aux numéros 132 et 134.

