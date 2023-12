Cartinhas de Natal Shopee vai presentear mil crianças em comunidade do Jardim Ângela em São Paulo

Qualquer pessoa poderá apadrinhar uma criança de até 16 anos e realizar os seus sonhos via página especial na Shopee entre os dias 1 e 12 de dezembro

A entrega será feita pela empresa em parceria com a ONG Projeto Orsi, que realiza o movimento social Natal Solidário há mais de 10 anos.

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shopee , marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, promove uma ação em prol da comunidade do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. De 1 a 12 de dezembro, o marketplace disponibiliza a página especial " Cartinhas de Natal Shopee " com 1.000 cartas escritas por crianças de 0 a 14 anos. Para "apadrinhar" uma delas, basta que o usuário escolha uma cartinha e realize a compra do presente direto no app da Shopee que ficará responsável por garantir o envio dos itens. As entregas serão realizadas no Jardim Ângela e serão destinadas às crianças atendidas pela Associação Arco, presente na comunidade há mais de 30 anos e parceira de atuação local do Projeto Orsi .

Divulgação: Shopee

A instituição faz parte da Shopee Doações , iniciativa que visa impactar positivamente a vida de pessoas e comunidades brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade. "É nossa segunda edição e estamos orgulhosos de poder alegrar o Natal dessas crianças e transformar o fim de ano delas em um momento mágico e único", avalia Luciana Ferraz, gerente de comunicação e responsabilidade corporativa.

Cada criança listou em sua carta duas opções de brinquedos que deseja ganhar, e o participante da ação poderá escolher (um ou mais produtos), finalizando o pedido de forma simples. A Shopee será responsável pelas embalagens e logística dos pedidos até a comunidade. Já a entrega dos presentes para as crianças será feita pelo time de voluntariado corporativo da Shopee, no dia 21 de dezembro, com o apoio da ONG Projeto Orsi.

Como presentear uma criança no Natal?

Abaixo, o passo a passo para escolher uma criança e presenteá-la com brinquedos no Natal:

Selecione uma idade para a criança ou clique para ver todas as cartinhas; Escolha o anúncio* que contém a carta desejada; Selecione o(s) presente(s) que deseja dar para a criança da cartinha e adicione o produto** escolhido ao carrinho; Finalize o pedido. Se quiser, é possível deixar uma mensagem para a criança apadrinhada ao final da compra; A Shopee fará a entrega dos pedidos para as crianças em conjunto com a ONG Projeto Orsi, na quinta-feira, 21 de dezembro.

Importante: para essa compra, não haverá a cobrança de frete

*Cada anúncio tem a opção de até 10 cartinhas

**Ao fazer a compra dos produtos da carta escolhida, o usuário doará o valor para a ONG parceira, que comprará exatamente o mesmo item escolhido pelo usuário de vendedores brasileiros. 100% do valor será destinado para a comunidade em formato de presentes natalinos para as crianças.

Sobre a Shopee

A Shopee é uma plataforma global de comércio eletrônico que conecta consumidores, marcas e vendedores, tornando a compra e a venda acessíveis em uma experiência fácil, segura e divertida. Além disso, o marketplace oferece uma ampla variedade de produtos, pagamentos e logística integrados entre outras facilidades para seus usuários.

Lançada pela primeira vez no Sudeste Asiático e em Taiwan em 2015, a Shopee iniciou suas operações no Brasil em 2019 com equipe local e escritórios na cidade de São Paulo com o compromisso de ajudar marcas e empreendedores brasileiros a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia digital da região. A empresa faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2295953/Picture88.jpg

