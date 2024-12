CAS et le PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute annoncent une collaboration pour accélérer la découverte et l'innovation de nouveaux matériaux

SHANGHAI et COLUMBUS, Ohio, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, et PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute Co., Ltd, une filiale de la troisième plus grande compagnie pétrolière au monde, China National Petroleum Corporation (CNPC), collaborent pour l'utilisation de la CAS SciFinder Discovery Platform™ afin d'accélérer la recherche et la découverte de nouveaux matériaux chimiques.

PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute Co., Ltd. a été fondé en 2021 pour relever les principaux défis technologiques dans le domaine des matériaux chimiques avancés et favoriser la transformation de CNPC d'un fournisseur traditionnel de produits de raffinage et de produits pétrochimiques en un fournisseur de matériaux plus avancés et durables. Ses recherches portent sur les matériaux d'ingénierie à haute performance, les polyoléfines et élastomères à haute performance, les catalyseurs spéciaux, les membranes avancées, les fibres et les composites, etc.

CAS, le créateur de la ressource d'information scientifique la plus complète et reconnue au monde, la CAS Content Collection™, qui couvre plus de 150 ans de découvertes, fournit des solutions et des services de gestion de contenu et de connaissances qui accélèrent l'innovation. La plateforme de découverte CAS SciFinder, une solution technologique scientifique faisant autorité, permettra aux chercheurs de l'institut de découvrir plus rapidement des informations plus pertinentes, d'identifier et d'optimiser les voies de synthèse grâce à une analyse rétrosynthétique complète de substances connues et non divulguées, et de localiser, comparer et comprendre les méthodes scientifiques grâce à la collection de contenu CAS.

« Nous sommes ravis que l'Institut de recherche sur les matériaux avancés de PetroChina Shanghai exploite la CAS SciFinder Discovery Platform pour accélérer ses initiatives de recherche et de découverte. La combinaison des capacités de cette solution CAS de pointe avec l'expertise de l'Institut de recherche en matière de recherche sur les matériaux permettra de réaliser des percées qui mettront sur le marché des matériaux durables avancés », déclare Manuel Guzman, président, CAS.

En tant que pôle d'innovation nouvellement créé, PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute vise à devenir un institut de recherche multicapacités de premier plan au niveau mondial qui stimule les innovations de pointe, pilote des technologies à l'échelle industrielle, fournit des services techniques et facilite les collaborations entre les universités et les chaînes de valeur.

« Nous sommes très heureux de coopérer avec CAS, qui sera un partenaire solide en apportant ses solutions d'information scientifique sophistiquées pour faciliter et accélérer notre approche des sciences et technologies de pointe dans le domaine des nouveaux matériaux. Nous nous réjouissons à la perspective d'explorer de nouvelles idées novatrices dans le cadre de notre engagement avec CAS », déclare Xudong Huang, vice-président, PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les avancées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs les moyens de progresser efficacement dans l'écosystème complexe des données et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe élabore la plus grande collection au monde de données scientifiques et fournit des solutions, des services et une expertise essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise de tous les secteurs comptent sur CAS pour les aider à découvrir des opportunités, à atténuer les risques et à partager les connaissances afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Connectez-vous avec nous à l'adresse suivante : cas.org.

À propos de l'Institut de recherche sur les matériaux avancés de PetroChina à Shanghai

Le PetroChina Shanghai Advanced Materials Research Institute, situé dans le Lingang Shanghai, a été créé en décembre 2021. Il s'agit d'une filiale à 100 % de la China National Petroleum Corporation (CNPC) qui a des fonctions d'innovation dans la recherche fondamentale, le développement de produits, le pilotage à l'échelle industrielle, les services techniques et les collaborations universitaires. Les domaines de recherche couvrent un large éventail de nouveaux matériaux chimiques pour les marchés de l'électronique, de la médecine, des transports et des nouvelles énergies.

