CAS gibt die Auswahl für 2024 für das prestigeträchtige CAS Future Leaders™ Programm bekannt

Das einzigartige Programm bietet Nachwuchswissenschaftlern eine Führungsausbildung und Kontakte zu Gleichgesinnten aus der ganzen Welt.

COLUMBUS, Ohio, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, ist stolz, die 2024 CAS Future Leaders bekannt zu geben. Diese außergewöhnlichen Nachwuchswissenschaftler wurden aus einem großen Pool von Kandidaten aus aller Welt ausgewählt, die sich um einen Platz in dem Programm beworben hatten, das als eine der besten Lernerfahrungen für Führungskräfte in der Welt der Wissenschaft gilt.

Die für das Jahr 2024 ausgewählten Kandidaten stammen aus 13 Ländern, arbeiten an 33 Graduierten- oder Postdoktorandenprogrammen und sind auf wissenschaftliche Disziplinen spezialisiert, die von computergestütztem Wirkstoffdesign über Atmosphären- und Umweltchemie bis hin zu nachhaltigen Polymeren und Krebsdiagnostik reichen.

„CAS Future Leaders bietet Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit, an Seminaren zum Thema Führung und Storytelling teilzunehmen, von Vordenkern aus der Industrie zu lernen, wie sie ihre Ideen wirkungsvoll präsentieren können, sich am wissenschaftlichen Diskurs zu beteiligen und Kontakte zu gleichrangigen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zu knüpfen", so Peter Carlton, Leiter des CAS Future Leaders Programms.

Die Teilnehmer des Programms, das im August stattfinden wird, werden auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren, wie das CAS die Wissenschaft in der Welt verbindet. Sie werden ihre Forschungsergebnisse auf der ACS Herbsttagung 2024 in Denver, Colorado, vorstellen und erhalten außerdem eine dreijährige ACS-Mitgliedschaft.

Aziz Abu-Saleh, University of Windsor, Kanada

Noah Bartfield, Yale University, Vereinigte Staaten

Michelle Brann, Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Vereinigte Staaten

Rosemary L. Calabro, U.S. Army DEVCOM Armaments Center und United States Military Academy, Vereinigte Staaten

Xiangkun (Elvis) Cao, Massachusetts Institute of Technology, Vereinigte Staaten

Áine Coogan, Trinity College Dublin, Irland

Chiara Deriu, Politecnico di Torino, Italien

Madison Elaine Edwards, Texas A&M University, Vereinigte Staaten

Olga Eremina, University of Southern California, Vereinigte Staaten

Inès Forrest, Scripps Research Institute, Vereinigte Staaten

Patrick W. Fritz, Universität Fribourg, Schweiz

Nabojit Kar, Indiana University Bloomington, Vereinigte Staaten

Stavros Kariofillis, Columbia University, Vereinigte Staaten

Joshua Kofsky, Queen's University, Kanada

Eric Kohn, University of Wisconsin-Madison, Vereinigte Staaten

Danielle Maxwell, University of Michigan, Vereinigte Staaten

Keita Mori, Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan

Aditya Nandy, University of Chicago, Vereinigte Staaten

Akachukwu Obi, Massachusetts Institute of Technology, Vereinigte Staaten

Ernest Opoku, Auburn University, Vereinigte Staaten

Daisy Pooler, KTH Royal Institute of Technology,, Schweden

Pragti, Indian Institute of Technology Indore, Indien

Stephanie Schneider, McMaster University, Kanada

Ekaterina Selivanovitch, Cornell University, Vereinigte Staaten

Hanchen Shen, Hong Kong University of Science and Technology, China

Lilian Sophie Szych, Freie Universität Berlin, Deutschland

Alexander Umanzor, University of Minnesota, Twin Cities, Vereinigte Staaten

Ken Aldren Usman, Institute for Frontier Materials, Deakin University - Waurn Ponds, Australién

Sara T. R. Velasquez, University of Twente, Niederlande

Gayatri Viswanathan, Iowa State University, Vereinigte Staaten

Kunyu Wang, University of Pennsylvania, Vereinigte Staaten

Athi Welsh, University of Cape Town, Südafrika

Kyra Yap, Stanford University, Vereinigte Staaten

Yirui Zhang, Stanford University, Vereinigte Staaten

Junyi Zhao, Washington University in St. Louis, Vereinigte Staaten

Zusätzlich zu den 35 persönlichen Teilnehmern bietet CAS im Rahmen des CAS Future Leaders Top 100-Programms 65 weiteren herausragend ausgewählten Personen virtuelle Programme und andere Karrierevorteile.

„Ich bin begeistert, für das CAS Future Leaders Programm 2024 ausgewählt worden zu sein, zusammen mit einer so geschätzten Gruppe von interdisziplinären Wissenschaftlern. Ich freue mich darauf, neue Führungsqualitäten zu erwerben und dauerhafte Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen, die sich ebenso für Wissenschaft und Führung begeistern wie ich," sagte Michelle Brann vom Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics.

Erfahren Sie mehr über das CAS Future Leaders Programm 2024 unter www.cas.org/about/futureleaders.

CAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. Kontaktieren Sie uns unter cas.org.

