CAS impulsiona o aumento da produtividade em P&D com o lançamento de um inovador planejador de retrossíntese no SciFinder-n

COLUMBUS, Ohio, 1o de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A CAS, uma divisão da American Chemical Society, especializada em soluções de informação científica, lançou uma solução de análise retrossintética assistida por computador que identifica sistematicamente novos caminhos para os compostos químicos. Já disponível para todos os usuários do SciFindern, esse recurso de última geração está possibilitando que pesquisadores químicos do mundo todo identifiquem, comparem e priorizem caminhos sintéticos alternativos.

"É óbvio que o setor farmacêutico precisa de recursos avançados de química sintética para a descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Normalmente, novas moléculas não surgem sozinhas – são um produto final cumulativo derivado de um processo intrincado de hipótese, design e síntese", afirmou o Dr. Nick Terrett, vice-presidente científico adjunto e diretor de química para a Europa da Merck Sharp & Dohme.

O planejador de retrossíntese do SciFindern ajuda os cientistas na parte de síntese desse processo. Pesquisadores têm confirmado que essa nova funcionalidade acelera a pesquisa, aumenta a produtividade e os ajudará a fazer com que novos produtos farmacêuticos, agroquímicos e de química de performance cheguem ao mercado com mais rapidez.

Para qualquer molécula conhecida, agora os químicos podem usar o SciFindern para conectar etapas de reação reveladas em milhões de publicações do mundo todo para criar rapidamente um plano retrossintético abrangente, organizado de maneira intuitiva, para o uso pretendido. Estejam os usuários em busca de rotas sintéticas ideais para intermediários conhecidos, soluções modernas para substituir rotas mais antigas ou explorar ideias para aprimorar o processo, a nova funcionalidade de planejamento de retrossíntese do SciFindern reduz o tempo dedicado a encontrar, validar e priorizar rotas sintéticas de horas a minutos. Além disso, o plano de retrossíntese do SciFindern oferece acesso direto a referências relacionadas e fornecedores comerciais, para que os pesquisadores possam concluir todo o fluxo de trabalho do seu planejamento sintético em uma única solução.

Com prazos para levar novos produtos químicos ao mercado medidos em anos e investimentos em P&D medidos em bilhões, as empresas de P&D químico buscam constantemente novas soluções para aumentar a produtividade e acelerar a chegada de inovações ao mercado. Porém, à medida que o volume e a complexidade das informações científicas publicadas crescem exponencialmente a cada ano, alcançar a eficiência se torna algo cada vez mais desafiador. O SciFindern utiliza a tecnologia mais recente para fornecer conhecimentos que economizam um tempo significativo para os cientistas e otimizam processos, oferecendo um alto valor aos líderes de pesquisas.

"Essa última inovação do SciFindern combina os principais ativos da CAS: nosso conteúdo incomparável, tecnologias de informação química especializada e experiência exclusiva para oferecer uma oportunidade de eficiência significativa para empresas de P&D químico", afirmou Manuel Guzman, CEO da CAS. "Esse é um marco importante para a CAS, pois continuamos trabalhando para alcançar todo o potencial de IA e aprendizagem automática para potencializar a química sintética para nossos clientes no SciFindern."

O conteúdo científico da CAS, selecionado por especialistas, é reconhecido como o maior e melhor do mundo, com dados organizados nos últimos 110 anos. O volume e a qualidade dos dados são requisitos essenciais para as tecnologias emergentes, como IA e aprendizagem automática, entre outras. Com quase 120 milhões de reações sustentando o recurso de planejamento sintético do SciFindern, essa valiosa solução é capaz de oferecer aos químicos uma visão abrangente das possibilidades mais relevantes.

A CAS também fez uma parceria com a John Wiley and Sons, Inc. para proporcionar mais valor aos pesquisadores químicos. A CAS desenvolveu esse novo recurso experimental de retrossíntese, em parte, com a premiada tecnologia ChemPlanner da Wiley.

Sobre a CAS

A CAS, uma divisão da American Chemical Society, faz parcerias com organizações de P&D para fornecer conhecimentos científicos úteis que os ajudam a planejar, inovar, proteger suas inovações e prever como novos mercados e oportunidades se desenvolverão. Pesquisadores científicos, profissionais de patentes e líderes de negócios do mundo todo dos setores comercial, acadêmico e governamental se baseiam em nossas soluções e serviços para assessorar descobertas e estratégias. Aproveite nosso conteúdo incomparável, tecnologia especializada e experiência humana sem igual para personalizar as soluções que proporcionarão informações privilegiadas para sua empresa. Ninguém tem mais informações científicas que a CAS. Para obter mais informações, acesse www.cas.org.

Sobre o SciFindern

SciFindern, a mais nova e mais avançada solução da família SciFinder®, permite que os pesquisadores eliminem problemas de produtividade e acelerem a introdução de suas inovações no mercado. Com acesso otimizado ao incomparável conteúdo da CAS, soluções de planejamento retrossintético e o mecanismo de relevância química mais avançado do setor, o SciFindern é um parceiro laboratorial dos cientistas que possibilita a realização das melhores pesquisas em tempo recorde.

