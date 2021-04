CAS lança nova marca que reflete a evolução estratégica para capacitar uma ciência mais inteligente

Este lançamento é o ápice da pesquisa e consulta global com as partes interessadas em segmentos comerciais, acadêmicos e governamentais para destilar os elementos mais impactantes que a CAS oferece como parceira de inovação. A nova marca incorpora o papel único que a CAS desempenha na criação de conexões entre descobertas feitas em todo o mundo para acelerar avanços. O novo logotipo evolui o ícone molecular, cujas três cores representam a visão retrospectiva, a percepção e a visão que são fundamentais para a descoberta científica.

Guzman refletiu ainda mais: "A pandemia tem dado às pessoas em todo o mundo uma apreciação renovada pela importância da velocidade na descoberta científica e pelo poder da colaboração para agilizar as soluções para os problemas desafiadores. Estamos extremamente orgulhosos de ter colaborado com organizações de pesquisa em todo o mundo, enfrentando a COVID-19 no último ano, oferecendo soluções de informação, publicando informações de nossos cientistas e construindo conjuntos de dados de fonte aberta."

"Continuamos a avançar nosso conteúdo, soluções e recursos para garantir que estejamos contribuindo de todas as maneiras possíveis para o sucesso de nossos clientes neste cenário dinâmico de inovação. Isso inclui oferecer serviços mais personalizados, expandir a amplitude e a profundidade de nossa coleta e soluções de conteúdo, e investir em tecnologias emergentes e talentos em áreas como análise, big data e aprendizado de máquina preditivo", destacou Guzman.

O legado científico da CAS abrange mais de um século. Pioneiro em digitalizar informações científicas nos anos 1960, cientistas e tecnólogos da CAS desenvolveram o primeiro algoritmo para codificar informações de estrutura química bidimensional em um formato de computador legível e pesquisável. O CAS REGISTRY®, a maior coleção mundial de informações com curadoria de substâncias e biosequências químicas, ultrapassou recentemente um grande marco que adicionou sua substância registrada 250 milhões – um oligonucleotídio híbrido com possível aplicação em controle de qualidade para medicamentos e vacinas de mRNA divulgado em uma recente solicitação de patente da Moderna, Inc.

Gilles Georges, diretor científico da CAS, elaborou sobre a evolução da organização, dizendo: "A CAS se tornou muito mais do que uma fonte de informações químicas. Atualmente, colaboramos com organizações que trabalham em todas as áreas da ciência, da biologia molecular à metalurgia. Os dados personalizados selecionados por nossa equipe de centenas de cientistas de publicações em mais de 50 idiomas estão sendo usados para treinar algoritmos de aprendizado de máquina de última geração com potencial para expandir drasticamente a capacidade de inovação em segmentos como ciência farmacêutica, especializada e de materiais, bem como para aumentar a eficiência do exame global de patentes."

Georges concluiu: "Com o volume de dados científicos dobrando a cada dois anos, o desejo de alavancar com eficiência os aprendizados nessas disciplinas pode ser rapidamente oprimido. Ao tratar, conectar e analisar este oceano de dados, cientistas da CAS descobrem os insights que permitem um progresso mais rápido e nossas soluções os colocam nas pontas dos dedos dos pesquisadores."

SOBRE A CAS: a CAS é líder em soluções de informação científica, fazendo parceria com inovadores em todo o mundo para acelerar as inovações científicas. A CAS emprega mais de 1.400 especialistas que curam, conectam e analisam o conhecimento científico para revelar conexões não vistas. Por mais de 100 anos, cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais dependeram de soluções e expertise da CAS para oferecer a visão retrospectiva, percepção e visão de que eles precisam para que possam ampliar os aprendizados do passado para descobrir um futuro melhor. A CAS é uma divisão da Sociedade Americana de Produtos Químicos. Conecte-se conosco em cas.org.

