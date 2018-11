Casa da Moeda Real Canadense celebra décadas de inovação com tributos de aniversário a suas moedas de ouro e de prata em barras com folha de bordo

Sempre buscando inovar, a Casa da Moeda também está lançando a moeda de prata fina de $ 50 de 2019 – Ursos Polares: Mãe e Filhote ( Polar Bears: Mother and Cub ), uma impressionante moeda de prata de 5 onças moldada nos contornos brutos de branquisas flutuando na paisagem marinha do Ártico. No centro da moeda, o desenho da mãe ursa e seu filhote, por Tony Bianco, ganha vida com o contraste brilhante das águas deslumbrantes, das quais os ursos gravados realisticamente estão emergindo. O mesmo efeito é conseguido no anverso, com a efígie da Rainha.

Moedas históricas também são celebradas neste mês, começando com a versão por quilo da famosa moeda "Voyageur" da Casa da Moeda. A moeda de prata fina de $ 1 de 2018 – O Viajante (The Voyageur) traz o icônico design de Emanuel Hahn no reverso de um explorador e seu guia remando, que apareceu pela primeira vez no Dólar de Prata de 1935, em celebração ao Jubileu de Prata do Rei George V. Recordando os inícios da Casa da Moeda como uma refinadora de classe mundial e celebrando seus 110 anos de história há um par de reproduções da Soberania Britânica, de 2018, que trazem a gravura clássica, por Benedetto Pistrucci, de São Jorge matando um dragão. Esse design intemporal é encontrado em uma moeda de prata fina de 1 onça folheada em ouro puro, bem como em uma moeda de 1 onça exclusiva de ouro 99,999% puro. Operando como uma sucursal da Casa da Moeda Real Britânica até 1931, a unidade da Casa da Moeda em Ottawa produziu mais de 400.000 Soberanas, de 1908 a 1919, todas com a marca "C" da casa da moeda, indicando sua origem canadense.

Outras moedas de coleção disponíveis incluem:

Moeda de prata fina de $ 20 de 2018 – Série Frente de Batalha da Primeira Guerra Mundial: Armistício de Compiègne ( First World War Battlefront Series: Armistice of Compiègne ), que traz o design da figura alada do escultor William McMillan , concebida para a Medalha da Vitória de 1919;

de 2018 – Série Frente de Batalha da Primeira Guerra Mundial: Armistício de Compiègne ( ), que traz o da figura alada do escultor , concebida para a Medalha da Vitória de 1919; Conjunto de moedas quebra-cabeça de prata fina de 2018 – Conectando a História Canadense ( Connecting Canadian History ) (1866-1916), um conjunto de 13 moedas no formato de quebra-cabeça, circundando uma moeda central, com cada peça trazendo reproduções folheadas a ouro em tons de sépia de fotografias históricas, fornecidas pela Livraria e Arquivos do Canadá;

moedas quebra-cabeça de prata fina de 2018 – Conectando a História Canadense ( ) (1866-1916), um conjunto de 13 moedas no formato de quebra-cabeça, circundando uma moeda central, com cada peça trazendo reproduções folheadas a ouro em tons de sépia de fotografias históricas, fornecidas pela Livraria e Arquivos do Canadá; Conjunto estado-da-arte da Casa da Moeda Real Canadense ( Royal Canadian Mint State-of-the-Art Set ) de 2018, que traz moedas que refletem os quatro principais negócios da Casa da Moeda: Numismática, Lingotes e Refinaria, Moedas Canadenses em Circulação e Moedas Estrangeiras em Circulação:

) de 2018, que traz moedas que refletem os quatro principais negócios da Casa da Moeda: Numismática, Lingotes e Refinaria, Moedas Canadenses em Circulação e Moedas Estrangeiras em Circulação: Moeda de prata fina de $ 25 de 2018 – Sua Majestade a Rainha Elizabeth II: Matriarca da Família Real ( Her Majesty Queen Elizabeth II: Matriarch of the Royal Family ), que traz um retrato por Bonnie Ross em relevo ultra-alto de inspiração repoussé;

de 2018 – Sua Majestade a Rainha Elizabeth II: Matriarca da Família Real ( ), que traz um retrato por em relevo ultra-alto de inspiração repoussé; Moeda de ouro puro de $ 200 de 2019 – Papagaios-do-mar do Atlântico ( Atlantic Puffins ), moeda de 1 onça de ouro 99,999% puro comprovado, criada por Denis Mayer Jr ;

de 2019 – Papagaios-do-mar do Atlântico ( ), moeda de 1 onça de ouro 99,999% puro comprovado, criada por ; Moeda de ouro puro de $ 500 de 2019 – Aves de Rapina: a Águia de Ouro ( Birds of Prey: The Golden Eagle ), uma moeda de ouro puro de 5 onças, que traz o trabalho artístico de Pierre Leduc ;

de 2019 – Aves de Rapina: a Águia de Ouro ( ), uma moeda de ouro puro de 5 onças, que traz o trabalho artístico de ; Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Reflexões: Águia Americana ( Reflections: Bald Eagle ), criada por Julius Csotonyi , que traz uma combinação da tecnologia brilho no escuro com esmalte azul translúcido;

de 2019 – Reflexões: Águia Americana ( ), criada por , que traz uma combinação da tecnologia brilho no escuro com esmalte azul translúcido; Moeda de prata fina de $ 30 de 2019 – O Lobo Astuto ( The Wily Wolf ) e a moeda de prata fina de $ 30 de 2019 – Copa de Árvore Canadense: O Ganso do Canadá ( Canadian Canopy: The Canada Goose ), ambas criadas por Emily Damstra ;

de 2019 – O Lobo Astuto ( ) e a moeda de prata fina de de 2019 – Árvore Canadense: O Ganso do Canadá ( ), ambas criadas por ; Moeda de prata fina de $ 50 de 2019 – Celebrando Ícones do Canadá ( Celebrating Canada's Icons ), moeda de 5 onças que traz o trabalho artístico de Patrick Bélanger, aperfeiçoado por um esmalte vermelho translúcido;

de 2019 – Celebrando Ícones do Canadá ( ), moeda de 5 onças que traz o trabalho artístico de Patrick Bélanger, aperfeiçoado por um esmalte vermelho translúcido; Moeda de prata fina de 5 onças de 2019 – Série Grandes Moedas: Moeda de 25 Centavos ( Big Coin Series: 25-Cent Coin ), que traz revestimento seletivo em ouro;

), que traz revestimento seletivo em ouro; Moeda de prata fina de $ 8 de 2019 – Florescência Brilhante da Cereja: um Presente de Beleza ( Brilliant Cherry Blossoms: A Gift of Beauty ), que traz o trabalho artístico de Anna Bucciarelli ;

de 2019 – Florescência Brilhante da Cereja: um Presente de Beleza ( ), que traz o trabalho artístico de ; Moeda de prata fina de $ 10 de 2019 – Ano Lunar do Porco ( Lunar Year of the Pig ), criada por Simon Ng e traz um acabamento de espécime;

de 2019 – Ano Lunar do Porco ( ), criada por e traz um acabamento de espécime; Moeda de prata fina de $ 3 de 2018 - Os Treze Ensinamentos da Avó Lua: Lua Congelante ( Thirteen Teachings from Grandmother Moon: Freezing Moon ), criada por Frank Polson ;

de 2018 - Os Treze Ensinamentos da Avó Lua: Lua Congelante ( ), criada por ; Moeda de prata fina de $ 5 aperfeiçoada por cristais de 2018 – Pedras Zodiacais: Dezembro ( Birthstones: December ), que traz um design de tanzanita, inspirado em mandala, criada pela artista Pandora Young ;

aperfeiçoada por cristais de 2018 – Pedras Zodiacais: Dezembro ( ), que traz um de tanzanita, inspirado em mandala, criada pela artista ; Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Arranjo de Flores do Feriado ( Holiday Wreath ), criada por Marie-Élaine Cusson e que traz uma coroa de flores de vidro veneziano genuína; e

de 2019 – Arranjo de Flores do Feriado ( ), criada por Marie-Élaine Cusson e que traz uma coroa de flores de vidro veneziano genuína; e Moeda de prata fina de $ 20 de 2019 – Dia Místico de Neve (Mystical Snow Day), um artigo de coleção parcialmente colorido e com "gravação sombreada", criada pelo artista Steve Hepburn .

Cunhagem de moedas, preços e informações completas de procedência de cada produto podem ser encontradas na aba "Shop" do site www.mint.ca. Imagens das moedas podem ser vistas aqui.

Os pedidos de todos esses produtos podem ser feitos diretamente à Casa da Moeda, pelos telefones 1-800-267-1871 no Canadá e 1-800-268-6468 nos EUA ou pela Internet em www.mint.ca. As moedas também estão disponíveis nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como em nossa rede global de revendas e distribuidoras, incluindo pontos de vendas participantes no Correio do Canadá.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição de moedas em circulação no Canadá. Corporação com certificado ISO 9001, a Casa da Moeda é reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda no mundo, oferecendo uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e de serviços relacionados, em escala internacional. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda, seus produtos e serviços, visite www.mint.ca.

