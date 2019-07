Casa da Moeda Real Canadense homenageia o símbolo da recordação de Terra Nova e Labrador com uma moeda de prata com miosótis

"Tenho a honra de ser a anfitriã da cerimônia de apresentação da moeda de prata comemorativa com o miosótis, da Casa da Moeda Real Canadense", disse a vice-governadora. "Estamos realmente gratos por essa moeda que exibe o caribu, emblema do Regimento Real de Terra Nova, bem como o miosótis, flor que tem um significado especial para o povo de Terra Nova e Labrador e é utilizada em memória dos soldados que serviram na Grande Guerra."

"A Casa da Moeda orgulha-se de ter homenageado o valor e o sacrifício dos soldados do Regimento Real de Terra Nova em moedas anteriores que comemoraram a Batalha de Beaumont-Hamel, a qual deu origem à tradição de se comemorar todos os anos o Dia do Soldado no dia 1º de julho, em Terra Nova e Labrador", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Casa da Moeda Real Canadense. "Hoje, temos o prazer de adicionar uma moeda dedicada ao miosótis, símbolo especial de recordação da província, que homenageia todos os homens e mulheres que arriscaram sua vida ou a perderam defendendo nossos valores na Grande Guerra, e que continuam a fazê-lo ainda hoje."

O artista canadense Derek C. Wicks criou esta moeda de prata com 99,9% de pureza que exibe um rastro de miosótis estendendo-se ao longo da costa acidentada e em torno do emblema do caribu do Regimento Real de Terra Nova. Simbolicamente, o caribu está de frente para leste, em direção a Beaumont-Hamel, em homenagem à trágica batalha de 1o de julho de 1916, que é lembrada todos os anos em Terra Nova e Labrador. O anverso apresenta um desenho do miosótis gravado a laser e a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, criada por Susanna Blunt.

A moeda de prata fina de $ 20 de 2019 com miosótis tem uma edição limitada de 5.000 peças e será vendida no varejo por $ 99,95. Pode ser encomendada entrando-se em contato com a Casa da Moeda pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo website www.mint.ca. A moeda está também disponível nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como na rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda, inclusive pontos de vendas participantes do Correio do Canadá.

Imagens desta moeda podem ser acessadas em https://www.dropbox.com/sh/rjavk5z97phs1iu/AACfc4l3k2_w3rJztwoK-G-Ca?dl=0

