Casa da Moeda Real Canadense lança moeda de ouro puro de Nuvanut para celebrar o 20o aniversário do mais novo território do Canadá

A moeda é fabricada com ouro com 99,9% de pureza, extraído da mina Meadowbank da Agnico Eagle Mines, perto do Lago Baker, e da mina da TMAC Resources, em Hope Bay. Seguindo a tradição da primeira moeda da Casa da Moeda proveniente de Nuvanut, emitida em 2018, essa moeda de ouro de 1/10 onça é cunhada num fino, porém largo espaço em branco que dá ao seu reverso, de temática ártica, mais espaço para brilhar. O anverso mostra a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, por Susanna Blunt.

"A Agnico Eagle sente-se honrada e orgulhosa pelo fato do ouro da nossa mina Meadowbank ser parte dessa moeda especial da Casa da Moeda Real Canadense para colecionadores que comemora o 20º aniversário de Nuvanut", disse Sean Boyd, vice-presidenet e CEO da Agnico Eagle Mines. "Estamos também extremamente orgulhosos por trabalhar com nossos parceiros inuit para desenvolver, de maneira responsável, os recursos de Nuvanut de modo a contribuir para a prosperidade econômica e social do território."

A moeda do 20o Aniversário de Nuvanut, emitida em 2019, de $ 20 e ouro puro e 1/10 de onça, tem uma edição limitada de 1.500 peças, e será vendida no varejo por $ 359.95. Pode ser encomendada entrando-se em contato com a Casa da Moeda pelo telefone 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo website www.mint.ca. A moeda estará em breve disponível nas butiques da Casa da Moeda Real Canadense em Ottawa e Winnipeg, bem como na rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda, inclusive pontos de vendas participantes do Correio do Canadá.

Imagens da moeda podem ser acessadas aqui.

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a corporação da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação no Canadá. É reconhecida como uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo, e oferece uma grande variedade de produtos de cunhagem especializada, de alta qualidade, e serviços relacionados, em escala internacional.

