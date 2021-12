Casa das Armas inaugura 1º espaço CBC TAURUS, voltado aos parceiros do PRLO, para exposição de produtos das marcas

O objetivo é tornar o espaço mais organizado e atrativo aos consumidores, com módulos específicos para armas e munições, assim como opções ideais para os variados tipos de embalagens, dando melhor visibilidade aos produtos.

O novo conceito de espaço é exclusivo para integrantes do Programa de Relacionamento com o Lojista (PRLO), proporcionando a estes parceiros CBC/TAURUS um ambiente especial, com exposição diferenciada, valorizando os produtos da loja e contando com o apoio do PRLO.

"A inauguração deste espaço na Casa das Armas é um marco. É a primeira de outras lojas que irão implementar esse novo modelo. O conceito está alinhado com uma revisão de design e experiência de consumo oferecida pelos nossos lojistas parceiros ao mercado. Além de ampliar a capilaridade das marcas CBC e TAURUS, por meio de uma rede de distribuição qualificada, com diferentes níveis e características em produtos e serviços, nosso programa de relacionamento com lojistas tem como objetivo formar um hub de lojas capazes de atender a todas as necessidades dos clientes, sendo pontos de relacionamento, onde atendimento, qualidade e conveniência são essenciais", afirma o Diretor Comercial & Marketing da CBC, Paulo Ricardo Gomes.

O investimento financeiro, assim como os produtos e equipamentos expostos, é de responsabilidade do lojista, porém (conforme tratativas prévias à execução) até 50% dos custos de produção da estrutura podem ser ressarcidas pela CBC/TAURUS, conforme critérios do PRLO.

"O espaço é mais um passo importante para consolidar essa parceira de mais de 70 anos entre as duas empresas. Raras empresas no Brasil tem uma história de colaboração tão longa e bem-sucedida. Com estes novos displays, conseguimos trabalhar melhor a aproximação com o cliente, possibilitando a exposição da completa linha dos produtos de ponta que a CBC e a TAURUS oferecem para seus consumidores", explica Flavio Cassina, proprietário da loja Casa das Armas.

A Casa das Armas foi fundada em 1947 em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sendo a primeira loja especializada em armas na região da Serra Gaúcha. Ao longo dos mais de 60 anos de tradição o estabelecimento segue com o compromisso de atender e oferecer produtos de qualidade, serviços e assessoria nos ramos de pesca esportiva, aventura, camping, vestuário, tiro esportivo, segurança, armas e munições. A loja, um negócio familiar que está em sua 3º geração no comando, segue ao longo dos anos buscando trabalhar da melhor forma para atender os clientes com a eficiência e credibilidade que fizeram crescer e consolidar sua marca no segmento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1705567/Casa_das_Armas.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos; Taurus

