Casablanca e Toronto estreitam relacionamento para promover colaboração global em serviços financeiros

A diretora de Estratégia, Marketing e Comunicação da CFC, Manal Bernoussi, disse: "Estamos honrados por assinar esse acordo com a Toronto Finance International, a fim de explorar oportunidades de cooperação entre o Canadá, Marrocos e a África. Esse acordo permite à Casablanca Finance City fortalecer sua rede de parcerias na América do Norte e expandir ainda mais a cooperação internacional. Ele também confirma o interesse da CFC nos mercados norte-americanos e, reciprocamente, a atratividade do continente africano para os investidores norte-americanos".

A presidente e presidente-executiva da Toronto Finance International, Jennifer Reynolds, disse: "Estamos muito satisfeitos por assinar esse MdE com a Casablanca Finance City (CFC). A África é uma das regiões de mais rápido crescimento econômico no mundo, com crescentes ligações comerciais e de investimento com o Canadá. Trabalhar com a CFC irá facilitar a troca de informações e de expertise para desenvolver novas oportunidades para maior cooperação internacional".

Sobre a Toronto Finance International (TFI)

A TFI é uma parceria pública-privada entre três níveis de governo do Canadá, setor de serviços financeiros e meio acadêmico. A missão da TFI é liderar uma ação coletiva que promova a competitividade e o crescimento do setor financeiro de Toronto e estabelecer sua proeminência como um grande centro financeiro internacional (A TFI era conhecida anteriormente como Toronto Financial Services Alliance).

www.tfi.ca

Sobre a Casablanca Finance City (CFC)

A CFC é um centro econômico e financeiro africano, localizado na interseção de continentes. Reconhecida como um proeminente centro financeiro na África e parceira dos maiores centros financeiros internacionais, a CFC desenvolveu uma forte comunidade de firmas financeiras afiliadas, sedes regionais de multinacionais, provedoras de serviços e empresas holding. A CFC oferece a seus membros uma proposição de valor atraente, incluindo suporte para "Doing Business" (fazer negócios), que promove o desenvolvimento de suas atividades na África. Impulsionada pela ambição de satisfazer sua comunidade, a CFC assumiu o compromisso de promover a expertise africana de seus membros, ao mesmo tempo que estimula sinergias e oportunidades de negócios dentro de sua rede.

www.casablancafinancecity.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/926349/Manal_Bernoussi_and_Jenifer_Reynolds.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926383/Casablanca_Finance_City_Logo.jpg

FONTE Casablanca Finance City (CFC); Toronto Finance International (TFI)

Related Links

http://www.casablancafinancecity.com/



SOURCE Casablanca Finance City (CFC); Toronto Finance International (TFI)