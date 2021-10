Case de sucesso, Legend Nova Campinas ganha prêmio Master Imobiliário

Instituído pelo Secovi-SP e pela Federação Internacional Imobiliária (Fiabci-Brasil), o Prêmio Master Imobiliário é conhecido como o "Oscar" do setor da construção civil. Em sua 27.ª edição, a premiação é uma iniciativa que destaca a importância do setor para a economia do País.

"A conquista do Master representa um marco que tangibiliza o reconhecimento da A.Yoshii no mercado", afirma Leonardo A.Yoshii, presidente do grupo. "Recebê-lo é extremamente gratificante, já que respalda a excelência com a qual concebemos nossos empreendimentos e fortalece os valores e pilares da marca que consolidam a empresa em mais de 55 anos de história", completa.

O Legend Nova Campinas foi o segundo edifício do grupo lançado no município do interior paulista, e se tornou referência de sucesso na cidade. A escolha do terreno de 3.765 metros quadrados, no bairro Nova Campinas, colaborou para que se tornasse objeto de desejo dos campineiros.

Na contramão da pandemia

Em meio às medidas restritivas por conta da pandemia, que limitaram o acesso do cliente ao showroom, as ações de marketing, a excepcional localização do empreendimento, a qualidade do produto, e a adequação dos apartamentos ao público-alvo, bem como a postura da empresa, fizeram com que os obstáculos fossem superados e o Legend se tornasse sucesso de vendas.

"Todos os canais digitais da construtora foram aperfeiçoados durante a crise sanitária para que o cliente pudesse ter a experiência de visitar o apartamento decorado e conhecer o empreendimento no conforto e segurança de sua própria casa", lembra Rogério Venturini, diretor comercial de incorporação do Grupo A.Yoshii.

Durante o pré-lançamento do Legend, 98% das 40 unidades com 222 metros quadrados de área privativa foram comercializadas em um único dia. "A meta de vendas do empreendimento era vender 38% das unidades no período de um ano (até outubro de 2021). Porém, superamos nossas próprias expectativas com a comercialização de 100% das unidades em uma semana", destaca Venturini.

Ressignificando o bairro Nova Campinas

De acordo com Venturini, o grupo de clientes do Legend é composto em sua totalidade por campineiros. "É curioso que muitas famílias já tinham um histórico com o bairro e viram nesse lançamento uma oportunidade de retornar a morar no local", destaca. Sob o aspecto cultural, avalia o diretor, o empreendimento representa uma ressignificação para o bairro Nova Campinas, com a valorização imobiliária e social. "Propomos um novo olhar do campineiro para esse bairro tão tradicional e querido na cidade."

Um das clientes do empreendimento, que conferiu depoimento exclusivo ao case da construtora, relatou que é "nascida e criada em Campinas", mas morou durante 26 anos em São Paulo. "Ao retornar à cidade, tive dificuldade em encontrar um imóvel com localização privilegiada e alto padrão de acabamento", conta. "Quando conheci o projeto do Legend, fiquei especialmente encantada com a área de lazer. Sem falar nas referências sobre a A.Yoshii como empresa que também são ótimas. Tudo isso foi decisivo para que eu fechasse o negócio e adquirisse uma unidade do Legend", completa.

Legend: moderno e conceitual

Com 23 pavimentos para distribuição de seus 40 apartamentos, o Legend oferece três opções de planta e área de lazer completa com salão de festas gourmet com área externa, sports bar, brinquedoteca, fitness com sala de pilates, sauna seca, piscina coberta com trocador de calor, garden gourmet com piscina privativa, redário, praça, bicicletário, fire place, playground, piscinas externas adulto e infantil com deck, além de uma vaga com carregamento para carro elétrico por unidade.

Assim como carregadores para carro elétrico, o conceito sustentável do empreendimento prevê vários recursos, como reuso de água da chuva na área comum e plantas que primam pelo aproveitamento de luz natural nas áreas e espaços de circulação.

Antes do Legend, a A.Yoshii lançou o Le Rêve, no Cambuí, outro bairro nobre da cidade. Após o Legend, também em Nova Campinas, o grupo investiu no empreendimento Harmonie. "Além de ser a única metrópole brasileira que não é capital estadual, Campinas influenciou, por muitos atributos, a escolha da A.Yoshii para lançamentos residenciais de alto padrão que demandaram investimentos superiores a R$ 100 milhões", diz o diretor.

Desde 2019, quando chegou ao município, o Grupo A.Yoshii gerou mais de 1.500 vagas diretas e indiretas de trabalho. A previsão para a entrega do Legend, informa o diretor Rogério Venturini, é novembro de 2023.

Sobre a A.Yoshii

Desde 1965, a A.Yoshii atua na construção e incorporação de imóveis residenciais e comerciais de alto padrão. Localizados nos bairros nobres de Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas, os empreendimentos se tornaram cartões postais dessas cidades. Com pontualidade na entrega e excelente padrão de acabamento, a construtora executa suas obras com excelência e inovação, priorizando as demandas do mercado, os anseios dos compradores, a segurança do trabalhador e a conservação ambiental. Mais informações: www.ayoshii.com.br .

Sobre o Grupo A.Yoshii

Fundado há mais de 55 anos, o Grupo A.Yoshii já construiu mais de 2 milhões de m² do Sul ao Nordeste do Brasil, entre obras industriais, edifícios corporativos e residenciais, escolas, universidades, teatros e centros esportivos. É composto pela A.Yoshii Engenharia, com sólida atuação em construções de edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas; pela Yticon Construção e Incorporação, que realiza empreendimentos econômicos, localizados em regiões de potencial valorização em municípios do Paraná; e pelo Instituto A.Yoshii, voltado para a inserção social e democratização cultural. Além disso, atua em Obras Corporativas, atendendo grandes corporações em suas plantas industriais, nos mais variados segmentos da economia, como papel e celulose, alimentício, químico, agronegócio, energia, assim como usinas sucroalcooleiras, centros logísticos, plantas automobilísticas, entre outros. Mais informações: www.ayoshii.com.br .

