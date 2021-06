CaseWare® International annonce David Osborne en tant que PDG et Mike Sabbatis en tant que président pour conduire la prochaine phase de croissance

David apporte plus de 25 ans d'expérience à ce poste, ayant occupé des postes de direction dans les ventes mondiales, les opérations, la stratégie et la transformation commerciales, le développement d'entreprise et les fusions et acquisitions. Plus récemment, il a été le PDG de Virgin Pulse, le plus grand fournisseur de services de santé et de bien-être numériques SaaS au monde, où il a plus que triplé son chiffre d'affaires en quatre ans en doublant sa croissance organique et en intégrant avec succès dix entreprises.

« David possède une vaste expérience et des antécédents avérés dans l'expansion des produits et les stratégies de mise sur le marché des principales sociétés de logiciels, tout en proposant des solutions axées sur le client pour apporter de la valeur aux clients et favoriser une solide culture de travail parmi les employés », a déclaré Mike Sabbatis, Président du Conseil d'administration.

« Je suis à la fois enthousiaste et honoré de diriger notre organisation vers sa prochaine étape de croissance et de transformation numérique dans l'industrie de la comptabilité et de l'audit », a déclaré David Osborne, Président-directeur général. « CaseWare a une histoire de 32 ans dans la fourniture de solutions innovantes pour résoudre les besoins complexes de nos clients d'audit et de comptabilité. »

De plus, Mike Sabbatis, qui a été conseiller principal de l'entreprise au cours des derniers mois, a été nommé Président du Conseil. Dans le cadre de ses fonctions, Mike orientera l'orientation stratégique du Conseil d'administration en harmonisant les initiatives commerciales et les initiatives des actionnaires de CaseWare.

Mike apporte 40 ans de leadership dans l'industrie des logiciels d'audit, de comptabilité et de fiscalité. Plus récemment, il était PDG de XCM Solutions, où il a dirigé la société d'automatisation des flux de travail SaaS à forte croissance, aboutissant à la vente à Wolters Kluwer. Mike a également occupé des postes de Directeur des Recettes de RealPage, PDG de Wolters Kluwer North America, et plusieurs postes au Conseil d'administration dans les domaines de la gestion des documents, du risque opérationnel et de l'audit interne.

CaseWare International Inc. est le premier fournisseur mondial de solutions d'audit, de rapport financier et d'analyse de données basées sur le cloud pour les cabinets comptables, les entreprises et les régulateurs gouvernementaux du monde entier. Soucieux d'efficacité, de qualité et de valeur, CaseWare propose des solutions innovantes à plus de 500 000 utilisateurs, dans 130 pays et dans 16 langues.

