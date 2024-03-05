Cashback ve Kripto: Bybit'in Aylık Bonanza'sı

DUBAİ, BAE, 5 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Hacim açısından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olan Bybit, fiat para yatırma işlemi yapan hem yeni hem de deneyimli kullanıcılar için Mart ayı Fiat Cashback Splash'ı tanıtıyor.

Cashback and Crypto: Bybit’s Monthly Bonanza

Bu girişim, Bybit bünyesindeki hem yeni hem de tanıdık yüzleri kutluyor. "Fiat Cashback Splash", Bybit'in dünyanın Crypto Ark'ı olma taahhüdünün bir parçası olup, yeni finansal sisteme öncülük ediyor ve herkesin dahil olması için doğrudan fırsatlar sunuyor. Nitekim, yeni gelenler de dahil olmak üzere tüm kripto kullanıcıları, güvenilir bir müttefik olarak Bybit ile kripto yolunda yürüyebilecekler.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Kullanıcılarımıza her zaman daha fazlasını sunmayı hedefliyoruz ve Fiat Cashback Splash, yolculuklarını iyileştirmek için en son hamlemiz" dedi. "Fiat Cashback Splash, hem eski hem de yeni toplumumuza güvenleri ve destekleri için teşekkür etmenin bir yoludur."

Bu etkinlik her ayın ilk haftasını kapsıyor ve Bybit'in 20 milyon kullanıcısından masaya fiat getiren herhangi biri ödülleri görebilecek. Fiat veya tek tıkla satın alma yoluyla 100 $ yatıran yeni gelenler, ücretlerde 10 $'a kadar geri alacaklar. Halihazırda Bybit'te olan ve 500 $ veya daha fazla para yatıranlar, 5 $ geri alacaklar.

Bybit, 5.000 $ 'ın üzerinde para yatıran büyük yatırımcılar için 30 $' lık bir Kripto Satın Alma Kuponu ekleyerek yatırım ufkunu genişletiyor.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

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Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com

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