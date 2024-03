Kryptowalutowy cashback: comiesięczna bonanza na platformie Bybit

DUBAJ, ZEA, 4 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit , trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, prezentuje marcową odsłonę Fiat Cashback Splash, czyli kampanii skierowanej do użytkowników składających depozyty w pieniądzu fiducjarnym - zarówno początkujących, jak i doświadczonych.

Akcja powstała z myślą zarówno o tych, którzy dopiero wstępują do społeczności Bybit, jak i użytkownikach będących już jej częścią. „Fiat Cashback Splash" wpisuje się w realizowaną przez Bybit misję zostania globalną KryptoArką, która zabierze świat w kierunku nowego systemu finansowego, oferując szansę każdemu, kto zechce być jego uczestnikiem. Sojusznikiem Bybit w świecie kryptowalut może być przy tym każdy użytkownik, nawet jeśli jest nowicjuszem.

„Fiat Cashback Splash to jedna z naszych najnowszych promocji, które cały czas staramy się oferować naszym użytkownikom, by czerpali jeszcze większą satysfakcję ze współpracy z Bybit - powiedział Ben Zhou, współzałożyciel i CEO Bybit. - Kampanią Fiat Cashback Splash chcemy okazać członkom naszej społeczności wdzięczność za ich zaufanie i wsparcie, bez względu na to, od jak dawna do niej należą".

Wydarzenie odbywa się pierwszego tygodnia każdego miesiąca i przewiduje nagrody dla każdego z 20 mln użytkowników, którzy wyłożą pieniądz fiducjarny na stół. Nowi użytkownicy, którzy wpłacą depozyt w pieniądzu fiducjarnym warty 100 USD lub dokonają jednoklikowego zakupu na tę kwotę otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 10 USD. Dla tych, którzy są z Bybit już od jakiegoś czasu, przewidziano zwrot w wysokości 5 USD przy depozycie wartym co najmniej 500 USD.

Z kolei użytkownicy z najgrubszymi portfelami, którzy wpłacą depozyt o wartości ponad 5 tys. USD, mogą liczyć na dodatkowy impuls inwestycyjny w postaci Buy Crypto Coupon - kuponu z wartą 30 USD zniżką na opłaty transakcyjne.

Bybit

Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa skupiająca 20 milionów użytkowników, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

