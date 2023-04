Casi la mitad de los estadounidenses han establecido ocupaciones secundarias y otras formas de ingreso suplementario en la economía desafiante de hoy día, halla encuesta

De los estadounidenses que tienen una ocupación secundaria, el 48% solo quería poder llegar a fin de mes

LOS ÁNGELES, 12 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Tienes problemas para llegar a fin de mes? No estás solo(a). Según un nuevo estudio realizado por encargo de Herbalife, casi la mitad (40%) de los estadounidenses están estableciendo ocupaciones secundarias y otras formas de ingreso suplementario en la economía desafiante de hoy día. Y de aquellos con ocupaciones secundarias, 48% empezaron solo para llegar a fin de mes. Además, las ocupaciones secundarias ofrecen una alternativa viable a pedirle dinero prestado a seres queridos, algo que cuatro de cada 10 estadounidenses han tenido que hacer durante el último año.

El aumento del costo de la vida está haciendo que los estadounidenses se retrasen en el pago de sus cuentas mensuales", dijo Humbi Calleja, vicepresidente y director general de Norteamérica de Herbalife. "Cada vez más personas están recurriendo a oportunidades de venta directa para aliviar la presión financiera".

El estudio, realizado por OnePoll por encargo de Herbalife, encuestó a 2,000 estadounidenses y a 6,500 personas de nueve diferentes países. Examinó varios factores, incluyendo la motivación tras el establecimiento de una ocupación secundaria, las ocupaciones secundarias más populares, el tiempo que los estadounidenses dedican a estas operaciones y el impacto que sus finanzas pueden tener en su salud mental.

Según los resultados, aunque la mayoría de los encuestados con una ocupación secundaria buscan llegar a fin de mes, otros están interesados en tener ingresos disponibles (29%), manejar el aumento en el costo de vida (28%) y depender menos de una sola fuente de ingresos (25%).

Además, con un 62% de estadounidenses que admiten no tener idea de qué esperar de su futuro económico y más de la mitad (58%) que expresa que su situación económica impacta su salud mental de manera negativa, el impacto positivo de tener una ocupación secundaria podría posiblemente llevarte más allá de solo mejorar tus finanzas a aliviar el estrés asociado con carecer de suficientes ingresos.

Esta encuesta también encontró unas estadísticas interesantes sobre los mileniales. Por ejemplo, además de ser la generación más propensa a tener una ocupación secundaria (66%), también es la más propensa a decir que su situación económica les dificulta costear sus necesidades (41%). En comparación, los Baby Boomers llegaron a un 40% y un 13% en esas dos categorías.

Como promedio, los estadounidenses con ocupaciones secundarias les dedican a estas casi 10 horas a la semana, siendo las más populares la venta de productos en sitios de comercio electrónico y conducir para transporte compartido, mientras que otros encuestados se dedican a la venta directa, también conocida como mercadeo en red.

Con la creciente popularidad del mercadeo en red como una fuente alterna de ingresos y las compañías disponibles a las que nos podemos unir, es más importante que nunca asegurarse de que las personas elijan la oportunidad que mejor se adapte a sus necesidades.

"Es importante que las personas elijan una ocupación secundaria que se adapte a sus necesidades", dijo Calleja. "Además de la flexibilidad, el mercadeo en red, especialmente, puede ofrecer costos de inicio bajos y la oportunidad de mercadear un producto o servicio que te apasione, lo que hará que el trabajo sea gratificante en varios niveles".

A continuación, Calleja da consejos simples para ayudar a las personas a encontrar la compañía de mercadeo en red correcta.

Identifica el producto o servicio correcto. Encontrar un producto consumible que venda consistentemente y que necesite reemplazos es una gran opción. Sin embargo, el producto o servicio debe ser algo que te apasione, pues probablemente le dedicarás más tiempo y esfuerzo.

Encontrar un producto consumible que venda consistentemente y que necesite reemplazos es una gran opción. Sin embargo, el producto o servicio debe ser algo que te apasione, pues probablemente le dedicarás más tiempo y esfuerzo. Aprende sobre la compañía. Antes de elegir la compañía a la que te unirás, es importante que investigues sus antecedentes. Mientras más tiempo lleve operando la compañía, más experiencia deberá mostrar.

Antes de elegir la compañía a la que te unirás, es importante que investigues sus antecedentes. Mientras más tiempo lleve operando la compañía, más experiencia deberá mostrar. Determina tus costos de inicio. Una vez que identifiques la compañía correcta para ti, determina los costos del paquete de comienzo. Contendrá todo lo necesario para establecer y operar tu compañía.

Una vez que identifiques la compañía correcta para ti, determina los costos del paquete de comienzo. Contendrá todo lo necesario para establecer y operar tu compañía. Estudia su plan de compensación , pues te mostrara exactamente cómo planifican incentivar y recompensar tu arduo trabajo si tienes éxito. También te dará una idea de cuántos ingresos puedes esperar y con cuánta frecuencia y cuánto tiempo tomará llegar a tus metas.

, pues te mostrara exactamente cómo planifican incentivar y recompensar tu arduo trabajo si tienes éxito. También te dará una idea de cuántos ingresos puedes esperar y con cuánta frecuencia y cuánto tiempo tomará llegar a tus metas. Confirma tu acceso a un apoyo de mercadeo. Además de tu paquete de inicio, tener acceso a un apoyo de mercadeo te ayudará a desarrollar tu negocio. Por ejemplo, la compañía debería ayudarte a identificar el mercado objetivo para entender mejor a tus clientes y proporcionar recursos de mercadeo en línea para ayudarte a lanzar promociones efectivas.

Además de tu paquete de inicio, tener acceso a un apoyo de mercadeo te ayudará a desarrollar tu negocio. Por ejemplo, la compañía debería ayudarte a identificar el mercado objetivo para entender mejor a tus clientes y proporcionar recursos de mercadeo en línea para ayudarte a lanzar promociones efectivas. Investiga oportunidades de capacitación. Capacitación continua y la oportunidad de conectar con personas que están pasando por la misma experiencia ayudarán a inspirarte y te permitirán dirigir tu negocio más efectivamente.

Capacitación continua y la oportunidad de conectar con personas que están pasando por la misma experiencia ayudarán a inspirarte y te permitirán dirigir tu negocio más efectivamente. Determina tus oportunidades de crecimiento. Antes de obtener tu puesto, asegúrate de que la compañía haya demostrado oportunidades constantes de crecimiento y que esté comprometida a ayudarte con recursos y apoyo mientras intentas alcanzar tus metas.

Esta encuesta double opt in al azar de 8,500 encuestados en el público general de 10 países (incluyendo 2,000 estadounidenses) fue encargada por Herbalife, una compañía y comunidad líder de salud mundial y bienestar entre el 14 de febrero y el 15 de marzo de 2023. La encuesta fue realizada por OnePoll , una compañía de estudio de mercado cuyos integrantes de equipo son miembros de Market Research Society y tienen una membresía con American Association for Public Opinion Research ( AAPOR ) y European Society for Opinion and Marketing Research ( ESOMAR ).

