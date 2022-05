CasinoAlpha ernennt Alex Bobes zum neuen CTO

Es liegt in der Natur ihrer Arbeit, dass ihre Datenbanken reibungslos funktionieren und in der Lage sein müssen, eine große Menge an Informationen zu integrieren und diese intelligent zu filtern.

Die Ernennung von Alex Bobes ist daher ein kluger Schachzug. Mit seiner über 13-jährigen Erfahrung im Bereich Technologie und Innovation bürgt er dafür, die Möglichkeiten von KI und Blockchain zum Nutzen des Unternehmens und aller seiner Nutzer einzusetzen.

Das wird zweifellos eine positive Veränderung in der gesamten Branche bewirken.

CasinoAlpha macht es anders

Rezensionen, Boni und intensives Marketing sind inzwischen nur allzu bekannt. Mit Hilfe von CasinoAlpha kann ein nicht angemeldeter Benutzer kostenlos Filter, Schaltflächen und Optionen verwenden, um das gewünschte Casino oder Angebot für seine spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Der Bedarf kann durch einen Spieltyp, einen bestimmten Spieltitel, eine Budgetgrenze, einen Casinotyp usw. personalisiert werden. Diese können sich mit der Branche weiterentwickeln.

Wenn die Nutzer die Angebote nicht auf diese Weise erkunden wollen, können sie die Website auch auf die übliche Weise erkunden, indem sie die Rubriken durchblättern und lesen.

CasinoAlpha ist das neueste Produkt der Extremoo-Gruppe

Die Extremoo Group verfügt über 6 Jahre Erfahrung im Online-Glücksspiel und arbeitet unter den strengen Standards der Lizenzierungsbehörden in der EU, Nordamerika und Ozeanien.

Ihre Märkte sind derzeit:

Das Vereinigte Königreich

Irland

Neuseeland

Kanada

Rumänien

Für die Zukunft ist eine weitere Expansion zu erwarten. Nicht nur das Team wächst, sondern auch die Grundsätze, auf denen die Projekte aufbauen, werden mit der Zeit immer stärker.

Der Schwerpunkt lag stets auf der Beseitigung der Diskrepanz zwischen den für eine sichere Sitzung erforderlichen Informationen und deren Fehlen in der Branche.

Mehrere gemeinsame Grundlagen haben das Team immer geleitet:

Professionalität in allen Aspekten

An einem guten Ruf arbeiten

Karrierewachstum auf der Grundlage des wirklichen Wertes

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1816766/CasinoAlpha_CTO.jpg

SOURCE Casino Alpha