CasinoAlpha s'internationalise : Extremoo Marketing annonce le lancement d'une nouvelle plateforme d'évaluation de casinos disponible dans le monde entier

LONDRES, 19 mars 2024 /PRNewswire/ -- Extremoo Marketing, une société leader dans l'audit et l'analyse des casinos, vient d'annoncer le lancement de son nouveau produit international : CasinoAlpha. Avec plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie du jeu, Extremoo Marketing a décidé d'étendre ses services aux joueurs du monde entier après avoir servi pendant des années sur des marchés importants, dont la Roumanie, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. La plateforme s'appuie sur le processus de vérification de CasinoAlpha, leader du secteur, pour mettre les utilisateurs en relation avec les opérateurs de jeux les plus fiables, les plus sûrs et les plus responsables.

Tudor Turiceanu, fondateur et directeur général d'Extremoo Marketing et du projet CasinoAlpha, vise à établir un lien avec les joueurs du monde entier en fournissant les plateformes de jeux d'argent les plus fiables.

CasinoAlpha introduit des innovations pour les joueurs internationaux

Avec le lancement mondial de CasinoAlpha, Extremoo vise à apporter une transparence sans précédent à l'industrie des jeux d'argent en ligne. CasinoAlpha est l'un des meilleurs portails de casinos agrégés avec des critères de sélection stricts pour l'inclusion et propose des examens complets et objectifs des casinos en ligne, évaluant des facteurs critiques tels que les protocoles de cryptage, l'équité des jeux, les politiques de jeu responsable, et antécédents de retrait.

« Le joueur moyen d'aujourd'hui manque d'informations impartiales pour prendre ses décisions en ligne. Avec d'innombrables avis inexacts disponibles en ligne, nous avons remarqué la tendance de ces opérateurs à privilégier les intérêts commerciaux plutôt que la sécurité des joueurs, a déclaré M. Turiceanu. Nous sommes déterminés à fournir un canal dont le seul objectif est de permettre aux clients de disposer de données fiables et d'un maximum de choix. »

Grâce à ses normes éprouvées sur les marchés mondiaux, CasinoAlpha offre un guide de confiance pour les joueurs à la recherche de plateformes fiables, de bonus exclusifs et de promotions qui ne sont pas disponibles directement auprès des opérateurs. CasinoAlpha représente la prochaine évolution en matière de curation de plateforme qui élève les normes de transparence à travers l'écosystème croissant des jeux d'argent en ligne.

Tudor Turiceanu, directeur général et fondateur de CasinoAlpha

La vision derrière CasinoAlpha a commencé avec son fondateur et directeur général Tudor Turiceanu . Il a constitué une équipe d'experts qui sont tous dévoués à la protection des joueurs, à l'intégrité des plateformes et à l'innovation dans l'ensemble du secteur des jeux d'argent.

« Le succès de tout nouveau produit repose sur la résolution des vrais problèmes des clients, et pas seulement sur l'augmentation de l'utilisation. Dès le premier jour avec CasinoAlpha, nous étions déterminés à rehausser les normes en matière de sécurité, de responsabilité et de transparence », a déclaré M. Turiceanu.

CasinoAlpha représente la mission de M. Turiceanu d'établir un objectif de priorité au joueur en combinant des protocoles de plateforme rigoureux avec un portefeuille inégalé d'offres et de bonus d'opérateurs. Sous sa direction constante, Extremoo est le pionnier de la nouvelle génération de plateformes de divertissement entièrement basées sur la responsabilité.

À propos d'Extremoo Marketing

Fondée en 2014, Extremoo Marketing est une agence de marketing de la performance qui se concentre sur les marchés réglementés disponibles dans le monde entier. Sa société mère, CasinoAlpha, a été lancée en 2021, apportant constamment sa contribution dans l'industrie.

L'équipe d'Extremoo dirige le projet CasinoAlpha avec un engagement d'amélioration continue et de dépassement des attentes des joueurs. Avec une équipe dédiée d'experts de l'industrie, ils fournissent des recommandations minutieuses, des outils et des ressources qui permettent aux joueurs de prendre des décisions éclairées.